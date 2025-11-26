Свой город ближе: зачем жители Москвы меняют путешествия на остаться дома

Москвичи предпочли встречать Новый год дома, а не за границей — туроператоры

Интерес к внутреннему городскому отдыху в Москве буквально за год превратился в заметный тренд. Всё больше жителей столицы предпочитают встречать Новый год не в поездках по стране и не на европейских каникулах, а в собственном городе — но с туристическим настроем и полноценной праздничной программой.

Фото: mos.ru is licensed under Free More Info ВДНХ в Москве

Отдых в формате staycation (каникулы без выезда из города) стал способом переключиться от повседневной рутины и посмотреть на знакомые места глазами гостей столицы, пишет "Царьград".

Москва "как впервые": что выбирают горожане

Многие жители столицы бронируют новогодние ночи в легендарных отелях — "Метрополь", Lotte Hotel, "Националь". Эти гостиницы предлагают атмосферные лобби, живую музыку, ёлочные инсталляции, праздничный ужин и программу на каникулы.

Одновременно растёт интерес к экскурсиям: Кремль, Красная площадь, новогодняя ВДНХ, музейные маршруты и гастротуры по центру становятся частью готовых пакетов.

Спрос подтверждают туроператоры. Ассоциация туроператоров сообщает о росте интереса к таким поездкам, а в "Интуристе" отмечают увеличение продаж на 15% по сравнению с прошлым годом. В FUN&SUN рост спроса на новогодние городские туры достиг 80%. Такой выбор особенно нравится семьям с детьми и тем, кто хочет сменить обстановку без подготовки долгих перелётов и переездов.

При этом тренд затронул не всех. В АЛЕАН признают, что москвичи не интересуются экскурсионными турами именно в их линейке, а "Дельфин" фиксирует, что столичные маршруты бронируют преимущественно туристы из регионов.

Новогодний отдых в Москве vs поездки в другие города

Параметр Новогодний staycation Классическое путешествие Подготовка Минимальная Требует планирования Стоимость Ниже за счёт отсутствия перелётов Выше в сезон Уровень стресса Низкий, без поездок Выше из-за логистики Эмоции Новое восприятие привычного Полная смена обстановки Подходит детям Да, без длительных дорог Да, но зависит от маршрута Гибкость Можно выбрать 1-2 дня Чаще требуется 3-7 дней

Как организовать идеальный московский staycation

Выбрать отель в центре, желательно с праздничной программой. Забронировать экскурсии заранее — в начале января спрос резко растёт. Включить в маршрут музей или площадку, куда давно "не доходили руки". Запланировать тематический обед или ужин в одном из московских гастробар-хитов. Посетить праздничные ярмарки: Манежная, Зарядье, Новая Третьяковка. Оставить время на прогулки: Тверская, Бульварное кольцо, парки. Взять в отель настольные игры, книгу или кино — сделать отдых неспешным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: бронировать отель в последний момент.

Последствие: рост цен и ограниченный выбор.

Альтернатива: планировать хотя бы за 2-3 недели.

• Ошибка: перегружать расписание экскурсиями.

Последствие: усталость вместо релакса.

Альтернатива: чередовать активность с отдыхом в отеле.

• Ошибка: выбирать слишком удалённый район.

Последствие: трата времени на дорогу.

Альтернатива: остановиться в центре — это часть атмосферы.

А что если поехать в staycation всей семьёй

Семейные туры становятся особенно популярными. Такой формат позволяет:

• не мучить детей долгими дорогами;

• совместить отдых и обучение — музеи, театры, мастер-классы;

• разгрузить родителей, ведь часть программы берёт на себя отель или экскурсовод.

Средний состав таких поездок — три человека: родители и ребёнок.

Плюсы и минусы городского новогоднего отдыха

Плюсы Минусы Не нужно далеко ездить Не ощущается полный "переезд" Экономия на транспорте Высокие цены на московские отели Атмосфера больших праздников Популярные локации могут быть людными Готовые туры и программы Большая часть развлечений знакома Идеально для короткого отдыха Сложнее отключиться от работы

FAQ

Можно ли устроить staycation без отеля?

Да, но отель в центре усиливает ощущение праздника и смены обстановки.

Сколько стоит новогодний staycation?

Цена зависит от отеля: от 15-20 тыс. за ночь в среднем сегменте до 70-100 тыс. в премиальных вариантах.

Что лучше — туроператорский пакет или самостоятельная программа?

Если хочется минимум организационных задач — лучше пакет. Если важна гибкость — самостоятельно.

Мифы и правда

• Миф: staycation — это дорого.

Правда: отсутствие перелётов делает его доступнее, чем поездки по стране.

• Миф: это отдых "для тех, кто никуда не смог уехать".

Правда: тренд растёт среди обеспеченной аудитории.

• Миф: в Москве нечего смотреть зимой.

Правда: город делает огромный упор на праздничную инфраструктуру.

Три интересных факта о городских турах

• В крупных городах мира — Нью-Йорке, Лондоне, Токио — staycation стал модным ещё до пандемии.

• Основные покупатели таких туров — семьи с детьми и активные пары 30-45 лет.

• Самые популярные даты — 31 декабря и 1-3 января.