Туристы хватают путёвки в Хургаду, но лучшие пляжи Египта пустуют — выбирают их только знающие

5:34
Туризм

Многие туристы едут в Египет ради пирамид, Долины царей и нового музея, но настоящий отдых здесь начинается у моря. Стоит отойти от исторических мест, как путешественники оказываются среди бухт, лагун и песчаных пляжей. Контраст между пустыней и морем делает пляжный Египет особенно впечатляющим.

Марса-Алам
Фото: Carnelia Beach, Marsa Alam by Andrew A. Shenouda, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Марса-Алам

Северное побережье: роскошь Средиземного моря

Северное побережье Египта давно стало летним убежищем для жителей Нильской долины, а также туристов, предпочитающих комфорт и спокойные пляжи. Одним из самых удобных направлений считается Альмаза-Бей — укромная бухта в 38 км от Марса-Матруха. Здесь золотой песок соседствует с пятизвёздочными отелями, но даже при развитой инфраструктуре сохраняется чувство уединения.

Пляжи подходят как для отдыха у воды, так и для занятий спортом: доступны каяки, сапы и кайтсерфинг. Вечером курорт напоминает европейский средиземноморский городок с ресторанами, барами и атмосферой лёгких развлечений. Многие отели ориентированы на семьи, предлагая детские клубы и программы для маленьких отдыхающих.

Эль-Аламейн, известный по событиям Второй мировой войны, сегодня стремительно превращается в современный курорт. Белые пляжи, километры побережья и престижные отели сделали его популярным у туристов, включая звёзд из Каира. В 30 км расположена лагуна Сиди-Абдель-Рахман — место с высоким уровнем сервиса, где сочетаются пляж, спорт, спа и рестораны.

Александрия, в отличие от новых курортов, привлекает историей и городской атмосферой. Лучшие пляжи здесь — частные: Мамура, Грик Клаб и Стэнли-Бич. Наиболее высокий уровень комфорта предлагает Four Seasons Beach. Помимо моря, город располагает к долгим прогулкам, знакомству с фортом Кайтбей, старинными мечетями и атмосферными улочками.

Красное море: лагуны, рифы и спокойные бухты

Синай и побережье Красного моря известны мягким климатом, возможностью круглогодичного отдыха и богатым подводным миром. Дахаб сохранил независимый характер, а его Голубая лагуна стала одной из лучших зон для кайтсерфинга. Здесь мелкая вода, стабильный ветер и ощущение уединения, поскольку инфраструктура почти отсутствует.

Шарм-эль-Шейх, напротив, — крупный курорт с десятками отелей. Наама-Бей выделяется комфортным входом в море и обилием семейных развлечений. Местные дайв-центры обучают новичков и проводят поездки к рифам Рас-Мохаммед и затонувшему судну Yolanda.

На севере залива Акаба находится Фьорд-Бей — синяя бухта, окружённая горами. Это одно из лучших мест для любителей природы и дайвинга: риф Fjord Hole уходит на 24 метра вниз. Чуть южнее, у Марса-Алама, расположен природный бассейн Аль-Найзак. Он сформирован в скале, и купание здесь оставляет особенное впечатление. Недалеко лежит Шарм-эль-Лули — тихий пляж без толп, сообщает Lonely Planet.

Хургада остаётся одним из самых известных курортов, но те, кто хочет тишины, отправляются на остров Махмия. Это экотуристический пляж с мягким песком и отличным снорклингом. В тёплые месяцы в окрестностях часто встречаются дельфины.

Сравнение пляжей Средиземного и Красного морей

Средиземное море идеально подходит для летнего отдыха: здесь мягкий климат, широкий песчаный берег и спокойная вода. Красное море выигрывает зимой — температура выше, а подводный мир богаче. Его рифы признаны одними из лучших в мире.

Если сравнивать инфраструктуру, северное побережье предлагает престижные комплексы и частные пляжи. Красное море более разнообразно: есть крупные курорты, дайв-деревни и природные заповедники. Для спокойного отдыха подходят пляжи Средиземного моря, для снорклинга и дайвинга — Красное.

Советы по выбору пляжа в Египте

  • Для семей подойдут Наама-Бей, Хургада, Альмаза-Бей и Эль-Аламейн: мягкий вход, программы для детей и разнообразные услуги.
  • Для активных туристов лучшими станут Голубая лагуна, Марса-Алам и Шарм-эль-Шейх.
  • Для уединённого отдыха — Фьорд-Бей, Шарм-эль-Лули, Аль-Найзак.
  • Для пляжа, совмещённого с городской атмосферой, стоит выбрать Александрию или центральную Хургаду.

Популярные вопросы о пляжах Египта

Какой курорт подойдёт для первой поездки?
Хургада или Шарм-эль-Шейх: доступная инфраструктура, широкий выбор отелей, экскурсии и дайвинг.

Где лучше снорклинг и дайвинг?
В Красном море: Рас-Мохаммед, рифы Марса-Алама, острова Гифтун, Фьорд-Бей.

Что выбрать для отдыха с детьми?
Для лета — Средиземное море. Для межсезонья и зимы — Красное море: теплее и больше отелей с семейной инфраструктурой.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
