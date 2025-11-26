Путешествия становятся другими: вот какие направления выбирают современные туристы

Мир путешествий меняется быстрее, чем кажется. Ещё совсем недавно туристы выбирали страну, покупали тур и планировали отпуск вокруг пляжа или пары популярных достопримечательностей. Но анализ поисковых запросов показывает: к 2026 году потребности путешественников перестраиваются. Люди хотят большего — эмоций, новых навыков, локального вкуса и тишины, которую не найдёшь в больших городах. Британская компания GetYourGuide изучила предпочтения туристов и выделила ключевые тренды ближайшего будущего, многие из которых уже сегодня проявляются и у российских путешественников.
Туристы отходят от модели "увидеть место" и переходят к формату "прожить опыт". Путешествие становится способом разобраться в себе, отдохнуть от информационного шума, попробовать новое ремесло, услышать природу и признаться себе, чего именно хочется от поездки. И чем ближе 2026 год, тем заметнее этот разворот к личным впечатлениям, сообщает Турпром.
|Группа путешественников
|Что выбирают в 2026 году
|Что отходит на второй план
|Миллениалы
|Кофе-туры, мастер-классы, наблюдение за природой
|Ночная жизнь
|Поколение Z
|Гастротуры, поездки "ради впечатлений"
|Пляжный отдых без активности
|Семейные туристы
|Утренние экскурсии, культурные программы
|Массовые отельные комплексы
|Соло-путешественники
|Спонтанные поездки, городские прогулки
|Жёсткое заранее расписанное планирование
Такая трансформация делает туристический рынок более разнообразным и гибким.
Рост интереса к наблюдению за птицами стал одним из самых неожиданных. Когда-то это занятие считали скучным, но сегодня молодые туристы видят в нём возможность замедлиться и остро почувствовать окружающий мир. Оманские острова Дайманият, вьетнамский парк Кат Ба и тайский Дойинтанон показывают стабильный рост запросов среди поклонников "тихого отдыха".
Параллельно возвращаются пешеходные экскурсии. Туристы снова хотят ходить по улицам, искать локальные кафе, знакомиться с городом не из автобуса, а собственными шагами. Многие воспринимают такие прогулки как способ почувствовать атмосферу места без суеты.
Гастрономические маршруты растут ещё быстрее. Люди позволяют себе больше во время путешествий, а дегустации локальных блюд стали способом узнать культуру через вкус. В Великобритании только за год бронирования гастротуров выросли почти на 50%.
Любопытно, что кофейная культура постепенно вытесняет ночную. Всё больше людей выбирают "город кофеен" вместо "города клубов". Рост бронирований кофе-туров — более чем в два раза — подтверждает эту тенденцию.
Популярен и ранний подъём: туристы предпочитают прийти к достопримечательностям до толп, насладиться пространством без шума и очередей.
Планировать маршруты с учётом утренних промежутков — так можно увидеть главные места без очередей.
При выборе направления проверять локальные активности: кофе-туры, гастрономические маршруты, ремесленные мастерские.
Смотреть на природные парки и заповедники — многие программы наблюдения за птицами или животными становятся доступными и структурированными.
Использовать городские сервисы для записи на мастер-классы и микротуры.
Комбинировать отдыхающие и обучающие занятия, чтобы поездка давала и расслабление, и новые навыки.
Современные сервисы позволяют бронировать билеты, жильё и экскурсии за час до выезда. Сервисы предлагают гибкие тарифы, возможность отмены и подборку быстрых маршрутов. Такие путешествия хорошо подходят тем, кто устал от долгого планирования и хочет свежих эмоций.
|Плюсы
|Минусы
|Больше глубоких впечатлений
|Иногда требуется предварительная запись
|Выше интерес к культуре местных жителей
|Не всегда подходит для коротких поездок
|Возможность учиться новому
|Может быть дороже, чем классический пляжный отдых
|Эмоциональное восстановление
|Требует физической активности
Как выбрать направление для гастротура?
Стоит начинать с стран и городов с развитой местной кухней и большим количеством дегустационных площадок.
Сколько стоит кофе-тур?
Зависит от страны. В Европе — 20-60 евро, в Азии — от 10 евро.
Что лучше: ранний подъём или вечерняя экскурсия?
Для посещения популярных точек утро выгоднее: меньше людей и мягкий свет для фотографий.
Миф: наблюдение за птицами — занятие для пожилых.
Правда: пик интереса наблюдается у миллениалов.
Миф: мастер-классы — развлечение для детей.
Правда: большинство бронирований делают взрослые туристы.
Миф: спонтанные путешествия невозможны для Европы.
Правда: всё больше сервисов предлагают мгновенные варианты размещения и экскурсий.
