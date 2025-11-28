Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Острова, что жили по одним правилам век, теперь диктуют другие: новые ограничения и неожиданные сборы

Гавайи повысили туристическую плату в 2026 году — власти штата
7:14
Туризм

Гавайи всегда казались местом, где время течёт медленнее: океан, длинные пляжи, маршруты между островами, знакомые правила. Но к 2026 году архипелаг заметно меняется, и туристам, привыкшим приезжать сюда без долгих подготовок, придётся адаптироваться. Большая часть нововведений затрагивает то, что раньше воспринималось как неизменная часть гавайского отдыха: программы лояльности, парковки, доступ к пляжам, налоги и даже сама логика перемещения между островами.

Большой остров, Гавайи
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Большой остров, Гавайи

Что изменилось в туристических реалиях Гавайев?

"К планированию поездки приходится подходить гораздо тщательнее. Теперь, чтобы выбрать пляж или парк, требуется уточнить плату за вход, возможно — оформить бронирование, а затем ещё и внимательно изучить, где можно официально оставить машину.", — отмечают путешественники.

Ситуация на разных островах отличается, и единых правил нет — каждый округ вводит свои схемы.

Самым ощутимым для многих стало исчезновение привычной Hawaiian Airlines в том виде, который казался "родным" и постоянным. Переход к программе Atmos Rewards и интеграция в более крупную систему вызвали у постоянных клиентов ощущение, что исчезла привычная структура межостровных перелётов, а вместе с ней — часть прежнего комфорта. Интерфейсы, бонусы, статус — всё выглядит иначе, и в 2026 году переход завершится запуском единой платформы бронирования.

Прежняя и новая система для туристов

Область До 2026 В 2026
Программы лояльности HawaiianMiles, отдельная экосистема Atmos Rewards, интеграция с Alaska
Межостровные перелёты Стабильный парк и расписание Единая система, возможные сбои учёта миль
Налоги и сборы Привычная ставка TAT Дополнительный грин-фи, рост совокупного налогообложения
Парковки и пляжи Много бесплатных мест Платные въезды и бронирования в 14+ точках
Аренда жилья Широкий выбор Сокращение легальных объектов

Как подготовиться к поездке?

  1. Начинайте планирование заранее. Аренда жилья на 2026 год будет расходиться быстрее, особенно на Мауи и Кауаи.
  2. Проверяйте доступ к пляжам. Некоторые популярные точки требуют онлайн-бронирования.
  3. Закладывайте бюджет на налоги. Совокупная нагрузка достигает почти 19% без учёта курортных сборов.
  4. Внимательно отслеживайте свои мили. Интеграция Alaska + Hawaii проходит со сбоями.
  5. Путешествуйте середине недели. Это помогает избежать высоких цен и очередей в парках.
  6. Используйте возвратные тарифы и жильё с гибкими условиями. Система доступа к пляжам ещё будет корректироваться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать жильё слишком поздно.
  • Последствие: высокие цены, ограниченный выбор, риск получить нелегальный объект.
  • Альтернатива: раннее бронирование и проверка разрешений.
  • Ошибка: планировать 3-4 пляжа за день, как раньше.
  • Последствие: переплата за парковку и штрафы за нарушение окон посещения.
  • Альтернатива: выбирать одно место и проводить там большую часть дня.
  • Ошибка: рассчитывать на "дешёвые перелёты в последний момент".
  • Последствие: дорогие билеты или отсутствие мест.
  • Альтернатива: подписки на распродажи, покупка за 2-4 месяца.

А что, если вы едете впервые?

Новички выигрывают: у них нет старых привычек, с которыми приходится прощаться.

Но всё равно стоит знать о нескольких моментах:

  • на Мауи правила пляжной парковки всё ещё находятся в стадии запуска;
  • на Кауаи строгие ограничения на аренду жилья сохраняются;
  • на Оаху растёт число платных зон въезда в парки.

Если поездка на Гавайи — ваша мечта, важно воспринимать эти изменения как часть заботы об островах. Ограничения во многом связаны с экологической нагрузкой.

Плюсы и минусы новой туристической модели на Гавайях

Плюсы Минусы
больше контроля за потоками туристов рост стоимости отдыха
сохранение природных зон от перегрузки сложная система парковок и бронирований
интеграция авиаперелётов в глобальный альянс потеря привычной HawaiianMiles
более прозрачное регулирование аренды жилья меньше легальных вариантов для туристов
повышение качества обслуживания в парках вероятность путаницы в налогах

FAQ

Стоит ли ждать удешевления поездок в 2026?

Нет. Стоимость доставки и налоги продолжают расти, поэтому падения цен не прогнозируется.

Чем объясняется рост налогов?

Введён новый грин-фи 0,75%, который добавляется к налогам на проживание и окружным сборам.

Как выбрать надёжную аренду?

Проверять разрешение в округе или работать через лицензированные управляющие компании.

Мифы и правда

  • Миф: можно игнорировать новые парковочные правила, "местные всё равно не проверяют".
  • Правда: штрафы за нарушение стали выше, а контроль — строже.
  • Миф: Hawaiian Airlines исчезла.
  • Правда: авиакомпания остаётся, но работает уже в составе другой системы.
  • Миф: ограничения по аренде жилья скоро отменят.
  • Правда: тенденция идёт в сторону ужесточения, а не послабления.

Исторический контекст

  • С середины 2010-х годов туристический поток на Гавайи вырос до рекордных значений.
  • После 2020 года началась реформа управления природными зонами и аренды жилья.
  • В 2024–2025 годах стартовала интеграция Hawaiian Airlines с Alaska, ставшая началом глобальных изменений.

Три интересных факта о гавайском туризме

  1. Гавайи — один из первых регионов США, где к посещению пляжей могут применяться системы квотирования.
  2. Ввод грин-фи обсуждали почти десять лет, прежде чем закон окончательно прошёл.
  3. В 2026 году планируют полностью обновить систему контроля парковок в заповедных зонах.

Гавайи 2026 года — это уже не просто курорт с открытыми пляжами и привычной логистикой. Это место, где одновременно переплетаются забота о природе, новые правила, модернизация авиасистемы и стремительный рост расходов. Чтобы поездка прошла гладко, важно следить за изменениями, планировать заранее и учитывать особенности каждого острова. Тогда Гавайи подарят всё то, за что их любят: мощную природу, спокойный ритм и ощущение удалённой свободы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
