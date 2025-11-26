Аэропорт превращается в ловушку: как найти нужный терминал без стресса

Надо проверять терминал вылета и прилета заранее — эксперт Синельников

1:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

Чтобы не запутаться в терминалах аэропорта, важно заранее уточнить, откуда вылетает ваш рейс и куда вы прибываете. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Фото: https://pixabay.com by JESHOOTS-com is licensed under Free Женщина в аэропорту

Он подчеркнул, что перед поездкой необходимо проверить, из какого терминала осуществляется вылет или прилет, и именно его указать при заказе такси. По словам эксперта, эту информацию можно найти в маршрутной квитанции или билете, а в приложениях такси обычно предусмотрена возможность выбора нужного терминала.

"Первое, что нужно сделать, — это заранее выяснить, из какого терминала вы вылетаете или в какой прилетаете. Эта информация указана на маршрутной квитанции или в билете. Соответственно, когда вы заказываете такси до какого-то терминала, вы должны быть уверены, что это именно тот терминал, куда вам нужно", — пояснил Синельников.

Он добавил, что в случае ошибки важно заранее узнать, как попасть в другой терминал. В большинстве случаев можно дойти пешком, а в некоторых аэропортах есть траволаторы или поезда, соединяющие терминалы. Эксперт отметил, что в крупных аэропортах переход между терминалами может занять до 20 минут, поэтому стоит заложить дополнительное время, чтобы избежать спешки и спокойно успеть на рейс.