Первые часы в Дубае могут стать стрессом: эти приложения спасают от неожиданных ловушек города

Noon ускоряет доставку еды в Дубае по данным туристических экспертов

По приезде в другую страну легко растеряться: привычные сервисы не работают, а базовые задачи вроде заказа еды или проверки маршрута превращаются в настоящие квесты. Но Дубай удобен тем, что здесь почти на каждый бытовой запрос уже есть решение в формате мобильного приложения. Ниже — подборка сервисов, которые помогут быстро освоиться в городе и чувствовать себя увереннее с первых часов.

Дубаи

Базовый набор приложений

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше заранее установить сервисы для связи, транспорта, навигации, питания и развлечений. Многие привычные приложения в Эмиратах либо ограничены, либо полностью заблокированы, поэтому полезно иметь рабочие альтернативы. Часть сервисов рассчитана на оплату иностранной картой, поэтому стоит заранее продумать этот вопрос.

Сравнение: что заменяет привычные сервисы в ОАЭ

Задача Привычный сервис Рабочая альтернатива в Дубае Интернет Локальный оператор Airalo, DU Видеосвязь WhatsApp / FaceTime Botim Доставка еды "Яндекс Еда" Noon, Talabat Такси Yandex Go в РФ Careem, Uber, Yandex Go (частично) Навигация "Яндекс Карты" Google Maps, "Яндекс Карты" Экскурсии Рекламные сайты GetYourGuide Экономия в ресторанах Акции заведений TheSecretSociety

Советы шаг за шагом

Airalo устанавливайте заранее. Электронные сим-карты здесь стоят дешевле, чем покупать на стойках в аэропорту. Доступны тарифы на 7, 15 или 30 дней. Botim понадобится для видеосвязи — привычные мессенджеры в ОАЭ не работают в полном объёме. Noon и Talabat используйте для доставки еды — в них много ресторанов и частые скидки. Instashop — простой способ заказать продукты в отель или апартаменты. DU скачивайте, если получили их бесплатную сим-карту в аэропорту, — в приложении удобно продлевать тариф. S'hai или RTA помогут разобраться с общественным транспортом, пополнить карту Nol и посмотреть расписание метро и автобусов. GetYourGuide удобен для бронирования экскурсий: все предложения собраны в одном месте, а цены обычно ниже, чем у уличных агентств. TheSecretSociety пригодится, если хотите экономить на ресторанах, получая депозит за публикации в соцсетях. Yandex Go, если хотите платить рублями, — сервис работает в некоторых районах. "Яндекс Карты" и "Яндекс Переводчик" - для навигации, поиска заведений и общения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ставить WhatsApp с надеждой на видеозвонки → связь не работает → использовать Botim.

Покупать сим-карту в аэропорту без сравнения → переплата → брать eSIM в Airalo.

Ехать на экскурсию без бронирования → высокая цена → выбирать через GetYourGuide.

Искать рестораны на месте → риск потратить больше → заранее смотреть предложения в TheSecretSociety.

Использовать только Google Maps → не учитывать особенности маршрутов → дополнительно смотреть "Яндекс Карты".

Брать случайное такси на улице → переплата → заказывать через Careem или Uber.

А что если не покупать сим-карту

Если не хочется покупать сим-карту, в Дубае много бесплатных точек Wi-Fi: в ТЦ, на станциях метро и даже на улицах популярных районов. А если переживаете за стоимость поездок, общественный транспорт работает чётко и охватывает большую часть города, включая аэропорт. Такси тоже доступно, но цены сильно зависят от района и времени суток. Для экономии на досуге присмотритесь к паромам — они стоят дешевле яхт, но дают отличный вид на город.

Плюсы и минусы основных приложений

Приложение Плюсы Минусы Airalo Дешевле местных eSIM, удобная активация Нужна иностранная карта Botim Работает видеосвязь Не так привычен, как WhatsApp Noon Быстрая доставка, много акций Требуется иностранная карта DU Удобно продлевать тариф Бесплатный трафик только сутки S'hai Точное расписание, пополнение Nol Интерфейс непривычен GetYourGuide Много экскурсий, низкие цены Иногда подтверждение занимает время TheSecretSociety Позволяет экономить в ресторанах Нужен проверенный профиль в соцсетях

FAQ

Какое приложение выбрать для дешёвого интернета?

Самый доступный вариант — Airalo, где eSIM стоит дешевле, чем у местных операторов.

Какая служба такси выгоднее?

Для оплаты рублями — Yandex Go. Для фиксированных тарифов — Careem. Для быстрых подач — Uber.

Как пополнить транспортную карту Nol?

Через приложения S'hai или RTA, а также в автоматах на станциях метро.

Мифы и правда

Миф: в Дубае обязательно покупать дорогую сим-карту.

Правда: eSIM через Airalo стоит дешевле, а Wi-Fi доступен почти везде.

Миф: общественный транспорт неудобен.

Правда: метро и автобусы ходят часто, а паромы дают отличные маршруты по городу.

Миф: экскурсии лучше брать по месту.

Правда: в приложениях цены ниже, а трансфер чаще включён в стоимость.