Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гормональные спреи и морская вода вошли в базовый набор аптечки — врачи
Кейт Миддлтон объяснила изменение цвета волос выгоранием на солнце
Валютная выручка российских экспортёров снизилась на 15%
Упражнения для ног укрепляют мышцы и улучшают баланс — тренер Альберто Мареке
Старый силикон теряет эластичность и перестаёт держать влагу — Perlasalutesessuale
Кефир после заморозки заменяет калорийное мороженое — диетологи
Падение уровня Туркана активизировало разломы — исследователь Джеймс Мюрхед
Оранжевые лишайники помогают находить кости динозавров — Current Biology
Секрет стойкого макияжа губ — увлажнение и консилер по контуру

Вагон превращается в маленький мир: что помогает пережить сутки пути и не сойти с ума от скуки

Предотвратить укачивание можно выбрав место по ходу поезда — Business Insider
Туризм

Поездка, растянувшаяся почти на полтора дня, станет экспериментом над собственной выносливостью и возможностью найти комфорт в условиях, которые мало напоминают дом. Не самый очевидный способ добраться из Нью-Йорка в Майами. Взамен на быстрый перелёт — 30 часов в поезде Amtrak. Желание провести долгий путь на рельсах оказалось сильнее практичности, а потому вы можете забронировать небольшой номер-люкс и испытать себя на "железнодорожную выдержку".

РЖД
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
РЖД

Длительная поездка: ожидания и реальность

"Полет занял бы три часа и обошёлся дешевле, но я всегда чувствовал особую тягу к путешествиям на поезде. До этого мои поездки длились максимум четыре часа, поэтому обещанные 30 казались чем-то вроде приключения.", — путешественник.

 

"Однако первые часы разрушили идеальные картинки в голове. Постоянная вибрация, шум, понимание, что выйти "просто так" нельзя, — всё это заставило почувствовать себя стеснённо. К счастью, время позволяло адаптироваться, и я начал выстраивать собственный ритуал комфорта.", — путешественник.

Способы добраться до Майами

Способ Время пути Стоимость Уровень комфорта Кому подходит
Самолёт 3-3,5 часа Средняя Высокий, но без приватности Тем, кто ценит скорость
Поезд без купе 28-30 часов Низкая Средний Бюджетным путешественникам
Поезд, номер-люкс 30 часов Около 500$ Высокий, приватный Любителям медленных поездок
Автомобиль 18-20 часов Переменная Зависит от остановок Тем, кто любит дороги

Как сделать длительную поездку комфортнее?

  1. Наденьте максимально удобную одежду — та, в которой можно спать и сидеть часами.
  2. Выберите обувь, которую легко снимать в проходах и купе.
  3. Садитесь лицом по ходу движения, если укачивает.
  4. Захватите нейтрализатор запахов для маленького санузла.
  5. Настройте освещение и температуру — небольшие детали создают чувство контроля.
  6. Берите перекусы, даже если питание включено в билет.
  7. По возможности выходите на перроны во время длительных остановок.
  8. Загружайте заранее фильмы, плейлисты и игры, чтобы не зависеть от нестабильного интернета.
  9. Устраивайте короткие "движения" — растяжку, танцы, мини-тренировки.
  10. Смотрите в окно — смена пейзажей помогает не зацикливаться на длительности пути.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Взять красивую, но неудобную одежду → дискомфорт и плохой сон → свободные штаны, футболка, мягкий свитер.
  • Полагаться только на питание Amtrak → чувство голода между приёмами пищи → смесь орехов, батончики, сухофрукты.
  • Пытаться развлечься через онлайн-сервисы → постоянные сбои → офлайн-фильмы и заранее скачанные подкасты.
  • Сидеть против хода движения → укачивание → заранее выбрать правильное направление сидения.

А что, если вы едете без купе?

Поездка в обычном вагоне превращается в испытание: нет приватности, сложно разложить вещи, трудно спать. В таком случае особенно важно иметь с собой подушку-подголовник, плотную маску для глаз и лёгкий плед. А ещё помогает "укладка пространства": выделите свой личный уголок, чтобы чувствовать себя спокойнее.

Плюсы и минусы длительной поездки на поезде

Плюсы Минусы
Размеренный ритм, возможность расслабиться Очень долгое время пути
Приватность в купе Стоимость выше авиабилетов
Пейзажи и ощущение путешествия "как раньше" Тряска, шум, ограниченное пространство
Возможность спать лёжа Не всегда стабильный интернет

FAQ

Как выбрать спальный номер?

Берите номер-люкс, если хотите полноценную кровать, стол и санузел. "Roomette" дешевле, но намного теснее.

Сколько стоят дополнительные услуги?

Питание обычно включено, но перекусы и напитки придётся покупать самостоятельно. Цена зависит от маршрута — от 3 до 15 долларов за позицию.

Что лучше для первого опыта — самолёт или поезд?

Если ваша цель — сэкономить время и силы, выбирайте самолёт. Если хочется приключения и спокойного ритма — поезд.

Мифы и правда

  • Миф: в поезде невозможно выспаться.
  • Правда: если у вас купе, адаптация занимает несколько часов, затем спать гораздо легче.
  • Миф: питание на поезде всегда плохое.
  • Правда: блюда разные по качеству: ужины обычно удачнее обедов.
  • Миф: долгое путешествие утомляет.
  • Правда: при правильной организации поезд становится местом для отдыха.

Сон и психология

Сон в поезде напоминает сон на корабле: тело постепенно синхронизируется с ритмом движения. Укачивание может усиливать тревогу, но тёплый свет, плед и привычная музыка помогают расслабиться. Психологически длительная поездка даёт редкую возможность замедлиться и побыть наедине с собой: без спешки, назойливой связи и постоянных уведомлений.

Исторический контекст

  • В середине XX века спальные вагоны считались элитным видом поездок, сопоставимым с лучшими отелями.
  • С развитием авиации интерес к дальним маршрутам по железной дороге снизился, но с 2010-х наблюдается новый рост интереса к "медленным путешествиям".
  • Сегодня поездки Amtrak стали частью американской культуры, а ночные маршруты регулярно попадают в туристические рейтинги.

Три интересных факта

  1. В некоторых поездах Amtrak окна специально затемнены, чтобы уменьшить усталость глаз.
  2. Ночные маршруты по Восточному побережью считаются одними из самых живописных.
  3. Протяжённые поездки часто рекомендуют интровертам как форму "путешествия-перезагрузки".

Долгая поездка на поезде — это не просто способ перемещения, а целый опыт, который требует терпения и подготовки. Можно устроить уют даже в маленьком купе, если подойти к этому осознанно: продумать одежду, развлечения, еду и настроение. Такие 30 часов становятся не испытанием, а редкой возможностью прожить время иначе — медленнее, внимательнее и чуть спокойнее, чем в обычной жизни.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Наука и техника
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Евросоюз
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Еда и рецепты
Холодец застывает без желатина благодаря долгому томлению
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Секрет стойкого макияжа губ — увлажнение и консилер по контуру
Электропомпы обеспечили охлаждение турбины после остановки
Эсхинантус продлил цветение при прохладной зимовке
Витамин С уменьшает выраженность морщин — косметологи
Селезнёва рассказала, что Гайдай не взял её в "Кавказскую пленницу" из-за живота
Предотвратить укачивание можно выбрав место по ходу поезда — Business Insider
Йод защищает древесные спилы от гнили в зимний период
Живая ёлка сохнет рядом с отоплением и камином — эксперт по праздникам Брукс
Рецепт куриных фрикаделек с нутовой мукой станет частью ПП-рациона — jovempan.com.br
Оптимальный срок автокредита при ставке 25,1% составляет 16–18 месяцев — Autonews
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.