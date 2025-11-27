Первые часы в Дубае могут стать стрессом: эти приложения спасают от неожиданных ловушек города

По приезде в другую страну легко растеряться: привычные сервисы не работают, а базовые задачи вроде заказа еды или проверки маршрута превращаются в настоящие квесты. Но Дубай удобен тем, что здесь почти на каждый бытовой запрос уже есть решение в формате мобильного приложения. Ниже — подборка сервисов, которые помогут быстро освоиться в городе и чувствовать себя увереннее с первых часов.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше заранее установить сервисы для связи, транспорта, навигации, питания и развлечений. Многие привычные приложения в Эмиратах либо ограничены, либо полностью заблокированы, поэтому полезно иметь рабочие альтернативы. Часть сервисов рассчитана на оплату иностранной картой, поэтому стоит заранее продумать этот вопрос.
|Задача
|Привычный сервис
|Рабочая альтернатива в Дубае
|Интернет
|Локальный оператор
|Airalo, DU
|Видеосвязь
|WhatsApp / FaceTime
|Botim
|Доставка еды
|"Яндекс Еда"
|Noon, Talabat
|Такси
|Yandex Go в РФ
|Careem, Uber, Yandex Go (частично)
|Навигация
|"Яндекс Карты"
|Google Maps, "Яндекс Карты"
|Экскурсии
|Рекламные сайты
|GetYourGuide
|Экономия в ресторанах
|Акции заведений
|TheSecretSociety
Airalo устанавливайте заранее. Электронные сим-карты здесь стоят дешевле, чем покупать на стойках в аэропорту. Доступны тарифы на 7, 15 или 30 дней.
Botim понадобится для видеосвязи — привычные мессенджеры в ОАЭ не работают в полном объёме.
Noon и Talabat используйте для доставки еды — в них много ресторанов и частые скидки.
Instashop — простой способ заказать продукты в отель или апартаменты.
DU скачивайте, если получили их бесплатную сим-карту в аэропорту, — в приложении удобно продлевать тариф.
S'hai или RTA помогут разобраться с общественным транспортом, пополнить карту Nol и посмотреть расписание метро и автобусов.
GetYourGuide удобен для бронирования экскурсий: все предложения собраны в одном месте, а цены обычно ниже, чем у уличных агентств.
TheSecretSociety пригодится, если хотите экономить на ресторанах, получая депозит за публикации в соцсетях.
Yandex Go, если хотите платить рублями, — сервис работает в некоторых районах.
"Яндекс Карты" и "Яндекс Переводчик" - для навигации, поиска заведений и общения.
Если не хочется покупать сим-карту, в Дубае много бесплатных точек Wi-Fi: в ТЦ, на станциях метро и даже на улицах популярных районов. А если переживаете за стоимость поездок, общественный транспорт работает чётко и охватывает большую часть города, включая аэропорт. Такси тоже доступно, но цены сильно зависят от района и времени суток. Для экономии на досуге присмотритесь к паромам — они стоят дешевле яхт, но дают отличный вид на город.
|Приложение
|Плюсы
|Минусы
|Airalo
|Дешевле местных eSIM, удобная активация
|Нужна иностранная карта
|Botim
|Работает видеосвязь
|Не так привычен, как WhatsApp
|Noon
|Быстрая доставка, много акций
|Требуется иностранная карта
|DU
|Удобно продлевать тариф
|Бесплатный трафик только сутки
|S'hai
|Точное расписание, пополнение Nol
|Интерфейс непривычен
|GetYourGuide
|Много экскурсий, низкие цены
|Иногда подтверждение занимает время
|TheSecretSociety
|Позволяет экономить в ресторанах
|Нужен проверенный профиль в соцсетях
Какое приложение выбрать для дешёвого интернета?
Самый доступный вариант — Airalo, где eSIM стоит дешевле, чем у местных операторов.
Какая служба такси выгоднее?
Для оплаты рублями — Yandex Go. Для фиксированных тарифов — Careem. Для быстрых подач — Uber.
Как пополнить транспортную карту Nol?
Через приложения S'hai или RTA, а также в автоматах на станциях метро.
Миф: в Дубае обязательно покупать дорогую сим-карту.
Правда: eSIM через Airalo стоит дешевле, а Wi-Fi доступен почти везде.
Миф: общественный транспорт неудобен.
Правда: метро и автобусы ходят часто, а паромы дают отличные маршруты по городу.
Миф: экскурсии лучше брать по месту.
Правда: в приложениях цены ниже, а трансфер чаще включён в стоимость.
