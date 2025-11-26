Свой город ближе: зачем жители Москвы меняют путешествия на остаться дома

Интерес к внутреннему городскому отдыху в Москве буквально за год превратился в заметный тренд. Всё больше жителей столицы предпочитают встречать Новый год не в поездках по стране и не на европейских каникулах, а в собственном городе — но с туристическим настроем и полноценной праздничной программой.
Отдых в формате staycation (каникулы без выезда из города) стал способом переключиться от повседневной рутины и посмотреть на знакомые места глазами гостей столицы, пишет "Царьград".
Многие жители столицы бронируют новогодние ночи в легендарных отелях — "Метрополь", Lotte Hotel, "Националь". Эти гостиницы предлагают атмосферные лобби, живую музыку, ёлочные инсталляции, праздничный ужин и программу на каникулы.
Одновременно растёт интерес к экскурсиям: Кремль, Красная площадь, новогодняя ВДНХ, музейные маршруты и гастротуры по центру становятся частью готовых пакетов.
Спрос подтверждают туроператоры. Ассоциация туроператоров сообщает о росте интереса к таким поездкам, а в "Интуристе" отмечают увеличение продаж на 15% по сравнению с прошлым годом. В FUN&SUN рост спроса на новогодние городские туры достиг 80%. Такой выбор особенно нравится семьям с детьми и тем, кто хочет сменить обстановку без подготовки долгих перелётов и переездов.
При этом тренд затронул не всех. В АЛЕАН признают, что москвичи не интересуются экскурсионными турами именно в их линейке, а "Дельфин" фиксирует, что столичные маршруты бронируют преимущественно туристы из регионов.
|Параметр
|Новогодний staycation
|Классическое путешествие
|Подготовка
|Минимальная
|Требует планирования
|Стоимость
|Ниже за счёт отсутствия перелётов
|Выше в сезон
|Уровень стресса
|Низкий, без поездок
|Выше из-за логистики
|Эмоции
|Новое восприятие привычного
|Полная смена обстановки
|Подходит детям
|Да, без длительных дорог
|Да, но зависит от маршрута
|Гибкость
|Можно выбрать 1-2 дня
|Чаще требуется 3-7 дней
Выбрать отель в центре, желательно с праздничной программой.
Забронировать экскурсии заранее — в начале января спрос резко растёт.
Включить в маршрут музей или площадку, куда давно "не доходили руки".
Запланировать тематический обед или ужин в одном из московских гастробар-хитов.
Посетить праздничные ярмарки: Манежная, Зарядье, Новая Третьяковка.
Оставить время на прогулки: Тверская, Бульварное кольцо, парки.
Взять в отель настольные игры, книгу или кино — сделать отдых неспешным.
• Ошибка: бронировать отель в последний момент.
Последствие: рост цен и ограниченный выбор.
Альтернатива: планировать хотя бы за 2-3 недели.
• Ошибка: перегружать расписание экскурсиями.
Последствие: усталость вместо релакса.
Альтернатива: чередовать активность с отдыхом в отеле.
• Ошибка: выбирать слишком удалённый район.
Последствие: трата времени на дорогу.
Альтернатива: остановиться в центре — это часть атмосферы.
Семейные туры становятся особенно популярными. Такой формат позволяет:
• не мучить детей долгими дорогами;
• совместить отдых и обучение — музеи, театры, мастер-классы;
• разгрузить родителей, ведь часть программы берёт на себя отель или экскурсовод.
Средний состав таких поездок — три человека: родители и ребёнок.
|Плюсы
|Минусы
|Не нужно далеко ездить
|Не ощущается полный "переезд"
|Экономия на транспорте
|Высокие цены на московские отели
|Атмосфера больших праздников
|Популярные локации могут быть людными
|Готовые туры и программы
|Большая часть развлечений знакома
|Идеально для короткого отдыха
|Сложнее отключиться от работы
Можно ли устроить staycation без отеля?
Да, но отель в центре усиливает ощущение праздника и смены обстановки.
Сколько стоит новогодний staycation?
Цена зависит от отеля: от 15-20 тыс. за ночь в среднем сегменте до 70-100 тыс. в премиальных вариантах.
Что лучше — туроператорский пакет или самостоятельная программа?
Если хочется минимум организационных задач — лучше пакет. Если важна гибкость — самостоятельно.
• Миф: staycation — это дорого.
Правда: отсутствие перелётов делает его доступнее, чем поездки по стране.
• Миф: это отдых "для тех, кто никуда не смог уехать".
Правда: тренд растёт среди обеспеченной аудитории.
• Миф: в Москве нечего смотреть зимой.
Правда: город делает огромный упор на праздничную инфраструктуру.
• В крупных городах мира — Нью-Йорке, Лондоне, Токио — staycation стал модным ещё до пандемии.
• Основные покупатели таких туров — семьи с детьми и активные пары 30-45 лет.
• Самые популярные даты — 31 декабря и 1-3 января.
