Новые тарифы в парках Башкирии превращают поход к озёрам в испытание кошелька: что ждет туристов

7:20
Туризм

Башкирия давно считается одним из самых привлекательных регионов России для экологического туризма. Озёра, ущелья, горные массивы, редкие растения и животные — всё это собирает десятки тысяч путешественников каждый год. Однако растущий поток гостей неизбежно требует дополнительных мер по содержанию и сохранению природных ландшафтов. Именно этим власти объясняют решение повысить стоимость посещения природных парков с декабря 2025 года.

Путешествие
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Путешествие

Почему парки стали дороже

В республике насчитывается 217 охраняемых территорий: от крупных природных парков до заказников и памятников природы. За 2025 год туристический поток вырос до 260 тысяч человек, увеличившись почти на 70%. Это значит: нагрузка на экосистемы стала значительно выше. Последний раз цены пересматривали в 2021 году, и сейчас регион официально объявил о корректировке тарифов.

Новые цены выглядят так:

  • "Кандры-Куль" — 340 ₽

  • "Мурадымовское ущелье" — 300 ₽

  • "Аслы-Куль" — 260 ₽

  • "Иремель" — 260 ₽

  • "Зилим" — 240 ₽

Льготники по-прежнему проходят бесплатно: школьники, дошкольники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, участники СВО и их родственники, пишет mkset.ru.

"Это важный шаг к тому, чтобы управлять нашим природным наследием ответственно и эффективно, делая его доступным и защищённым одновременно", — отметил глава правительства Башкортостана Андрей Назаров.

Какими были тарифы раньше

До повышения стоимость почти везде была на 50-100 рублей ниже: посещение "Аслы-Куль" и "Кандры-Куль" обходилось в 250 ₽, остальные парки — 200 ₽. Тарифы устанавливает региональная власть, а новое повышение стало самым заметным за последние годы.

Зачем поднимать цену: объяснение Дирекции

Сотрудники Дирекции особо охраняемых территорий подчёркивают: взимание платы — международная практика. Эти средства идут на:

  • восстановление нарушенных участков природы;

  • охрану редких видов;

  • экологический мониторинг;

  • развитие инфраструктуры;

  • очистку берегов и содержание маршрутов;

  • просветительские проекты.

По мнению специалистов, ООПТ — это не просто красивые пейзажи. Это механизм, который сохраняет биологическое разнообразие и обеспечивает устойчивое развитие региона.

Что думают сами жители

Повышение стоимости вызвало оживлённое обсуждение, и многие туристы выражают недовольство. Их главный аргумент: качество обслуживания не соответствует реальному объёму собираемых средств.

Если 260 тысяч человек заплатят даже минимальные 240 рублей, получится порядка 62 миллионов рублей. И люди резонно спрашивают: почему условия в парках до сих пор оставляют желать лучшего?

Примеры отзывов

"Дорог нет, нормальных парковочных мест тоже. Туалетов нет, по берегу ямы с отходами. В воду войти сложно — сплошной ил. Ни одного пирса", — сказал турист Сергей.

"Никто не ухаживает за территориями. По берегам ходят коровы и лошади… За что деньги — непонятно", — поделилась Айгуль.

"Планируется ли отчётность, на что идут деньги? Не общие слова, а конкретика", — спросил Андрей Аникин.

"340 ₽ за Кандры. Жадности нет предела. Хоть что-то сделали бы!" — написал Трофим Федотов.

"Баков мало, а которые стоят — переполнены. Похоже, никто не убирает", — отметил Роман.

Люди часто пишут, что инфраструктура либо отсутствует, либо работает нестабильно: дороги разбиты, мусорные контейнеры переполнены, туалеты отсутствуют.

При этом есть и положительные комментарии: путешественники ценят нетронутые лесные зоны и возможность уединиться на природе. Но большинство сходится в одном — если тариф растёт, улучшения должны быть очевидными.

Таблица сравнения тарифов

Парк Было Стало Разница
Кандры-Куль 250 ₽ 340 ₽ +90 ₽
Мурадымовское ущелье 200 ₽ 300 ₽ +100 ₽
Аслы-Куль 250 ₽ 260 ₽ +10 ₽
Иремель 200 ₽ 260 ₽ +60 ₽
Зилим 200 ₽ 240 ₽ +40 ₽

Как подготовиться туристам: пошаговый план

  1. Проверить тарифы заранее. Они изменятся к декабрю 2025 года.

  2. Уточнить режим посещения. В некоторых парках есть пропускные режимы и ограничения по сезонам.

  3. Оценить состояние дороги. Перед поездкой лучше изучить актуальные отзывы — в некоторых местах подъезды труднопроходимы.

  4. Запастись водой и средствами от мошкары. В Башкирии много лесных маршрутов.

  5. Проверить наличие парковки. Часто площадок мало — приезжайте раньше.

Ошибки туристов → последствия → альтернатива

  • Ехать в выходные днём → всё занято, очереди → приезжать утром или среди недели.

  • Полагаться на инфраструктуру → отсутствие туалетов, мусора → брать пакеты для отходов, пользоваться переносными биотуалетами.

  • Не изучать маршруты → заблудиться или попасть в закрытую зону → скачивать карты, смотреть схему троп.

FAQ

Можно ли посещать парки бесплатно?
Да — льготники проходят бесплатно по прежним правилам.

Будет ли отчётность о расходовании средств?
Пока официально это не объявлено, но жители требуют большей прозрачности.

Ведётся ли работа по благоустройству?
Частично, но туристы считают, что её недостаточно.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
