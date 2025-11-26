Новые тарифы в парках Башкирии превращают поход к озёрам в испытание кошелька: что ждет туристов

Башкирия давно считается одним из самых привлекательных регионов России для экологического туризма. Озёра, ущелья, горные массивы, редкие растения и животные — всё это собирает десятки тысяч путешественников каждый год. Однако растущий поток гостей неизбежно требует дополнительных мер по содержанию и сохранению природных ландшафтов. Именно этим власти объясняют решение повысить стоимость посещения природных парков с декабря 2025 года.
В республике насчитывается 217 охраняемых территорий: от крупных природных парков до заказников и памятников природы. За 2025 год туристический поток вырос до 260 тысяч человек, увеличившись почти на 70%. Это значит: нагрузка на экосистемы стала значительно выше. Последний раз цены пересматривали в 2021 году, и сейчас регион официально объявил о корректировке тарифов.
Новые цены выглядят так:
"Кандры-Куль" — 340 ₽
"Мурадымовское ущелье" — 300 ₽
"Аслы-Куль" — 260 ₽
"Иремель" — 260 ₽
"Зилим" — 240 ₽
Льготники по-прежнему проходят бесплатно: школьники, дошкольники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды, участники СВО и их родственники, пишет mkset.ru.
"Это важный шаг к тому, чтобы управлять нашим природным наследием ответственно и эффективно, делая его доступным и защищённым одновременно", — отметил глава правительства Башкортостана Андрей Назаров.
До повышения стоимость почти везде была на 50-100 рублей ниже: посещение "Аслы-Куль" и "Кандры-Куль" обходилось в 250 ₽, остальные парки — 200 ₽. Тарифы устанавливает региональная власть, а новое повышение стало самым заметным за последние годы.
Сотрудники Дирекции особо охраняемых территорий подчёркивают: взимание платы — международная практика. Эти средства идут на:
восстановление нарушенных участков природы;
охрану редких видов;
экологический мониторинг;
развитие инфраструктуры;
очистку берегов и содержание маршрутов;
просветительские проекты.
По мнению специалистов, ООПТ — это не просто красивые пейзажи. Это механизм, который сохраняет биологическое разнообразие и обеспечивает устойчивое развитие региона.
Повышение стоимости вызвало оживлённое обсуждение, и многие туристы выражают недовольство. Их главный аргумент: качество обслуживания не соответствует реальному объёму собираемых средств.
Если 260 тысяч человек заплатят даже минимальные 240 рублей, получится порядка 62 миллионов рублей. И люди резонно спрашивают: почему условия в парках до сих пор оставляют желать лучшего?
"Дорог нет, нормальных парковочных мест тоже. Туалетов нет, по берегу ямы с отходами. В воду войти сложно — сплошной ил. Ни одного пирса", — сказал турист Сергей.
"Никто не ухаживает за территориями. По берегам ходят коровы и лошади… За что деньги — непонятно", — поделилась Айгуль.
"Планируется ли отчётность, на что идут деньги? Не общие слова, а конкретика", — спросил Андрей Аникин.
"340 ₽ за Кандры. Жадности нет предела. Хоть что-то сделали бы!" — написал Трофим Федотов.
"Баков мало, а которые стоят — переполнены. Похоже, никто не убирает", — отметил Роман.
Люди часто пишут, что инфраструктура либо отсутствует, либо работает нестабильно: дороги разбиты, мусорные контейнеры переполнены, туалеты отсутствуют.
При этом есть и положительные комментарии: путешественники ценят нетронутые лесные зоны и возможность уединиться на природе. Но большинство сходится в одном — если тариф растёт, улучшения должны быть очевидными.
|Парк
|Было
|Стало
|Разница
|Кандры-Куль
|250 ₽
|340 ₽
|+90 ₽
|Мурадымовское ущелье
|200 ₽
|300 ₽
|+100 ₽
|Аслы-Куль
|250 ₽
|260 ₽
|+10 ₽
|Иремель
|200 ₽
|260 ₽
|+60 ₽
|Зилим
|200 ₽
|240 ₽
|+40 ₽
Проверить тарифы заранее. Они изменятся к декабрю 2025 года.
Уточнить режим посещения. В некоторых парках есть пропускные режимы и ограничения по сезонам.
Оценить состояние дороги. Перед поездкой лучше изучить актуальные отзывы — в некоторых местах подъезды труднопроходимы.
Запастись водой и средствами от мошкары. В Башкирии много лесных маршрутов.
Проверить наличие парковки. Часто площадок мало — приезжайте раньше.
Ехать в выходные днём → всё занято, очереди → приезжать утром или среди недели.
Полагаться на инфраструктуру → отсутствие туалетов, мусора → брать пакеты для отходов, пользоваться переносными биотуалетами.
Не изучать маршруты → заблудиться или попасть в закрытую зону → скачивать карты, смотреть схему троп.
Можно ли посещать парки бесплатно?
Да — льготники проходят бесплатно по прежним правилам.
Будет ли отчётность о расходовании средств?
Пока официально это не объявлено, но жители требуют большей прозрачности.
Ведётся ли работа по благоустройству?
Частично, но туристы считают, что её недостаточно.
Самое длинное солнечное затмение века продлится до 6 минут 23 секунд и пройдёт по Северной Африке и Европе. Это событие привлечёт миллионы наблюдателей.