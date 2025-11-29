Рейс, который длится дольше суток: новый маршрут в 20 000 км меняет представление о дальних перелётах

Ожидается запуск самого продолжительного рейса Шанхай–Буэнос-Айрес — Tagesspiegel

Туризм

Самый длительный перелёт в мире — звучит почти как испытание на выносливость. Но уже в декабре это станет реальностью для тех, кто окажется на новом маршруте China Eastern: 20 000 километров воздуха, океанов и сменяющихся часовых поясов между Шанхаем и аргентинским Буэнос-Айресом. Для одних такой рейс кажется романтикой большого путешествия, для других — испытанием, которое требует тщательной подготовки. Но факт остаётся фактом: мировой рекорд по продолжительности полёта меняет владельца, а авиакомпании вступают в новую гонку — за дальность и комфорт.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ крыло самолета

Что делает новый маршрут особенным?

Авиакомпания China Eastern запускает два рейса в неделю между Шанхаем и Буэнос-Айресом. По времени полёт сопоставим с сутками жизни — 25,5 часов в сторону Аргентины и до 29 часов на обратном пути. Протяжённость маршрута — около 20 000 километров, что автоматически выводит его в категорию самых длинных авиаперелётов современности.

Однако формально этот рейс не считается полностью прямым: Boeing 777-300ER будет делать техническую остановку в Окленде. В Новой Зеландии авиалайнер дозаправят, экипаж сменят, а пассажирам разрешат короткую высадку. При этом основной маршрут остаётся единым — без пересадки и смены номера рейса.

Появление такого маршрута усиливает конкуренцию между международными авиакомпаниями. Lufthansa уже предлагает перелёты между Шанхаем и Буэнос-Айресом через Франкфурт, но новый формат China Eastern становится альтернативой для тех, кто хочет избежать пересадок и задержек на крупных хабах.

Сравнение ультрадальних рейсов

Маршрут Авиакомпания Длина Время в пути Особенности Шанхай — Буэнос-Айрес China Eastern ~20 000 км 25,5-29 ч Техническая посадка в Окленде Сингапур — Нью-Йорк Singapore Airlines ~15 000 км 18-19 ч Самый длинный беспосадочный рейс Сидней — Лондон (планируется) Qantas ~17 000 км ~22 ч Airbus A350-1000 ULR, проект Sunrise Перис — Токио Air France ~9710 км ~12 ч Классический трансокеанский маршрут

Как пережить 25-30 часов в воздухе?

Даже опытные путешественники признают, что сутки в самолёте требуют подготовки. Вот рабочие решения, которые помогают выдержать сверхдлинные перелёты.

Продумайте экипировку

удобная одежда без жёстких швов

компрессионные гольфы

лёгкие кроссовки или текстильные туфли

Сформируйте персональную "зону комфорта"

подушка под шею

беруши или наушники с шумоподавлением

маска для сна

запас питьевой воды

Двигайтесь хотя бы раз в 2-3 часа

Прогулка по салону, простая разминка для ног и шеи снизят риск отёков и помогут легче перенести смену часовых поясов.

Заранее скачайте развлечения

Сериалы, аудиокниги, игры, музыка — чем больше вариантов, тем быстрее пролетит время.

Используйте правильную стратегию сна

первые 6-8 часов — лёгкий сон и отдых

середина рейса — приём пищи и активность

последние 6 часов — попытка адаптировать сон под часовой пояс прибытия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Отказ от воды → обезвоживание, головная боль → пить небольшими порциями каждый час.

Алкоголь во время полёта → усиление усталости, нарушение сна → заменить на чай или воду с лимоном.

Переедание → тяжесть, сонливость → выбирать лёгкие блюда и дробное питание.

Неподготовленный гаджет → скука и раздражение → скачать контент заранее и взять повербанк.

А что, если полёт задержится?

Сверхдлинные маршруты особенно чувствительны к погоде и логистике.

Если рейс задержат:

учитывайте запас времени между последующими планами;

обращайте внимание на политику авиакомпании по размещению и компенсациям;

выбирайте страховку, покрывающую форс-мажоры на дальних рейсах;

используйте техническую остановку как шанс размяться, сделать зарядку и восстановить дыхание.

Плюсы и минусы ультрадальних перелётов

Плюсы Минусы отсутствие пересадок высокий уровень усталости минимальный риск потерять багаж риск нарушения циркадного ритма экономия времени на пересадках возможная нехватка личного пространства стабильный маршрут одной авиакомпанией необходимость заранее готовиться к полёту

FAQ

Сколько стоит билет на ультрадальний рейс?

Цена может варьироваться: эконом — от средней стоимости трансокеанских перелётов, бизнес — значительно дороже из-за необходимости дополнительного пространства и комфорта.

Как выбрать лучшее место?

Оптимальны кресла у прохода — легче двигаться и вытягивать ноги. В бизнес-классе лучше выбирать места с доступом к проходу и максимально горизонтальной раскладкой.

Что лучше — прямой автономный рейс или маршрут с пересадкой?

Прямой рейс подходит тем, кто хочет избежать пересадок. Однако перелёт с стыковкой иногда переносится легче, если разделить долгий путь на несколько частей.

Мифы и правда

Миф: длительный перелёт опасен для здоровья.

длительный перелёт опасен для здоровья. Правда: при соблюдении водного баланса, движения и нормального питания — риски минимальны.

при соблюдении водного баланса, движения и нормального питания — риски минимальны. Миф: в самолётах нельзя спать из-за низкой влажности.

в самолётах нельзя спать из-за низкой влажности. Правда: при использовании маски, увлажняющего крема и подходящей одежды можно хорошо выспаться.

при использовании маски, увлажняющего крема и подходящей одежды можно хорошо выспаться. Миф: ультрадлинные рейсы опаснее.

ультрадлинные рейсы опаснее. Правда: лайнеры для таких маршрутов проходят усиленную подготовку, а экипаж работает сменами.

Сон и психология

Перелёт длиной в сутки — сильная нагрузка на нервную систему. Из-за смещения биоритмов и длительного сидения может появиться чувство тревоги и раздражения.

Чтобы минимизировать стресс:

используйте дыхательные практики;

чередуйте активности и отдых;

создайте персональный "кокон" из тёплой одежды, пледа и наушников;

избегайте яркого света и экранов перед сном.

Исторический контекст

2010-е : авиакомпании начинают гонку ультрадлинных маршрутов.

: авиакомпании начинают гонку ультрадлинных маршрутов. 2018 : Singapore Airlines запускает рейс Сингапур-Нью-Йорк, ставший самым длинным беспосадочным.

: Singapore Airlines запускает рейс Сингапур-Нью-Йорк, ставший самым длинным беспосадочным. 2020-2023 : проекты по сверхдальним маршрутам тормозятся из-за пандемии.

: проекты по сверхдальним маршрутам тормозятся из-за пандемии. 2024 : Китайские авиакомпании активно расширяют направления в Южную Америку.

: Китайские авиакомпании активно расширяют направления в Южную Америку. Декабрь 2024: China Eastern объявляет самый продолжительный в мире прямой маршрут с технической остановкой.

Три интересных факта

Boeing 777-300ER — один из самых надёжных самолётов для межконтинентальных рейсов и способен летать до 14-16 часов без дозаправки. Самый длинный беспосадочный полёт в истории — программа Project Sunrise от Qantas, тестовый рейс Нью-Йорк-Сидней, занявший 19,5 часов. Китай и Аргентина усиливают сотрудничество, и новый маршрут стал частью расширения экономических связей между странами.

Запуск рейса Шанхай-Буэнос-Айрес демонстрирует новый этап в развитии гражданской авиации: авиакомпании готовы соединять самые дальние точки мира практически без пересадок. Пусть маршрут и включает техническую остановку, он остаётся самым протяжённым прямым пассажирским способом добраться из Азии в Южную Америку. Для путешественников это не просто рекорд, а возможность пересечь полмира за один перелёт — с правильной подготовкой и максимальным комфортом.