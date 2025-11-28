Острова, что жили по одним правилам век, теперь диктуют другие: новые ограничения и неожиданные сборы

Гавайи всегда казались местом, где время течёт медленнее: океан, длинные пляжи, маршруты между островами, знакомые правила. Но к 2026 году архипелаг заметно меняется, и туристам, привыкшим приезжать сюда без долгих подготовок, придётся адаптироваться. Большая часть нововведений затрагивает то, что раньше воспринималось как неизменная часть гавайского отдыха: программы лояльности, парковки, доступ к пляжам, налоги и даже сама логика перемещения между островами.
"К планированию поездки приходится подходить гораздо тщательнее. Теперь, чтобы выбрать пляж или парк, требуется уточнить плату за вход, возможно — оформить бронирование, а затем ещё и внимательно изучить, где можно официально оставить машину.", — отмечают путешественники.
Ситуация на разных островах отличается, и единых правил нет — каждый округ вводит свои схемы.
Самым ощутимым для многих стало исчезновение привычной Hawaiian Airlines в том виде, который казался "родным" и постоянным. Переход к программе Atmos Rewards и интеграция в более крупную систему вызвали у постоянных клиентов ощущение, что исчезла привычная структура межостровных перелётов, а вместе с ней — часть прежнего комфорта. Интерфейсы, бонусы, статус — всё выглядит иначе, и в 2026 году переход завершится запуском единой платформы бронирования.
|Область
|До 2026
|В 2026
|Программы лояльности
|HawaiianMiles, отдельная экосистема
|Atmos Rewards, интеграция с Alaska
|Межостровные перелёты
|Стабильный парк и расписание
|Единая система, возможные сбои учёта миль
|Налоги и сборы
|Привычная ставка TAT
|Дополнительный грин-фи, рост совокупного налогообложения
|Парковки и пляжи
|Много бесплатных мест
|Платные въезды и бронирования в 14+ точках
|Аренда жилья
|Широкий выбор
|Сокращение легальных объектов
Новички выигрывают: у них нет старых привычек, с которыми приходится прощаться.
Но всё равно стоит знать о нескольких моментах:
Если поездка на Гавайи — ваша мечта, важно воспринимать эти изменения как часть заботы об островах. Ограничения во многом связаны с экологической нагрузкой.
|Плюсы
|Минусы
|больше контроля за потоками туристов
|рост стоимости отдыха
|сохранение природных зон от перегрузки
|сложная система парковок и бронирований
|интеграция авиаперелётов в глобальный альянс
|потеря привычной HawaiianMiles
|более прозрачное регулирование аренды жилья
|меньше легальных вариантов для туристов
|повышение качества обслуживания в парках
|вероятность путаницы в налогах
Нет. Стоимость доставки и налоги продолжают расти, поэтому падения цен не прогнозируется.
Введён новый грин-фи 0,75%, который добавляется к налогам на проживание и окружным сборам.
Проверять разрешение в округе или работать через лицензированные управляющие компании.
Гавайи 2026 года — это уже не просто курорт с открытыми пляжами и привычной логистикой. Это место, где одновременно переплетаются забота о природе, новые правила, модернизация авиасистемы и стремительный рост расходов. Чтобы поездка прошла гладко, важно следить за изменениями, планировать заранее и учитывать особенности каждого острова. Тогда Гавайи подарят всё то, за что их любят: мощную природу, спокойный ритм и ощущение удалённой свободы.
