Первая поездка за границу может обернуться хаосом: одна ошибка ломает весь отпуск

Риски самостоятельной первой поездки за границу пояснил эксперт Мкртчян

Первое путешествие за границу часто кажется простым делом, но именно на этом этапе туристы совершают самые серьёзные ошибки. Об этом рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в комментарии MoneyTimes.

Он отметил, что самостоятельная организация первой поездки нередко оборачивается неожиданными рисками, о которых новички даже не подозревают.

Почему не стоит готовить первую поездку самому

Мкртчян пояснил, что сложнее всего приходится тем, кто впервые едет в визовую страну: оформление документов требует точности, а любая ошибка может сорвать поездку. Он подчеркнул, что новички недооценивают объём требований, начиная от заполнения анкет и заканчивая сбором подтверждающих бумаг.

По его словам, профессиональные агентства берут на себя подготовку всех формальностей и помогают избежать бюрократических задержек.

"Особенно если речь идет про визовую страну, там тысяча и одна формальность", — отметил эксперт.

Остальную информацию он передал косвенно, уточнив, что консультант заранее объясняет клиенту, какие действия обязательны, а какие приведут к проблемам при подаче документов.

Опасные ошибки при ввозе сувениров

Специалист напомнил, что многие туристы сталкивались с трудностями из-за незнания базовых ограничений. Он привёл примеры, когда люди ввозили в Россию разрешённые за рубежом предметы, не подозревая, что у таможни к ним особое отношение.

По словам Мкртчяна, подобные случаи происходят регулярно и становятся следствием веры в то, что "если продаётся — значит, можно провезти".

"Мы же постоянно слышим истории, как остановили туристку, которая привезла какой-то кастет", — пояснил он.

Далее специалист уточнил, что аналогичные проблемы возникали у тех, кто покупал в Таиланде металлические "звёздочки ниндзя", не зная о запрете на их ввоз.

Риски псевдосервисов и важность документов

Мкртчян отметил, что ещё одна распространённая ошибка — обращение в сомнительные визовые центры. Он пояснил, что такие структуры часто готовят фиктивные брони и приглашения, что приводит к отказу в визе. По его словам, проверенное агентство всегда использует легальные схемы и не создаёт проблем на этапе рассмотрения заявки.

"Очень много псевдо визовых контор зазывают людей", — предупредил Мкртчян.

Он добавил, что туристы узнают о подделке уже после получения отказа, когда изменить ситуацию бывает невозможно.

Знание требований и помощь при форс-мажорах

Эксперт напомнил, что даже в безвизовых направлениях действуют обязательные правила. Например, паспорт для поездки в Таиланд должен оставаться действительным более полугода, а для Турции — свыше трёх месяцев. Он подчеркнул, что нюансы касаются даже соседних стран: с января детям, направляющимся в Беларусь, необходим загранпаспорт.

Мкртчян также рассказал, что агентство берёт на себя ответственность при сбоях в перелётах или задержках рейсов. Клиент получает помощь с размещением и питанием, а расходы компенсируются согласно правилам. Он подчеркнул, что самостоятельному путешественнику приходится решать эти вопросы один на один с авиакомпанией.