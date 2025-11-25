В пустом салоне, в тишине: как пассажирка рейса Emirates Брисбен — Дубай получила мини-зону отдыха из нескольких кресел

Необычные ситуации в авиаперелётах случаются редко, и потому видео, снятое путешественницей Лианой из Новой Зеландии, моментально привлекло внимание пользователей соцсетей.
Почти весь эконом-класс на лайнере Emirates, выполнявшем рейс Брисбен — Дубай, оказался пустым: десятки свободных рядов, тишина и ощущение, будто самолёт арендован под частный перелёт.
Несмотря на это, просьбу пассажирки о бесплатном повышении класса обслуживания экипаж отклонил, объяснив, что в таких условиях оно попросту не требуется.
На дальних маршрутах Emirates используются разные типы авиалайнеров: Airbus A350, рассчитанный более чем на 300 пассажиров, и двухпалубный A380, вмещающий до 600 человек. Оба самолёта имеют плотную конфигурацию 3-4-3 в эконом-классе, что делает пустой салон особенно заметным, если загрузка оказывается низкой.
В зависимости от сезона, дня недели и общего спроса загрузка на дальнемагистральных рейсах может существенно различаться. Иногда происходят "провальные" по пассажиропотоку вылеты, и человек получает не ряд, а мини-зону отдыха из нескольких кресел. Именно такой случай произошёл на рейсе из Брисбена: на видео видны бесконечные ряды пустых сидений и около шести бортпроводников, которые обслуживали всего нескольких человек.
Экипаж посоветовал Лиане не тратить деньги на апгрейд: весь ряд был в её распоряжении, а значит, она могла свободно лечь, вытянуть ноги и провести 14 часов практически как на кровати, пишет aviationa.
• Ошибка: оплачивать апгрейд, не проверив загрузку.
Последствие: потраченные впустую деньги.
Альтернатива: сначала спросить у экипажа о свободных рядах.
• Ошибка: ложиться на весь ряд до взлёта.
Последствие: замечание от бортпроводников.
Альтернатива: ждать выключения табло ремней.
• Ошибка: занимать премиум-места без разрешения.
Последствие: пересадка и неловкая ситуация.
Альтернатива: уточнить правила апгрейда на борту.
Если спрос на дальнемагистральные перелёты будет колебаться, пассажиры всё чаще смогут встретить полупустые борта. Это создаёт для авиакомпаний и риски, и преимущества:
• рейс остаётся дорогим в обслуживании;
• но наличие свободных мест позволяет повышать лояльность пассажиров;
• при стабильном падении загрузки авиакомпании могут менять тип самолёта.
Пассажиры же выигрывают — пустой салон не уступает по уровню отдыха некоторым премиальным местам.
|Плюсы
|Минусы
|Возможность лежать во весь рост
|Нет сервисов бизнес-класса
|Минимум шума и людей
|Ограниченный выбор блюд
|Простор для багажа
|Те же правила обслуживания
|Отдых и полноценный сон
|Нельзя без разрешения пересесть в бизнес
|Комфорт бесплатно
|Возможная зависть других пассажиров
Почему отказали в апгрейде, если салон пустой?
Потому что у неё уже был полный ряд, а повышение класса — это услуга, а не награда.
Можно ли получить бесплатный апгрейд в Emirates?
В редких случаях — да, но чаще только за плату или по статусу в лояльности.
Как узнать, загружен ли рейс?
По косвенным признакам при регистрации: выбор мест, плотность бронирования, время года.
• Миф: если салон пустой, можно бесплатно занять бизнес-класс.
Правда: бизнес остаётся закрытой зоной без разрешения экипажа.
• Миф: пустые рейсы — признак проблем авиакомпании.
Правда: это часто связано с датой, направлением и сезонностью.
• Миф: апгрейд всегда лучше.
Правда: при пустом салоне эконом-класс может быть комфортнее.
• Самый известный перелёт с одним пассажиром в Emirates состоялся в 2021 году на маршруте Мумбаи-Дубай.
• Некоторые авиакомпании не отменяют даже частично пустые рейсы из-за расписания пересадок и контрактов со слотами.
• Наибольшая вероятность пустых рейсов — в ночные будни и вне сезонных праздников.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.