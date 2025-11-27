Гастрономический компас: молодёжь выбирает маршруты по запаху еды

Новое исследование показало: для многих путешественников гастрономия становится главным поводом взять чемодан, открыть карты и купить билет.
И эта тенденция особенно заметна среди молодёжи, которая воспринимает кухню других стран как часть культурного опыта, а не просто как пункт в меню.
Опрос, проведённый Talker Research по заказу Visit Anaheim, охватил 2000 человек разных возрастов. Результаты удивили даже исследователей: пятая часть респондентов призналась, что планирует поездку исключительно ради еды. Молодые поколения делают это чаще остальных — и формируют новые привычки в индустрии путешествий.
Отношение к гастрономическим поездкам заметно отличается от поколения к поколению. Среди представителей поколения Z 44 % выбирают путешествие с явным "пищевым" фокусом. Миллениалы тоже проявляют большой интерес — так ответили 31 % опрошенных. В поколении X показатель значительно ниже — 21 %, а среди бэби-бумеров лишь 11 %.
Средний респондент уже совершал один "гастрономический отпуск": он проезжал около 484 миль и тратил примерно 910 долларов на такое путешествие. Но если дело касается мечты — попробовать блюдо из личного списка желаний — люди готовы отдавать почти вдвое больше: 1929 долларов за возможность попробовать суши в Токио, карри в Мумбаи, аутентичные тако в Мехико или пасту в Неаполе.
|Поколение
|Доля, путешествующая ради еды
|Склонность к экспериментам
|Комментарий
|Поколение Z
|44 %
|76 %
|Самая открытая группа, активно изучающая мировые кухни
|Миллениалы
|31 %
|78 %
|Любят комбинировать поездки, делая акцент на ресторанах
|Поколение X
|21 %
|67 %
|Предпочитают проверенные блюда, но охотно едят новое в путешествиях
|Бэби-бумеры
|11 %
|59 %
|Наименее склонны менять привычный рацион
Две трети участников опроса (67 %) признались, что за пределами дома пробуют больше необычных блюд. Инициаторами гастрономических экспериментов чаще становятся молодые путешественники — им легче перестраиваться и искать "тот самый вкус".
Перед поездкой большинство туристов тратят в среднем два с половиной часа, чтобы подобрать место для ужина. Они изучают примерно три статьи, смотрят семь видеороликов, заходят на четыре сайта и обсуждают планы с несколькими друзьями. Гастрономический маршрут становится частью общего путешествия — таким же важным, как выбор отеля или покупка страховки.
По словам маркетологов Visit Anaheim, хорошая подготовка, как и при планировании экскурсионной программы, помогает получить более яркие впечатления.
Составьте список обязательных блюд. Отметьте рестораны, рынки и уличные точки, где их действительно готовят.
Используйте гастрономические гиды и приложения. Сервисы бронирования столиков, карты с отзывами, подборки от местных блогеров помогут выбрать лучшие места.
Планируйте бюджет. Гастротуризм включает не только рестораны, но и покупки деликатесов, фермерских продуктов и специй.
Пробуйте уличную еду. Так можно почувствовать настоящую атмосферу города и найти неожиданные открытия.
Берите компактные кухонные гаджеты в дорогу. Например, мини-кофеварку или складной набор для дегустаций — они пригодятся в гостиницах и апартаментах.
Выбирать только популярные рестораны
→ Потеря оригинальности впечатлений.
→ Альтернатива: искать небольшие "семейные" заведения с уникальными блюдами.
Не учитывать локальные рекомендации
→ Риск попасть в туристическую ловушку.
→ Альтернатива: спрашивать местных жителей, бариста, продавцов на рынках.
Полагаться только на соцсети
→ Искажение ожиданий и завышенные рейтинги.
→ Альтернатива: читать обзоры гастрокритиков и профессиональные гиды.
…в город нужно поехать несколько раз, чтобы понять его гастрокультуру?
Большинство опрошенных уверены: одной поездки недостаточно.
Они считают, что настоящий вкус города раскрывается только после пяти визитов. На это влияет сезонность, смена меню, фестивали еды и постоянное обновление заведений.
|Плюсы
|Минусы
|Глубокое знакомство с культурой
|Более высокий бюджет поездки
|Возможность найти уникальные блюда
|Риск разочарования из-за ожиданий
|Новые эмоции и впечатления
|Не всегда подходит людям с ограниченным рационом
|Возможность совмещать путешествие и обучение кулинарии
|Требует подготовки и планирования
Ориентируйтесь на блюда, которые хотите попробовать. Изучите рейтинги, гастрокарты и отзывы местных жителей.
Средний бюджет — от нескольких сотен до пары тысяч долларов в зависимости от направления, ресторанов и длительности поездки.
Оба варианта важны: рестораны дают высокую кухню, а уличная еда — атмосферу и настоящее вкусовое разнообразие.
Правда: многие яркие блюда дешевле, чем кажется. Уличные рынки предлагают отличное качество за небольшие деньги.
Правда: интерес к гастрономии есть у всех поколений — различается лишь степень вовлечённости.
Правда: культовые рецепты часто рождаются в небольших кулинарных лавках и семейных кафе.
Гастрономические маршруты — один из самых быстрорастущих типов туризма в США.
Самые популярные блюда для "фудквестов" — чизстейк, карри, суши, барбекю и пицца.
В некоторых городах США появились туры, где профессиональные шефы водят туристов по своим любимым скрытым местам.
Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.