new year cottage Karelia

Аренда коттеджей в Карелии выросла до 96 тыс. в сутки по данным онлайн-площадок

5:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Праздничные каникулы в Карелии давно стали мечтой для тех, кто хочет сменить городской ритм на тишину, лес и неспешные зимние прогулки. Однако спрос на домики к Новому году настолько высок, что аренда в эти даты превращается в отдельное приключение. Мы просмотрели популярные онлайн-площадки объявлений и выяснили, во сколько обойдётся ночь в карельском коттедже с 31 декабря на 1 января.

Общая картина: от простых домиков до премиальных коттеджей

Разброс цен впечатляет: от нескольких тысяч до сотни тысяч рублей за сутки. На популярных площадках аренда новогодней ночи колеблется примерно от 3 000 до 96 000 рублей. Стоимость зависит не только от площади, но и от расположения, уровня оснащенности и, что заметно по объявлениям, от популярности самого объекта.

Самые бюджетные варианты: жильё от 3000 рублей

За минимальную сумму можно снять небольшой домик, чаще всего площадью 18-25 кв. м. Один из таких находится в Нововилговском сельском поселении (СНТ "Онежец-2"). Несмотря на скромные размеры, внутри есть всё базовое: печь, три спальных места, газовая плита с духовкой, чайник, микроволновка, холодильник, полотенца и постельное бельё. На соседнем участке располагается баня. В объявлениях редко уточняют условия сдачи именно на праздничные даты, поэтому детали приходится узнавать у хозяев самостоятельно.

Средний сегмент: дома от 15 000 до 30 000 руб./сутки

Почти все предложения для компаний из 2-6 человек в крупных населённых пунктах начинаются от 15 000 рублей. Так, в Петрозаводске за 15 000 рублей сдают уютный дом в районе Древлянки. Минимальная аренда — от двух ночей. Внутри — всё необходимое, от полотенец до посуды, а за дополнительные комплекты белья, баню и размещение с животными можно доплатить отдельно (от 500 рублей и выше).

Другой пример — дом в ДНТ "Нигишламба-2" стоимостью 25-30 тысяч рублей. Он рассчитан на двоих гостей и оснащён небольшой кухней. На территории комплекса есть русская баня на дровах, настольный теннис, зона для стрельбы из лука и мангальная площадка. Несмотря на стоимость, подробностей о новогодних условиях размещения там пока не указано.

Дома для компаний: 37 000-49 000 руб./сутки

За 37 000 рублей можно арендовать четырёхкомнатный дом в Соломенном (Петрозаводск). Он рассчитан максимум на восемь гостей. На первом этаже находится полноценная банная зона с душем и комнатой отдыха, кухня и санитарный узел. Наверху — три спальни и ещё один санузел. Баня оплачивается дополнительно: 1000 рублей в час, минимум три часа.

В Лососинном загородный клуб предлагает трёхкомнатные коттеджи у озера за 45 000 рублей за сутки. В домах есть кухня, все комплектующие для проживания и тёплый банный чан на террасе.

В деревне Пиньгуба за 49 000 рублей можно снять дом на семь человек. На участке — отдельно стоящая баня, гриль-зона с навесом. Баня оплачивается отдельно — 2500 рублей в сутки.

Для больших компаний: от 70 000 рублей и выше

Пятикомнатный коттедж в Деревянском сельском поселении рассчитан на 14 гостей. Стоимость — 70 800 рублей за сутки. Дом двухэтажный, с просторной гостиной, несколькими комнатами и мангальной зоной во дворе. Интересно, что стоимость заметно меняется в зависимости от даты: 30-31 декабря — около 53 000 рублей, 29-30 декабря — 30 400 рублей, 1-2 января — снова 53 100 рублей.

Курортные комплексы: цены достигают 1 млн рублей

Самые высокие цены — в карельских премиальных загородных комплексах. В Сортавальском районе "Черные камни" предлагают коттедж на воде за 603 000 рублей за три ночи (30 декабря — 2 января). Дом рассчитан на восемь гостей. Другие варианты — на 12-14 человек — стоят около 546 000 рублей за те же даты.

Рекордсмен по цене — "Ладожская усадьба". В праздничный период здесь стоимость некоторых предложений доходит до 1,36 млн рублей за три ночи. Но в стоимость включён полный набор праздничных услуг: банкет, программа, выступления артистов, детские мероприятия, развлечения на улице и проживание с завтраком.

Самое бюджетное предложение на этой базе — "шатёр" — 225 тысяч рублей за период с 30 декабря по 2 января.