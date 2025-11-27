Маршруты, которые знают местные, но скрывают от туристов: где Лос-Анджелес показывает своё настоящее лицо

Лос-Анджелес принято ассоциировать с пляжами, променадом, кино и пальмами на фоне голубого неба. Но за привычной картинкой скрывается город, где горы начинаются буквально через несколько кварталов от океана. Стоит только отъехать от побережья — и ЛА показывает неожиданное лицо: тропы, каньоны, скальные уступы, панорамы, которые меняются за каждым поворотом. Для тех, кто любит активность и природу, это настоящий клад.
Хайкинг в Лос-Анджелесе подходит любому уровню подготовки: от семейных маршрутов до подъёмов, где придётся всерьёз вспотеть. Здесь можно увидеть водопады, остатки сгоревших домиков на склонах, холмы Санта-Моники, океан и панораму города — всё в пределах одного дня. Ниже — самые выразительные маршруты, которые помогут взглянуть на город под другим углом.
Адрес: 27751 Pacific Coast Hwy, Malibu, CA 90265
Этот маршрут начинается не просто с тропы, а с дороги, которая сама по себе кажется частью путешествия. Шоссе Pacific Coast Highway тянется вдоль океана, а по сторонам — то домики на сваях, словно парящие над водой, то зелёные склоняющиеся холмы. После недавних пожаров вдоль дороги встречаются чёрные каркасы и пустые участки — природное напоминание о хрупкости калифорнийских ландшафтов.
Сама тропа стартует с жилой улицы, затем уходит в лес и превращается в приключение: нужно переходить ручьи, идти по поваленным стволам или перепрыгивать по камням. Водопад открыт круглый год, но особенно красив весной, когда каскады полны воды. Парковка стоит 12 $, но при желании можно оставить машину вдоль дороги и пройти немного пешком. Весь маршрут займёт около двух часов.
Адрес: Lake Hollywood Dr, Los Angeles, CA 90068
Многие считают, что добраться до знака HOLLYWOOD — пустяк. На деле троп здесь много, и выбрать правильную непросто. Перед стартом лучше посмотреть маршрут на видео и сохранить ориентиры в офлайн-картах.
Начинать удобнее всего с Lake Hollywood Drive. С первой же минуты вам предстоит крутой подъём: солнце, пыль, изгибы тропы. Берите много воды, лёгкий перекус, головной убор и крем от солнца. В одну сторону путь занимает около двух часов. А наверху вас ждёт редкое ощущение тишины: город будто замирает, и можно рассмотреть ЛА сразу от Голливуда до океана.
Адрес: 15601 W Sunset Blvd, Pacific Palisades, CA 90272
Тропа длиной около 11 километров подойдёт тем, кто хочет посвятить хайку целый день. В начале маршрута много развилок, поэтому лучше заранее скачать офлайн-карту или взять бумажную схему в инфостенде.
Маршрут проходит по открытым склонам, где видно и океан, и жилые холмы. По дороге можно встретить орлов, ящериц, койотов и змей. Из-за сильного ветра на перевалах пригодится лёгкая куртка. Петля возвращается к парковке, где есть места для отдыха. Длина тропы и набор высоты делают её насыщенной, но не экстремальной.
Адрес: 1501 Will Rogers State Park Rd, Pacific Palisades, CA 90272
Когда-то здесь было ранчо актёра и сценариста Уилла Роджерса, а теперь — зелёный парк с конюшнями и семейным настроением. Маршрут Will Rogers Inspiration Loop поднимается на холм, где открываются виды на океан, залив Санта-Моники и даже на буквы HOLLYWOOD, едва заметные вдалеке.
Тропа подходит тем, кто не готов тратить несколько часов на подъём. Лучше начинать утром: вниз по склону в это время ещё доносятся звуки тренировок по конкуру, а наверху дует прохладный океанский ветер. Дом Роджерса, увы, был уничтожен пожаром в 2025 году, но место сохраняет атмосферу старого Голливуда. Маршрут занимает около часа. Парковка стоит 12 $, но можно найти бесплатные места в жилых кварталах.
Адрес: 6300 Hetzler Rd, Culver City, CA 90232
Этот маршрут — почти не тропа, а испытание на выносливость. Лестница из 282 ступеней тянется на вершину холма и выглядит проще, чем ощущается. Уже на середине становится понятно, что это полноценная тренировка: сердце бьётся чаще, ноги горят, но вид сверху стоит усилий.
Тем, кому ступени даются тяжело, доступна пологая тропа — длиннее, но легче. Место обожают спортсмены, которые делают несколько подъёмов подряд. С вершины открываются виды на центр ЛА, Голливуд, прибой Санта-Моники и в ясную погоду — покрытые снегом горы Сан-Габриэль. Парковка стоит 7 $, но рядом есть бесплатные кварталы.
|Маршрут
|Уровень сложности
|Время
|Особенности
|Escondido Falls
|Лёгкий
|2 часа
|Ручьи, водопад, лес
|Hollywood Sign Trail
|Средний
|2-4 часа
|Подъём к символу Голливуда
|Temescal Loop
|Средний/сложный
|День
|Переходы с видами на океан
|Will Rogers Loop
|Лёгкий
|1 час
|Панорама + Голливуд вдали
|Baldwin Hills
|Средний/тяжёлый
|40-60 мин
|Лестница 282 ступени
Выходите на тропу с рассветом — меньше людей, мягче солнце.
Всегда берите воду, даже если маршрут короткий: жара в ЛА непредсказуема.
Используйте треккинговые кроссовки или лёгкие ботинки — склоны могут быть скользкими.
Скачайте офлайн-карты Google Maps или MapsMe.
Сообщите кому-то свой маршрут и примерное время возвращения.
Берите перекус — орехи, фрукты, батончики; на вершинах удобно устраивать мини-пикники.
Не подходите близко к дикой природе: койоты, змеи, орлы встречаются регулярно.
|Плюсы
|Минусы
|Невероятные виды
|Много солнца, риск перегрева
|Разнообразие маршрутов
|Маршруты иногда запутаны
|Близость города и природы
|Ограниченная парковка
|Возможность для тренировок
|Встречи с дикой природой
|Подходит разным уровням
|Высокая туристическая загрузка
Какая тропа самая лёгкая?
Will Rogers Inspiration Loop — короткая, с умеренным подъёмом.
Можно ли идти с детьми?
Да, но лучше выбирать Escondido Falls или Will Rogers Loop.
Нужна ли специальная обувь?
Желательно. Треккинговые кроссовки работают лучше обычных.
Где лучше парковаться?
На официальных стоянках, но всегда есть вариант оставить машину в жилых кварталах.
Когда лучше идти?
В утренние часы — меньше людей и прохладнее.
Миф: хайк в ЛА — лёгкая прогулка.
Правда: многие маршруты требуют физической подготовки.
Миф: на знаке HOLLYWOOD можно спокойно посидеть.
Правда: к буквам доступ закрыт, но смотровые площадки доступны.
Миф: в ЛА все тропы безопасны.
Правда: встречаются змеи, обвалы, сильный ветер.
