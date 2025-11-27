Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Первая поездка за границу может обернуться хаосом: одна ошибка ломает весь отпуск

Риски самостоятельной первой поездки за границу пояснил эксперт Мкртчян
3:31
Туризм

Первое путешествие за границу часто кажется простым делом, но именно на этом этапе туристы совершают самые серьёзные ошибки. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в комментарии MoneyTimes.

Туристический образ в городе
Фото: https://unsplash.com by Alicia Steels is licensed under Free
Туристический образ в городе

Он отметил, что самостоятельная организация первой поездки нередко оборачивается неожиданными рисками, о которых новички даже не подозревают.

Почему не стоит готовить первую поездку самому

Мкртчян пояснил, что сложнее всего приходится тем, кто впервые едет в визовую страну: оформление документов требует точности, а любая ошибка может сорвать поездку. Он подчеркнул, что новички недооценивают объём требований, начиная от заполнения анкет и заканчивая сбором подтверждающих бумаг.

По его словам, профессиональные агентства берут на себя подготовку всех формальностей и помогают избежать бюрократических задержек.

"Особенно если речь идет про визовую страну, там тысяча и одна формальность", — отметил эксперт.

Остальную информацию он передал косвенно, уточнив, что консультант заранее объясняет клиенту, какие действия обязательны, а какие приведут к проблемам при подаче документов.

Опасные ошибки при ввозе сувениров

Специалист напомнил, что многие туристы сталкивались с трудностями из-за незнания базовых ограничений. Он привёл примеры, когда люди ввозили в Россию разрешённые за рубежом предметы, не подозревая, что у таможни к ним особое отношение.

По словам Мкртчяна, подобные случаи происходят регулярно и становятся следствием веры в то, что "если продаётся — значит, можно провезти".

"Мы же постоянно слышим истории, как остановили туристку, которая привезла какой-то кастет", — пояснил он.

Далее специалист уточнил, что аналогичные проблемы возникали у тех, кто покупал в Таиланде металлические "звёздочки ниндзя", не зная о запрете на их ввоз.

Риски псевдосервисов и важность документов

Мкртчян отметил, что ещё одна распространённая ошибка — обращение в сомнительные визовые центры. Он пояснил, что такие структуры часто готовят фиктивные брони и приглашения, что приводит к отказу в визе. По его словам, проверенное агентство всегда использует легальные схемы и не создаёт проблем на этапе рассмотрения заявки.

"Очень много псевдо визовых контор зазывают людей", — предупредил Мкртчян.

Он добавил, что туристы узнают о подделке уже после получения отказа, когда изменить ситуацию бывает невозможно.

Знание требований и помощь при форс-мажорах

Эксперт напомнил, что даже в безвизовых направлениях действуют обязательные правила. Например, паспорт для поездки в Таиланд должен оставаться действительным более полугода, а для Турции — свыше трёх месяцев. Он подчеркнул, что нюансы касаются даже соседних стран: с января детям, направляющимся в Беларусь, необходим загранпаспорт.

Мкртчян также рассказал, что агентство берёт на себя ответственность при сбоях в перелётах или задержках рейсов. Клиент получает помощь с размещением и питанием, а расходы компенсируются согласно правилам. Он подчеркнул, что самостоятельному путешественнику приходится решать эти вопросы один на один с авиакомпанией.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
