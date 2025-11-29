Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Регулярная физическая активность улучшает работу сердца — Ксения Трофимова
Линклейтер снял фильм о съёмках "На последнем дыхании"
Прохладные лоджии улучшили цветение чувствительных видов
Euro NCAP оценил влияние сенсорных экранов на аварийность
Кратковременное ограничение калорий активирует аутофагию — диетолог Джутова
Использование неверных режимов стирки приводит к деформации тканей — Southern Living
Тыква и лук обжариваются для нежной и полезной яичницы — кулинары
Метод 7-7-7 для роста и рельефа бицепсов описали тренеры
Парусные ящерицы теряют среду обитания из-за вырубки мангровых лесов — экологи

Город, что победил роскошь Парижа и масштаб Нью-Йорка: кто взял первое место без усилий

Вырос въезд в Таиланд после упрощения визовых правил — Quand Partir
7:39
Туризм

Бангкок давно перестал быть просто шумной азиатской столицей. Сегодня он уверенно занимает первое место среди самых посещаемых городов мира и обгоняет даже Париж, Лондон и Нью-Йорк — направления, которые десятилетиями считались эталоном туризма. В 2024 году сюда прибыли 32,4 миллиона гостей из разных стран, что превратило город в точку глобального притяжения и показало: путешественники всё чаще выбирают Восток, а не Европу. Но что стоит за этим феноменом и почему именно Бангкок стал новым туристическим центром?

Бангкок
Фото: commons.wikimedia.org by Ninara from Helsinki, Finland, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бангкок

Почему именно он: главные факторы популярности?

Первую роль сыграла смелая визовая политика. Таиланд сделал шаг, который многие государства обсуждают годами, но не решаются реализовать. Въезд в страну стал настолько простым, что подготовка к поездке фактически свелась к покупке билета. Граждане 93 стран получили возможность жить в стране до 60 дней без визы, а ещё 31 страна — въезжать по упрощённой процедуре прямо в аэропорту. Для миллионов путешественников это стало весомым аргументом: никаких документов, очередей и длительных ожиданий.

Второй фактор — цена. Для тех, кто привык к затратам в Париже или Лондоне, Бангкок оказывается приятным открытием. Здесь можно жить в комфортном отеле за сумму, равную стоимости одной ночи в европейской столице, питаться на уличных рынках почти за символическую цену и передвигаться по городу, не опустошая кошелёк. Это делает поездку доступной не только для состоятельных туристов, но и для студентов, самостоятельных путешественников и семейных пар.

Бангкок глазами туриста: что в нём цепляет?

Город не пытается казаться идеальным. Он жаркий, шумный, иногда хаотичный, а воздух в отдельные дни бывает тяжёлым. Но этот же Бангкок завораживает невероятным смешением эпох: стеклянные башни соседствуют с позолоченными храмами, уличные кухни работают круглосуточно, а ночная жизнь не уступает крупнейшим мировым мегаполисам.

При этом, несмотря на активный поток туристов, город продолжает держаться на своём уникальном ритме. Здесь легко потеряться среди рынков, руфтопов, каналов и ультрасовременных торговых центров, где азиатская футуристика встречается с традиционным образом жизни.

Куда ещё стремится Азия?

Бангкок — не единственный город региона, который вошёл в топ туристических направлений.

Рядом с ним уверенно держатся:

  • Гонконг
  • Сингапур
  • Макао
  • Куала-Лумпур

Эти города показывают ту же тенденцию: Азия становится новой главной ареной международного туризма. Рост путешествий внутри региона усилился благодаря интересу китайских туристов, которые предпочитают ближние направления дальним перелётам в Европу.

Азия против Европы

Критерий Азия Европа
Стоимость поездки ниже выше
Визовая политика чаще упрощённая чаще строгая
Рост турпотока быстрый медленный или падающий
Основные путешественники азиатский регион + западные туристы классические международные туристы
Доступность туристической инфраструктуры высокая переменная (зависит от города)

Как путешествовать по Бангкоку?

  1. Выберите правильный сезон. С ноября по февраль комфортнее всего — меньше влажности и жара.
  2. Заранее продумайте маршруты. Храмы, рынки, каналы, руфтопы — город огромен.
  3. Учитывайте климат. Лёгкая одежда, вода с собой и защита от солнца обязательны.
  4. Пробуйте уличную еду. Это часть культуры и доступный способ познакомиться с кухней.
  5. Передвигайтесь на метро BTS или лодках. Быстрее и удобнее, чем наземный транспорт.
  6. Используйте туристические сервисы. Приложения для транспорта, заказ экскурсий, карта достопримечательностей — всё работает отлично.

Ошибка → последствие → альтернатива

  • Приехать в сезон муссонов → сильные дожди → планировать поездку на сухой сезон.
  • Ездить только на такси → пробки и переплата → пользоваться метро и речными маршрутами.
  • Покупать туры на улице → риск завышенной цены → использовать проверенные сервисы.
  • Игнорировать жару → перегрев и усталость → планировать прогулки утром и вечером.

А что, если Европа потеряет лидирующие позиции?

Смещение туристического интереса может серьёзно изменить карту путешествий. Если Азия продолжит делать ставку на доступность и гибкость, европейским городам придётся пересматривать ценовую политику, улучшать инфраструктуру и возвращать туристам ощущение новизны. Пока же многие европейские направления страдают от перегруженности и высоких цен, что делает Бангкок более привлекательным выбором.

Плюсы и минусы поездки в Бангкок

Плюсы Минусы
доступность цен высокая влажность
лёгкий въезд пробки и плотное движение
невероятная еда отдельные районы слишком туристические
много вариантов отдыха периодические проблемы с качеством воздуха
насыщенная культура сильный контраст между районами

FAQ

Стоит ли ехать в Бангкок в одиночку?

Да, город безопасен для соло-путешествий, особенно при выборе центральных районов.

Сколько стоит неделя в Бангкоке?

Даже с комфортным уровнем проживания уложиться можно в сумму, которая в Европе покрыла бы несколько дней стандартной поездки.

Что лучше — отель или апартаменты?

Отели предлагают лучший сервис за цену, которая в Европе была бы намного выше. Апартаменты выгодны для длительного проживания.

Мифы и правда

  • Миф: Бангкок — только ночная жизнь и толпы туристов.
  • Правда: город полон парков, тихих районов и культурных мест.
  • Миф: уличная еда опасна.
  • Правда: большинство мест работает годами, владельцы дорожат репутацией.
  • Миф: Азия — дешёвая, но однообразная.
  • Правда: города региона резко различаются по культуре, архитектуре и стилю жизни.

Исторический контекст

  • В конце 1990-х начался бурный рост туристического потока в Таиланд.
  • К 2010-м Бангкок вошёл в десятку самых посещаемых городов мира.
  • К 2024 году благодаря визовой реформе и доступности он стал мировым лидером по количеству международных прибытий.

Три интересных факта

  1. Бангкок ежегодно принимает почти вдвое больше туристов, чем Париж.
  2. Метро BTS построено так, чтобы обходить пробки — город растёт преимущественно в высоту.
  3. Уличная кухня Бангкока признана одной из лучших в мире, а некоторые ларьки отмечены Michelin.

Бангкок стал самым посещаемым городом мира благодаря сочетанию простого въезда, доступных цен, богатой культуры и невероятной скорости развития туристической инфраструктуры. Он предлагает то, чего многие сейчас ищут в путешествиях: разнообразие впечатлений, удобство, экзотику и ощущение большого города, который живёт на предельной скорости и открывает дверь для всех.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир. Новости мира
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Старый страх развеивается: турбина спокойно остывает сама и ломает миф о трёх минутах

Современным турбодвигателям давно не нужны старые ритуалы, но полностью игнорировать тепловые режимы всё же нельзя. Разбираемся, как ухаживать за турбиной без мифов и лишних движений.

Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Автовладельцев лишают прав за пропуск скорой помощи — Autonews
Уступил скорой помощи — остался без прав: новая реальность, о которой водители узнают слишком поздно
В Токио объявили нефть и газ из России ключевыми элементами безопасности
Японцы снова делают своё дело: надёжность бьёт по рынку так же жёстко, как цены на новые авто
Гены влияют на обучаемость ретриверов и эмоции людей — нейробиолог Энох Алекс Игорь Буккер США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин
Похититель новоселья: какое неожиданное решение по делу Долиной предложил Садальский
Орбан переиграл Брюссель .Все ему завидуют, но повторить не могут
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Засуха тут ни при чём: новые данные переворачивают всё, что мы знали о гибели цивилизации майя
Последние материалы
Использование неверных режимов стирки приводит к деформации тканей — Southern Living
Тыква и лук обжариваются для нежной и полезной яичницы — кулинары
Метод 7-7-7 для роста и рельефа бицепсов описали тренеры
Парусные ящерицы теряют среду обитания из-за вырубки мангровых лесов — экологи
Домашние тесты выявили ранние признаки нарушения сосудов — кардиологи
Феодор Отважный заявил о включении итальянца в лунный экипаж — АСИ
Антифриз и моторное масло густеют в сильный мороз и вызывают сбои
Серьги растягивают мочку уха при ночном ношении — дерматолог Саманта Эллис
Толстый укрывной материал защищает деревья от мороза
Актриса Татьяна Кравченко общалась с Зеленским до СВО
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.