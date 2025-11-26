Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ликвидация центров управления не снизит удары украинских БПЛА – эксперт Михайлов
Локального жиросжигания не существует — фитнес-тренер Александр Карпов
Салициловая кислота и уксус помогают избавиться от перхоти — Bebeautiful
Низкие температуры замедлили отвод влаги с кузова по данным инженеров
Курьерам предлагают зарплату на 19 % больше — по данным экономистов
Неожиданные звонки и письма чаще всего несут угрозу — киберэксперт Ульянов
Переговоры по Украине могут затянуться до весны 2026 года — аналитик Герасимов
Блогерша Виктория Боня делает интимное омоложение
Инфракрасные снимки Уэбба выявили эмбриональную форму оболочек Apep — Caltech

new year cottage Karelia

Аренда коттеджей в Карелии выросла до 96 тыс. в сутки по данным онлайн-площадок
5:26
Туризм

Праздничные каникулы в Карелии давно стали мечтой для тех, кто хочет сменить городской ритм на тишину, лес и неспешные зимние прогулки. Однако спрос на домики к Новому году настолько высок, что аренда в эти даты превращается в отдельное приключение. Мы просмотрели популярные онлайн-площадки объявлений и выяснили, во сколько обойдётся ночь в карельском коттедже с 31 декабря на 1 января.

Общая картина: от простых домиков до премиальных коттеджей

Разброс цен впечатляет: от нескольких тысяч до сотни тысяч рублей за сутки. На популярных площадках аренда новогодней ночи колеблется примерно от 3 000 до 96 000 рублей. Стоимость зависит не только от площади, но и от расположения, уровня оснащенности и, что заметно по объявлениям, от популярности самого объекта.

Самые бюджетные варианты: жильё от 3000 рублей

За минимальную сумму можно снять небольшой домик, чаще всего площадью 18-25 кв. м. Один из таких находится в Нововилговском сельском поселении (СНТ "Онежец-2"). Несмотря на скромные размеры, внутри есть всё базовое: печь, три спальных места, газовая плита с духовкой, чайник, микроволновка, холодильник, полотенца и постельное бельё. На соседнем участке располагается баня. В объявлениях редко уточняют условия сдачи именно на праздничные даты, поэтому детали приходится узнавать у хозяев самостоятельно.

Средний сегмент: дома от 15 000 до 30 000 руб./сутки

Почти все предложения для компаний из 2-6 человек в крупных населённых пунктах начинаются от 15 000 рублей. Так, в Петрозаводске за 15 000 рублей сдают уютный дом в районе Древлянки. Минимальная аренда — от двух ночей. Внутри — всё необходимое, от полотенец до посуды, а за дополнительные комплекты белья, баню и размещение с животными можно доплатить отдельно (от 500 рублей и выше).

Другой пример — дом в ДНТ "Нигишламба-2" стоимостью 25-30 тысяч рублей. Он рассчитан на двоих гостей и оснащён небольшой кухней. На территории комплекса есть русская баня на дровах, настольный теннис, зона для стрельбы из лука и мангальная площадка. Несмотря на стоимость, подробностей о новогодних условиях размещения там пока не указано.

Дома для компаний: 37 000-49 000 руб./сутки

За 37 000 рублей можно арендовать четырёхкомнатный дом в Соломенном (Петрозаводск). Он рассчитан максимум на восемь гостей. На первом этаже находится полноценная банная зона с душем и комнатой отдыха, кухня и санитарный узел. Наверху — три спальни и ещё один санузел. Баня оплачивается дополнительно: 1000 рублей в час, минимум три часа.

В Лососинном загородный клуб предлагает трёхкомнатные коттеджи у озера за 45 000 рублей за сутки. В домах есть кухня, все комплектующие для проживания и тёплый банный чан на террасе.

В деревне Пиньгуба за 49 000 рублей можно снять дом на семь человек. На участке — отдельно стоящая баня, гриль-зона с навесом. Баня оплачивается отдельно — 2500 рублей в сутки.

Для больших компаний: от 70 000 рублей и выше

Пятикомнатный коттедж в Деревянском сельском поселении рассчитан на 14 гостей. Стоимость — 70 800 рублей за сутки. Дом двухэтажный, с просторной гостиной, несколькими комнатами и мангальной зоной во дворе. Интересно, что стоимость заметно меняется в зависимости от даты: 30-31 декабря — около 53 000 рублей, 29-30 декабря — 30 400 рублей, 1-2 января — снова 53 100 рублей.

Курортные комплексы: цены достигают 1 млн рублей

Самые высокие цены — в карельских премиальных загородных комплексах. В Сортавальском районе "Черные камни" предлагают коттедж на воде за 603 000 рублей за три ночи (30 декабря — 2 января). Дом рассчитан на восемь гостей. Другие варианты — на 12-14 человек — стоят около 546 000 рублей за те же даты.

Рекордсмен по цене — "Ладожская усадьба". В праздничный период здесь стоимость некоторых предложений доходит до 1,36 млн рублей за три ночи. Но в стоимость включён полный набор праздничных услуг: банкет, программа, выступления артистов, детские мероприятия, развлечения на улице и проживание с завтраком.

Самое бюджетное предложение на этой базе — "шатёр" — 225 тысяч рублей за период с 30 декабря по 2 января.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Казахстан
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Нефть
Британия уговаривает страны G20 отказаться от энергоресурсов из России
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Затмение 2027 года станет самым длинным в XXI веке — астрономы
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане
Отказ от лишних задач уменьшает декабрьское выгорание — психолог Марина Гаврилова Валерия Жемчугова Чёрной пятнице верить нельзя — ежегодное шоу иллюзий от маркетологов Александр Шторм Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Скручивания устарели: глубокие мышцы живота включаются только в этих упражнениях, и талия начинает уходить
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Лондон пытается уговорить страны Группы двадцати отказаться от российских нефти и газа
Последние материалы
99-летний Дик Ван Дайк благодарен супруге за долголетие
Рыба и овощи поддерживают стабильный сахар по данным биолога Ирины Лялиной
Чёрной пятнице верить нельзя — ежегодное шоу иллюзий от маркетологов
Новой избранницей Дмитрия Диброва стала клиентка его бывшей жены
Яичные белки придают лимонному печенью воздушность
Лавровый лист используют для отпугивания мышей и крыс зимой
Террористы маскируют взрывные устройства под обычные предметы — эксперт Веселов
Россия нарастила экспорт мяса птицы в Китай — "Агроэкспорт"
Открытая теплица дает более рыхлую почву весной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.