Рейс, который длится дольше суток: новый маршрут в 20 000 км меняет представление о дальних перелётах

Самый длительный перелёт в мире — звучит почти как испытание на выносливость. Но уже в декабре это станет реальностью для тех, кто окажется на новом маршруте China Eastern: 20 000 километров воздуха, океанов и сменяющихся часовых поясов между Шанхаем и аргентинским Буэнос-Айресом. Для одних такой рейс кажется романтикой большого путешествия, для других — испытанием, которое требует тщательной подготовки. Но факт остаётся фактом: мировой рекорд по продолжительности полёта меняет владельца, а авиакомпании вступают в новую гонку — за дальность и комфорт.
Авиакомпания China Eastern запускает два рейса в неделю между Шанхаем и Буэнос-Айресом. По времени полёт сопоставим с сутками жизни — 25,5 часов в сторону Аргентины и до 29 часов на обратном пути. Протяжённость маршрута — около 20 000 километров, что автоматически выводит его в категорию самых длинных авиаперелётов современности.
Однако формально этот рейс не считается полностью прямым: Boeing 777-300ER будет делать техническую остановку в Окленде. В Новой Зеландии авиалайнер дозаправят, экипаж сменят, а пассажирам разрешат короткую высадку. При этом основной маршрут остаётся единым — без пересадки и смены номера рейса.
Появление такого маршрута усиливает конкуренцию между международными авиакомпаниями. Lufthansa уже предлагает перелёты между Шанхаем и Буэнос-Айресом через Франкфурт, но новый формат China Eastern становится альтернативой для тех, кто хочет избежать пересадок и задержек на крупных хабах.
|Маршрут
|Авиакомпания
|Длина
|Время в пути
|Особенности
|Шанхай — Буэнос-Айрес
|China Eastern
|~20 000 км
|25,5-29 ч
|Техническая посадка в Окленде
|Сингапур — Нью-Йорк
|Singapore Airlines
|~15 000 км
|18-19 ч
|Самый длинный беспосадочный рейс
|Сидней — Лондон (планируется)
|Qantas
|~17 000 км
|~22 ч
|Airbus A350-1000 ULR, проект Sunrise
|Перис — Токио
|Air France
|~9710 км
|~12 ч
|Классический трансокеанский маршрут
Даже опытные путешественники признают, что сутки в самолёте требуют подготовки. Вот рабочие решения, которые помогают выдержать сверхдлинные перелёты.
Прогулка по салону, простая разминка для ног и шеи снизят риск отёков и помогут легче перенести смену часовых поясов.
Сериалы, аудиокниги, игры, музыка — чем больше вариантов, тем быстрее пролетит время.
Сверхдлинные маршруты особенно чувствительны к погоде и логистике.
Если рейс задержат:
|Плюсы
|Минусы
|отсутствие пересадок
|высокий уровень усталости
|минимальный риск потерять багаж
|риск нарушения циркадного ритма
|экономия времени на пересадках
|возможная нехватка личного пространства
|стабильный маршрут одной авиакомпанией
|необходимость заранее готовиться к полёту
Цена может варьироваться: эконом — от средней стоимости трансокеанских перелётов, бизнес — значительно дороже из-за необходимости дополнительного пространства и комфорта.
Оптимальны кресла у прохода — легче двигаться и вытягивать ноги. В бизнес-классе лучше выбирать места с доступом к проходу и максимально горизонтальной раскладкой.
Прямой рейс подходит тем, кто хочет избежать пересадок. Однако перелёт с стыковкой иногда переносится легче, если разделить долгий путь на несколько частей.
Перелёт длиной в сутки — сильная нагрузка на нервную систему. Из-за смещения биоритмов и длительного сидения может появиться чувство тревоги и раздражения.
Чтобы минимизировать стресс:
Запуск рейса Шанхай-Буэнос-Айрес демонстрирует новый этап в развитии гражданской авиации: авиакомпании готовы соединять самые дальние точки мира практически без пересадок. Пусть маршрут и включает техническую остановку, он остаётся самым протяжённым прямым пассажирским способом добраться из Азии в Южную Америку. Для путешественников это не просто рекорд, а возможность пересечь полмира за один перелёт — с правильной подготовкой и максимальным комфортом.
