Стоячие полёты становятся реальностью: салон уплотняют как чемодан перед отпуском

Skyrider 2.0 улучшит компоновку бюджетных авиалиний — Aviointeriors

7:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Будущее авиапутешествий снова стремится удивить — и не обязательно приятно. Мир давно привык к тому, что бюджетные перевозчики ищут всё новые способы уменьшить стоимость билетов, но идея стоячих мест стала очередным поводом для бурных обсуждений. Многие путешественники уверены: таким нововведением авиация стремится добраться до самого дна экономии, однако компании рассматривают его как новый шаг к доступным перелётам.

Фото: commons.wikimedia.org by Lord of the Wings© from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ FedEx - Federal Express McDonnell Douglas MD-11F - N616FE-594 - Flight FDX232 from MEM to YYZ (14667894756)

Почему стоячие места вообще появились

Сегодня авиаперевозки переживают период переосмысления: спрос растёт, самолёты перегружены, а бюджетные авиалинии ищут способы вместить больше людей, не покупая новые борта. Именно в этой логике появились прототипы ультрабюджетных вертикальных сидений.

Их особенность в том, что пассажир не садится полностью, а опирается на седло велосипедного типа. Положение похоже на полустоячее — нагрузка распределена, но комфорт привычного кресла отсутствует. Сообщается, что такие решения могут появиться уже в 2026 году. Производитель Aviointeriors утверждает: новые кресла позволят увеличить количество мест примерно на 20%.

Несмотря на это, ни одна авиакомпания пока не подтвердила реальное внедрение подобного формата, а в сети идею уже называют провокационной.

Как устроены стоячие кресла Skyrider 2.0

Идея вертикальных сидений не нова. Первые попытки представить подобный формат были ещё в 2010 году, однако тогда концепция не получила развития. На Aircraft Interiors Expo 2018 в Гамбурге показали обновлённую версию — Skyrider 2.0.

Эти кресла отличаются от привычных не только формой, но и всей конструкцией. Ряды крепятся сразу к полу и потолку, что делает систему устойчивее, а набивка стала плотнее. Сами сиденья визуально напоминают формой седло.

В презентации 2018 года Aviointeriors заявила:

"Skyrider 2.0 — это инновационное кресло. Оно обеспечивает сверхвысокую плотность в салоне самолета. Skyrider 2.0 открывает возможности путешествий для более широкого рынка пассажиров, создавая также полезное пространство для внедрения смешанных классов, размещаемых на одном самолете", — разработчики Aviointeriors.

Создатели выделяют главное преимущество — возможность уменьшить шаг между креслами без потери внутреннего пространства. Так авиакомпании смогут разместить больше пассажиров, снизить стоимость обслуживания кресел и сократить массу салона, так как Skyrider весит почти вдвое меньше стандартных сидений.

"Конструкция сиденья позволяет перевозчикам увеличить число пассажиров на 20%, что напрямую повлияет на авиакомпаний", — добавляют разработчики.

Сколько могут стоить билеты на такие места

Производитель утверждает, что вертикальные сиденья могут стать "новым рубежом в мире дешёвых билетов". И действительно, снижение затрат на один рейс может сделать цену перелёта заметно ниже текущих бюджетных тарифов.

Когда-то глава Ryanair Майкл О'Лири говорил о желании поставить в самолёты ряды стоячих кресел. Он предполагал, что стоимость таких билетов могла бы составлять от 100 до 500 рублей в пересчёте на российскую валюту. На практике цена, конечно, будет выше, но идея сверхдешёвых перелётов остаётся привлекательной.

Что уже известно о реакции людей

Несмотря на активное обсуждение и презентации концепта, Skyrider 2.0 сразу вызвал волну критики. Пользователи социальных сетей сравнивают кресла с аттракционами или стойками в метро. Многие считают, что идея экономии за счёт комфорта пассажира зашла слишком далеко.

Тем не менее авиакомпании продолжают изучать варианты и оценивают экономическую выгоду.

Сравнение вариантов сидений

Формат Комфорт Расходы авиакомпании Вместимость Вес конструкции Обычное кресло Высокий Средние Стандартная Тяжёлое Узкие эконом-кресла Средний Низкие Увеличенная Средний Skyrider 2.0 Низкий Минимальные +20% На 50% легче

Советы шаг за шагом: как подготовиться, если такие места появятся

Выбирать короткие рейсы — они менее утомительные в полустоячем положении. Использовать рюкзак как опору для спины, если конструкция кресла это позволяет. Заранее проверять условия билета: возможные ограничения по багажу и ручной клади. Бронировать места заранее — стоимость может меняться в зависимости от спроса. Уточнять расстояние между рядами, если авиакомпания раскроет параметры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ожидать привычного комфорта → сильная усталость → выбирать стандартные сиденья на длинных маршрутах.

Бронировать стоячие места без понимания условий → разочарование → изучать схему салона перед покупкой.

Лететь с тяжёлой ручной кладью → дискомфорт → использовать лёгкий рюкзак.

А что если пассажир боится лететь стоя?

На самом деле "стоячие места" — скорее полустоячие. Положение напоминает велосипедное седло и создаёт дополнительную точку опоры. Но если будет введён выбор между обычным и вертикальным креслом, у каждого останется право сочетать комфорт и экономию.

Плюсы и минусы стоячих мест

Плюсы Минусы Самые дешёвые билеты Меньше комфорта Лёгкая конструкция Повышенная нагрузка на ноги Повышение вместимости Подходит только для коротких рейсов Уменьшение стоимости перелётов Неодобрение части пассажиров

FAQ

Как выбрать билет, если появятся стоячие места?

Сравнивайте расположение кресла в салоне, длину рейса и стоимость обычного варианта.

Сколько будет стоить такой билет?

Пока неизвестно, но предполагается, что он будет значительно ниже стандартного тарифа.

Что лучше для коротких перелётов?

Если важна экономия, стоячее кресло подойдёт, но для маршрутов более двух часов лучше выбирать обычное.

Интересные факты

Первые концепты стоячих мест появились 15 лет назад. Некоторые азиатские авиакомпании рассматривали вариант перевозки пассажиров "как в поездах". Skyrider — один из самых лёгких салонных модулей среди эконом-вариантов.

Исторический контекст

В 2000-х авиакомпании начали сокращать шаг кресел, чтобы увеличить вместимость.

В 2010 году впервые представили вертикальные сиденья, но идею сочли слишком радикальной.

Рост бюджетных авиалиний снова поднимает вопрос альтернативных форматов перевозки.

Концепт стоячих мест может изменить привычные стандарты, но до реального внедрения ещё далеко. Пока авиакомпании изучают реакции людей, эксперты оценивают финансовые выгоды, а производители продолжают дорабатывать конструкции.