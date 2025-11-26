Прощай, толпа: известный альпийский курорт встал на путь премиального отдыха

Итальянским Альпам скоро придётся привыкать не только к мягким зимам, но и к новым правилам. Один из самых известных горнолыжных курортов страны — Мадонна ди Кампильо в регионе Трентино-Альто-Адидже — собирается ограничивать количество людей на склонах.
Цель проста и понятна: меньше толпы — больше безопасности и удовольствия от катания. Но за этим решением стоят и тревоги о перегруженности гор, и вполне прагматичный расчёт на спокойный, "премиальный" зимний отдых.
С будущего сезона вводится лимит: не более 14 000-15 000 лыжников в день. Продажа однодневных ски-пассов будет остановлена после достижения порога в 15 000 онлайн-билетов. Кассы в этот момент перестанут продавать дневные абонементы до следующего дня.
При этом владельцы сезонных ски-пассов, карт предоплаты, многодневных абонементов, а также гости, катающиеся в связке с Пинцоло и Фольгарида-Марилева, по-прежнему смогут пользоваться подъёмниками.
Туристы, которые просто хотят подняться наверх пешком или ради видов, также не останутся за бортом: для них сохраняются "пешеходные" подъемники. Решение родилось на фоне рекордной посещаемости — до 20 000 лыжников в день. В такие периоды трассы становились перегруженными, участились конфликтные ситуации и падали оценки отдыха в отелях курорта, пишет RSE.
|Параметр
|Раньше (без лимита)
|Теперь (с лимитом)
|Максимальное число лыжников
|до 20 000 в отдельные дни
|около 14 000-15 000
|Продажа однодневных ски-пассов
|до конца дня
|стоп после 15 000 онлайн-билетов
|Нагрузка на трассы
|очереди, "пробки" на склонах
|более равномерное распределение
|Безопасность
|выше риск столкновений
|ожидаемое снижение аварийности
|Ощущение отдыха
|шумно и плотно
|более комфортно и спокойно
Планируйте поездку заранее: бронируйте отели и ски-пассы онлайн, особенно на рождественские и февральские каникулы.
Проверяйте доступность однодневных абонементов на сайте курорта — лимит в 15 000 может быть достигнут ещё до вашего приезда.
Если вы катаетесь несколько дней подряд, выгоднее брать многодневный ски-пасс: он не попадает под ограничение касс.
В пиковые дни (с 28 декабря по 5 января и с 15 по 22 февраля) выходите на склоны пораньше, до 11:00 — это сгладит нагрузку и очереди на подъёмники.
Используйте приложение курорта или онлайн-карты, чтобы выбирать менее загруженные трассы.
Если вы путешествуете с семьёй, заранее продумайте "тихий" план дня: катание до обеда, затем прогулка, СПА, кафе — это уменьшит стресс и суету.
При отсутствии доступных дневных ски-пассов рассмотрите формат "дня без лыж": пешие маршруты, горные ресторанчики, прокат санок или экскурсии по региону.
• Ошибка: приехать без предварительного онлайн-бронирования в разгар сезона.
Последствие: риск остаться без дневного ски-пасса и провести день вне склонов.
Альтернатива: покупать абонементы заранее и следить за лимитом через сайт курорта.
• Ошибка: ориентироваться только на праздничные даты, игнорируя "час пик" на склонах.
Последствие: толкучка на подъёмниках в промежутке с 11 до 14 часов, усталость и раздражение.
Альтернатива: сместить основное катание на утро и вторую половину дня.
• Ошибка: считать, что лимит — лишь маркетинговая уловка.
Последствие: недооценка реальных ограничений и завышенные ожидания от отдыха.
Альтернатива: принимать новые правила как элемент управления потоком туристов и планировать отпуск с запасом по времени и бюджету.
А что если эта модель окажется успешной? Тогда другие альпийские курорты — от Доломитовых Альп до Шамони — могут тоже ввести лимиты на число лыжников, особенно в периоды школьных каникул и праздничных пакетов. Это изменит привычный формат "приеду — разберусь на месте" и заставит относиться к зимнему отдыху как к тщательно спланированному событию.
А что если ограничения покажут минимальный эффект? Тогда Мадонна ди Кампильо получит статус курорта, который попробовал "умное управление потоком", но вернулся к более гибкой системе, оставив лишь отдельные меры безопасности. Для туристов это будет сигналом: сезонные правила могут меняться, и следить за ними нужно каждый год.
|Плюсы для курорта
|Минусы для курорта
|Управляемый поток людей
|Опасения за выручку от ски-пассов
|Повышение имиджа безопасного курорта
|Критика со стороны части бизнеса
|Возможность точнее планировать нагрузку
|Необходимость тонкой настройки продаж
|Маркетинговое позиционирование "анти-овертуризма"
|Риск, что туристы выберут менее "жёсткий" курорт
Будут ли ограничения действовать весь сезон?
Нет, ограничение планируют вводить в самые загруженные периоды: рождественские праздники и февральские каникулы, ориентировочно на 10-15 дней за сезон.
Если у меня есть сезонный или многодневный ски-пасс, меня это коснётся?
Нет, лимит касается в первую очередь продажи однодневных абонементов.
Что делать, если лимит уже достигнут, а я без ски-пасса?
В таком случае можно воспользоваться пешеходными подъёмниками, прогуляться, заняться другими видами зимнего отдыха или спланировать катание на следующий день, купив билет заранее.
• Миф: "Курорт ограничивает число людей, чтобы просто поднять спрос и цены".
Правда: официальная причина — безопасность и комфорт; экономический эффект пока только оценивается, доходы от подъёмников составляют около 80 млн евро и около 20% зимних доходов региона.
• Миф: "Если лимит — 14 000-15 000, значит каждый день будет недоступно катание".
Правда: по словам скептически настроенных экспертов, такой порог превышается далеко не ежедневно, особенно вне праздников.
• Миф: "Ограничения испортят всю зиму".
Правда: мера касается коротких пиковых периодов; большую часть сезона курорт будет работать в обычном режиме.
• По оценкам курорта, подъёмники Мадонна ди Кампильо приносят около 80 млн евро в сезон, что составляет около пятой части зимних доходов региона.
• Пиковые часы загрузки склонов — с 11 до 14 часов: именно в этот промежуток формируются очереди и повышается риск столкновений.
• Лимит на количество лыжников планируют использовать как точечную меру — не как жесткий каркас сезона, а как "тормоз" для самых перегруженных дней.
В последние годы альпийские курорты всё чаще сталкиваются с явлением овертуризма: в пиковые периоды гостиницы, трассы и рестораны работают на пределе.
Параллельно растёт запрос на "осознанный туризм": гости готовы платить больше за комфорт, тишину и безопасность.
На этом фоне появляются первые пилотные меры — от ограничения автотрафика в долинах до лимитов на число людей на популярных маршрутах. Решение Мадонна ди Кампильо — логичное продолжение этой тенденции уже в сфере горных лыж.
