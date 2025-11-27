Первая поездка за границу может обернуться хаосом: одна ошибка ломает весь отпуск

Первое путешествие за границу часто кажется простым делом, но именно на этом этапе туристы совершают самые серьёзные ошибки. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в комментарии MoneyTimes.
Он отметил, что самостоятельная организация первой поездки нередко оборачивается неожиданными рисками, о которых новички даже не подозревают.
Мкртчян пояснил, что сложнее всего приходится тем, кто впервые едет в визовую страну: оформление документов требует точности, а любая ошибка может сорвать поездку. Он подчеркнул, что новички недооценивают объём требований, начиная от заполнения анкет и заканчивая сбором подтверждающих бумаг.
По его словам, профессиональные агентства берут на себя подготовку всех формальностей и помогают избежать бюрократических задержек.
"Особенно если речь идет про визовую страну, там тысяча и одна формальность", — отметил эксперт.
Остальную информацию он передал косвенно, уточнив, что консультант заранее объясняет клиенту, какие действия обязательны, а какие приведут к проблемам при подаче документов.
Специалист напомнил, что многие туристы сталкивались с трудностями из-за незнания базовых ограничений. Он привёл примеры, когда люди ввозили в Россию разрешённые за рубежом предметы, не подозревая, что у таможни к ним особое отношение.
По словам Мкртчяна, подобные случаи происходят регулярно и становятся следствием веры в то, что "если продаётся — значит, можно провезти".
"Мы же постоянно слышим истории, как остановили туристку, которая привезла какой-то кастет", — пояснил он.
Далее специалист уточнил, что аналогичные проблемы возникали у тех, кто покупал в Таиланде металлические "звёздочки ниндзя", не зная о запрете на их ввоз.
Мкртчян отметил, что ещё одна распространённая ошибка — обращение в сомнительные визовые центры. Он пояснил, что такие структуры часто готовят фиктивные брони и приглашения, что приводит к отказу в визе. По его словам, проверенное агентство всегда использует легальные схемы и не создаёт проблем на этапе рассмотрения заявки.
"Очень много псевдо визовых контор зазывают людей", — предупредил Мкртчян.
Он добавил, что туристы узнают о подделке уже после получения отказа, когда изменить ситуацию бывает невозможно.
Эксперт напомнил, что даже в безвизовых направлениях действуют обязательные правила. Например, паспорт для поездки в Таиланд должен оставаться действительным более полугода, а для Турции — свыше трёх месяцев. Он подчеркнул, что нюансы касаются даже соседних стран: с января детям, направляющимся в Беларусь, необходим загранпаспорт.
Мкртчян также рассказал, что агентство берёт на себя ответственность при сбоях в перелётах или задержках рейсов. Клиент получает помощь с размещением и питанием, а расходы компенсируются согласно правилам. Он подчеркнул, что самостоятельному путешественнику приходится решать эти вопросы один на один с авиакомпанией.
