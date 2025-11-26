Путешествия становятся другими: вот какие направления выбирают современные туристы

Поколение Z увеличило спрос на гастротуры по данным GetYourGuide

Мир путешествий меняется быстрее, чем кажется. Ещё совсем недавно туристы выбирали страну, покупали тур и планировали отпуск вокруг пляжа или пары популярных достопримечательностей. Но анализ поисковых запросов показывает: к 2026 году потребности путешественников перестраиваются. Люди хотят большего — эмоций, новых навыков, локального вкуса и тишины, которую не найдёшь в больших городах. Британская компания GetYourGuide изучила предпочтения туристов и выделила ключевые тренды ближайшего будущего, многие из которых уже сегодня проявляются и у российских путешественников.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Туристы на зимнем фестивале

Главные изменения в туристических привычках

Туристы отходят от модели "увидеть место" и переходят к формату "прожить опыт". Путешествие становится способом разобраться в себе, отдохнуть от информационного шума, попробовать новое ремесло, услышать природу и признаться себе, чего именно хочется от поездки. И чем ближе 2026 год, тем заметнее этот разворот к личным впечатлениям, сообщает Турпром.

Полезные различия: что предпочитают туристы разных поколений

Группа путешественников Что выбирают в 2026 году Что отходит на второй план Миллениалы Кофе-туры, мастер-классы, наблюдение за природой Ночная жизнь Поколение Z Гастротуры, поездки "ради впечатлений" Пляжный отдых без активности Семейные туристы Утренние экскурсии, культурные программы Массовые отельные комплексы Соло-путешественники Спонтанные поездки, городские прогулки Жёсткое заранее расписанное планирование

Такая трансформация делает туристический рынок более разнообразным и гибким.

Как меняется спрос: направления и интересы

Рост интереса к наблюдению за птицами стал одним из самых неожиданных. Когда-то это занятие считали скучным, но сегодня молодые туристы видят в нём возможность замедлиться и остро почувствовать окружающий мир. Оманские острова Дайманият, вьетнамский парк Кат Ба и тайский Дойинтанон показывают стабильный рост запросов среди поклонников "тихого отдыха".

Параллельно возвращаются пешеходные экскурсии. Туристы снова хотят ходить по улицам, искать локальные кафе, знакомиться с городом не из автобуса, а собственными шагами. Многие воспринимают такие прогулки как способ почувствовать атмосферу места без суеты.

Гастрономические маршруты растут ещё быстрее. Люди позволяют себе больше во время путешествий, а дегустации локальных блюд стали способом узнать культуру через вкус. В Великобритании только за год бронирования гастротуров выросли почти на 50%.

Любопытно, что кофейная культура постепенно вытесняет ночную. Всё больше людей выбирают "город кофеен" вместо "города клубов". Рост бронирований кофе-туров — более чем в два раза — подтверждает эту тенденцию.

Популярен и ранний подъём: туристы предпочитают прийти к достопримечательностям до толп, насладиться пространством без шума и очередей.

Как подстроиться под новые туристические реалии

Планировать маршруты с учётом утренних промежутков — так можно увидеть главные места без очередей. При выборе направления проверять локальные активности: кофе-туры, гастрономические маршруты, ремесленные мастерские. Смотреть на природные парки и заповедники — многие программы наблюдения за птицами или животными становятся доступными и структурированными. Использовать городские сервисы для записи на мастер-классы и микротуры. Комбинировать отдыхающие и обучающие занятия, чтобы поездка давала и расслабление, и новые навыки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Поездка только ради известного места → перегрузка туристами и маленькое количество впечатлений → выбирать маршрут вокруг опыта, а не точки.

Ориентация только на ночную жизнь → ограниченность программы → попробовать кофейные и гастрономические маршруты.

Планирование исключительно пляжного отдыха → быстрое пресыщение → включить мастер-классы и природные прогулки.

Чрезмерный цифровой контроль маршрута → усталость от экранов → чередовать дни с цифровым детоксом.

А что если поездка должна быть спонтанной

Современные сервисы позволяют бронировать билеты, жильё и экскурсии за час до выезда. Сервисы предлагают гибкие тарифы, возможность отмены и подборку быстрых маршрутов. Такие путешествия хорошо подходят тем, кто устал от долгого планирования и хочет свежих эмоций.

Плюсы и минусы новых туристических трендов

Плюсы Минусы Больше глубоких впечатлений Иногда требуется предварительная запись Выше интерес к культуре местных жителей Не всегда подходит для коротких поездок Возможность учиться новому Может быть дороже, чем классический пляжный отдых Эмоциональное восстановление Требует физической активности

FAQ — частые вопросы

Как выбрать направление для гастротура?

Стоит начинать с стран и городов с развитой местной кухней и большим количеством дегустационных площадок.

Сколько стоит кофе-тур?

Зависит от страны. В Европе — 20-60 евро, в Азии — от 10 евро.

Что лучше: ранний подъём или вечерняя экскурсия?

Для посещения популярных точек утро выгоднее: меньше людей и мягкий свет для фотографий.

Мифы и правда о трендах 2026 года

Миф: наблюдение за птицами — занятие для пожилых.

Правда: пик интереса наблюдается у миллениалов.

Миф: мастер-классы — развлечение для детей.

Правда: большинство бронирований делают взрослые туристы.

Миф: спонтанные путешествия невозможны для Европы.

Правда: всё больше сервисов предлагают мгновенные варианты размещения и экскурсий.