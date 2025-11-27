Маршруты, которые знают местные, но скрывают от туристов: где Лос-Анджелес показывает своё настоящее лицо

Лос-Анджелес принято ассоциировать с пляжами, променадом, кино и пальмами на фоне голубого неба. Но за привычной картинкой скрывается город, где горы начинаются буквально через несколько кварталов от океана. Стоит только отъехать от побережья — и ЛА показывает неожиданное лицо: тропы, каньоны, скальные уступы, панорамы, которые меняются за каждым поворотом. Для тех, кто любит активность и природу, это настоящий клад.

Хайкинг в Лос-Анджелесе подходит любому уровню подготовки: от семейных маршрутов до подъёмов, где придётся всерьёз вспотеть. Здесь можно увидеть водопады, остатки сгоревших домиков на склонах, холмы Санта-Моники, океан и панораму города — всё в пределах одного дня. Ниже — самые выразительные маршруты, которые помогут взглянуть на город под другим углом.

Escondido Falls: путь среди холмов Санта-Моники

Адрес: 27751 Pacific Coast Hwy, Malibu, CA 90265

Этот маршрут начинается не просто с тропы, а с дороги, которая сама по себе кажется частью путешествия. Шоссе Pacific Coast Highway тянется вдоль океана, а по сторонам — то домики на сваях, словно парящие над водой, то зелёные склоняющиеся холмы. После недавних пожаров вдоль дороги встречаются чёрные каркасы и пустые участки — природное напоминание о хрупкости калифорнийских ландшафтов.

Сама тропа стартует с жилой улицы, затем уходит в лес и превращается в приключение: нужно переходить ручьи, идти по поваленным стволам или перепрыгивать по камням. Водопад открыт круглый год, но особенно красив весной, когда каскады полны воды. Парковка стоит 12 $, но при желании можно оставить машину вдоль дороги и пройти немного пешком. Весь маршрут займёт около двух часов.

Hollywood Sign Trail: путь к буквам, которые знает весь мир

Адрес: Lake Hollywood Dr, Los Angeles, CA 90068

Многие считают, что добраться до знака HOLLYWOOD — пустяк. На деле троп здесь много, и выбрать правильную непросто. Перед стартом лучше посмотреть маршрут на видео и сохранить ориентиры в офлайн-картах.

Начинать удобнее всего с Lake Hollywood Drive. С первой же минуты вам предстоит крутой подъём: солнце, пыль, изгибы тропы. Берите много воды, лёгкий перекус, головной убор и крем от солнца. В одну сторону путь занимает около двух часов. А наверху вас ждёт редкое ощущение тишины: город будто замирает, и можно рассмотреть ЛА сразу от Голливуда до океана.

Temescal Gateway Park: петля среди холмов с видом на океан

Адрес: 15601 W Sunset Blvd, Pacific Palisades, CA 90272

Тропа длиной около 11 километров подойдёт тем, кто хочет посвятить хайку целый день. В начале маршрута много развилок, поэтому лучше заранее скачать офлайн-карту или взять бумажную схему в инфостенде.

Маршрут проходит по открытым склонам, где видно и океан, и жилые холмы. По дороге можно встретить орлов, ящериц, койотов и змей. Из-за сильного ветра на перевалах пригодится лёгкая куртка. Петля возвращается к парковке, где есть места для отдыха. Длина тропы и набор высоты делают её насыщенной, но не экстремальной.

Will Rogers State Historic Park: Голливудский дух и океан в одном маршруте

Адрес: 1501 Will Rogers State Park Rd, Pacific Palisades, CA 90272

Когда-то здесь было ранчо актёра и сценариста Уилла Роджерса, а теперь — зелёный парк с конюшнями и семейным настроением. Маршрут Will Rogers Inspiration Loop поднимается на холм, где открываются виды на океан, залив Санта-Моники и даже на буквы HOLLYWOOD, едва заметные вдалеке.

Тропа подходит тем, кто не готов тратить несколько часов на подъём. Лучше начинать утром: вниз по склону в это время ещё доносятся звуки тренировок по конкуру, а наверху дует прохладный океанский ветер. Дом Роджерса, увы, был уничтожен пожаром в 2025 году, но место сохраняет атмосферу старого Голливуда. Маршрут занимает около часа. Парковка стоит 12 $, но можно найти бесплатные места в жилых кварталах.

Baldwin Hills Scenic Overlook: лестница, которая заменит тренировку

Адрес: 6300 Hetzler Rd, Culver City, CA 90232

Этот маршрут — почти не тропа, а испытание на выносливость. Лестница из 282 ступеней тянется на вершину холма и выглядит проще, чем ощущается. Уже на середине становится понятно, что это полноценная тренировка: сердце бьётся чаще, ноги горят, но вид сверху стоит усилий.

Тем, кому ступени даются тяжело, доступна пологая тропа — длиннее, но легче. Место обожают спортсмены, которые делают несколько подъёмов подряд. С вершины открываются виды на центр ЛА, Голливуд, прибой Санта-Моники и в ясную погоду — покрытые снегом горы Сан-Габриэль. Парковка стоит 7 $, но рядом есть бесплатные кварталы.

Сравнение маршрутов

Маршрут Уровень сложности Время Особенности Escondido Falls Лёгкий 2 часа Ручьи, водопад, лес Hollywood Sign Trail Средний 2-4 часа Подъём к символу Голливуда Temescal Loop Средний/сложный День Переходы с видами на океан Will Rogers Loop Лёгкий 1 час Панорама + Голливуд вдали Baldwin Hills Средний/тяжёлый 40-60 мин Лестница 282 ступени

Советы шаг за шагом для туристов

Выходите на тропу с рассветом — меньше людей, мягче солнце. Всегда берите воду, даже если маршрут короткий: жара в ЛА непредсказуема. Используйте треккинговые кроссовки или лёгкие ботинки — склоны могут быть скользкими. Скачайте офлайн-карты Google Maps или MapsMe. Сообщите кому-то свой маршрут и примерное время возвращения. Берите перекус — орехи, фрукты, батончики; на вершинах удобно устраивать мини-пикники. Не подходите близко к дикой природе: койоты, змеи, орлы встречаются регулярно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Идти в полдень → перегрев, дефицит воды → выбирать раннее утро.

Начинать без карты → риск заблудиться → заранее скачать навигацию.

Надевать обычные кеды → скользко → использовать треккинговую обувь.

Брать мало воды → обезвоживание → минимум 1 л на короткое хайкинг-кольцо.

Игнорировать знаки о пожарах → опасность → менять маршрут заранее.

Плюсы и минусы хайкинга по Лос-Анджелесу

Плюсы Минусы Невероятные виды Много солнца, риск перегрева Разнообразие маршрутов Маршруты иногда запутаны Близость города и природы Ограниченная парковка Возможность для тренировок Встречи с дикой природой Подходит разным уровням Высокая туристическая загрузка

FAQ

Какая тропа самая лёгкая?

Will Rogers Inspiration Loop — короткая, с умеренным подъёмом.

Можно ли идти с детьми?

Да, но лучше выбирать Escondido Falls или Will Rogers Loop.

Нужна ли специальная обувь?

Желательно. Треккинговые кроссовки работают лучше обычных.

Где лучше парковаться?

На официальных стоянках, но всегда есть вариант оставить машину в жилых кварталах.

Когда лучше идти?

В утренние часы — меньше людей и прохладнее.

Мифы и правда

Миф: хайк в ЛА — лёгкая прогулка.

Правда: многие маршруты требуют физической подготовки.

Миф: на знаке HOLLYWOOD можно спокойно посидеть.

Правда: к буквам доступ закрыт, но смотровые площадки доступны.

Миф: в ЛА все тропы безопасны.

Правда: встречаются змеи, обвалы, сильный ветер.