Прощай, толпа: известный альпийский курорт встал на путь премиального отдыха

Этот альпийский курорт ограничивает число лыжников — RSE

Итальянским Альпам скоро придётся привыкать не только к мягким зимам, но и к новым правилам. Один из самых известных горнолыжных курортов страны — Мадонна ди Кампильо в регионе Трентино-Альто-Адидже — собирается ограничивать количество людей на склонах.

Цель проста и понятна: меньше толпы — больше безопасности и удовольствия от катания. Но за этим решением стоят и тревоги о перегруженности гор, и вполне прагматичный расчёт на спокойный, "премиальный" зимний отдых.

Что меняется на курорте

С будущего сезона вводится лимит: не более 14 000-15 000 лыжников в день. Продажа однодневных ски-пассов будет остановлена после достижения порога в 15 000 онлайн-билетов. Кассы в этот момент перестанут продавать дневные абонементы до следующего дня.



При этом владельцы сезонных ски-пассов, карт предоплаты, многодневных абонементов, а также гости, катающиеся в связке с Пинцоло и Фольгарида-Марилева, по-прежнему смогут пользоваться подъёмниками.

Туристы, которые просто хотят подняться наверх пешком или ради видов, также не останутся за бортом: для них сохраняются "пешеходные" подъемники. Решение родилось на фоне рекордной посещаемости — до 20 000 лыжников в день. В такие периоды трассы становились перегруженными, участились конфликтные ситуации и падали оценки отдыха в отелях курорта, пишет RSE.

До и после лимита

Параметр Раньше (без лимита) Теперь (с лимитом) Максимальное число лыжников до 20 000 в отдельные дни около 14 000-15 000 Продажа однодневных ски-пассов до конца дня стоп после 15 000 онлайн-билетов Нагрузка на трассы очереди, "пробки" на склонах более равномерное распределение Безопасность выше риск столкновений ожидаемое снижение аварийности Ощущение отдыха шумно и плотно более комфортно и спокойно

Советы для туриста

Планируйте поездку заранее: бронируйте отели и ски-пассы онлайн, особенно на рождественские и февральские каникулы. Проверяйте доступность однодневных абонементов на сайте курорта — лимит в 15 000 может быть достигнут ещё до вашего приезда. Если вы катаетесь несколько дней подряд, выгоднее брать многодневный ски-пасс: он не попадает под ограничение касс. В пиковые дни (с 28 декабря по 5 января и с 15 по 22 февраля) выходите на склоны пораньше, до 11:00 — это сгладит нагрузку и очереди на подъёмники. Используйте приложение курорта или онлайн-карты, чтобы выбирать менее загруженные трассы. Если вы путешествуете с семьёй, заранее продумайте "тихий" план дня: катание до обеда, затем прогулка, СПА, кафе — это уменьшит стресс и суету. При отсутствии доступных дневных ски-пассов рассмотрите формат "дня без лыж": пешие маршруты, горные ресторанчики, прокат санок или экскурсии по региону.

Блок "Ошибка → Последствие → Альтернатива"

• Ошибка: приехать без предварительного онлайн-бронирования в разгар сезона.

Последствие: риск остаться без дневного ски-пасса и провести день вне склонов.

Альтернатива: покупать абонементы заранее и следить за лимитом через сайт курорта.

• Ошибка: ориентироваться только на праздничные даты, игнорируя "час пик" на склонах.

Последствие: толкучка на подъёмниках в промежутке с 11 до 14 часов, усталость и раздражение.

Альтернатива: сместить основное катание на утро и вторую половину дня.

• Ошибка: считать, что лимит — лишь маркетинговая уловка.

Последствие: недооценка реальных ограничений и завышенные ожидания от отдыха.

Альтернатива: принимать новые правила как элемент управления потоком туристов и планировать отпуск с запасом по времени и бюджету.

А что если…

А что если эта модель окажется успешной? Тогда другие альпийские курорты — от Доломитовых Альп до Шамони — могут тоже ввести лимиты на число лыжников, особенно в периоды школьных каникул и праздничных пакетов. Это изменит привычный формат "приеду — разберусь на месте" и заставит относиться к зимнему отдыху как к тщательно спланированному событию.

А что если ограничения покажут минимальный эффект? Тогда Мадонна ди Кампильо получит статус курорта, который попробовал "умное управление потоком", но вернулся к более гибкой системе, оставив лишь отдельные меры безопасности. Для туристов это будет сигналом: сезонные правила могут меняться, и следить за ними нужно каждый год.

Плюсы и минусы

Плюсы для курорта Минусы для курорта Управляемый поток людей Опасения за выручку от ски-пассов Повышение имиджа безопасного курорта Критика со стороны части бизнеса Возможность точнее планировать нагрузку Необходимость тонкой настройки продаж Маркетинговое позиционирование "анти-овертуризма" Риск, что туристы выберут менее "жёсткий" курорт

FAQ

Будут ли ограничения действовать весь сезон?

Нет, ограничение планируют вводить в самые загруженные периоды: рождественские праздники и февральские каникулы, ориентировочно на 10-15 дней за сезон.

Если у меня есть сезонный или многодневный ски-пасс, меня это коснётся?

Нет, лимит касается в первую очередь продажи однодневных абонементов.

Что делать, если лимит уже достигнут, а я без ски-пасса?

В таком случае можно воспользоваться пешеходными подъёмниками, прогуляться, заняться другими видами зимнего отдыха или спланировать катание на следующий день, купив билет заранее.

Мифы и правда

• Миф: "Курорт ограничивает число людей, чтобы просто поднять спрос и цены".

Правда: официальная причина — безопасность и комфорт; экономический эффект пока только оценивается, доходы от подъёмников составляют около 80 млн евро и около 20% зимних доходов региона.

• Миф: "Если лимит — 14 000-15 000, значит каждый день будет недоступно катание".

Правда: по словам скептически настроенных экспертов, такой порог превышается далеко не ежедневно, особенно вне праздников.

• Миф: "Ограничения испортят всю зиму".

Правда: мера касается коротких пиковых периодов; большую часть сезона курорт будет работать в обычном режиме.

3 интересных факта

• По оценкам курорта, подъёмники Мадонна ди Кампильо приносят около 80 млн евро в сезон, что составляет около пятой части зимних доходов региона.

• Пиковые часы загрузки склонов — с 11 до 14 часов: именно в этот промежуток формируются очереди и повышается риск столкновений.

• Лимит на количество лыжников планируют использовать как точечную меру — не как жесткий каркас сезона, а как "тормоз" для самых перегруженных дней.

Исторический контекст

В последние годы альпийские курорты всё чаще сталкиваются с явлением овертуризма: в пиковые периоды гостиницы, трассы и рестораны работают на пределе. Параллельно растёт запрос на "осознанный туризм": гости готовы платить больше за комфорт, тишину и безопасность. На этом фоне появляются первые пилотные меры — от ограничения автотрафика в долинах до лимитов на число людей на популярных маршрутах. Решение Мадонна ди Кампильо — логичное продолжение этой тенденции уже в сфере горных лыж.