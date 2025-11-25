Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Средний размер долга россиян увеличился на 15% по сравнению с 2023 годом — ЦБ
Прогулка-бег помогает снять напряжение у активных пород — Topetmou
Алла Пугачёва была близкой подругой Нонны Мордюковой
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова
Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Черный тмин снижает уровень плохого холестерина — профессора Акико Кодзима-Юасы
Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек

В пустом салоне, в тишине: как пассажирка рейса Emirates Брисбен — Дубай получила мини-зону отдыха из нескольких кресел

Пассажирка рейса Emirates Брисбен — Дубай летела одна — aviationa
4:44
Туризм

Необычные ситуации в авиаперелётах случаются редко, и потому видео, снятое путешественницей Лианой из Новой Зеландии, моментально привлекло внимание пользователей соцсетей.

Девушка с телефоном в самолете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с телефоном в самолете

Почти весь эконом-класс на лайнере Emirates, выполнявшем рейс Брисбен — Дубай, оказался пустым: десятки свободных рядов, тишина и ощущение, будто самолёт арендован под частный перелёт.

Несмотря на это, просьбу пассажирки о бесплатном повышении класса обслуживания экипаж отклонил, объяснив, что в таких условиях оно попросту не требуется.

Почему салон оказался пустым

На дальних маршрутах Emirates используются разные типы авиалайнеров: Airbus A350, рассчитанный более чем на 300 пассажиров, и двухпалубный A380, вмещающий до 600 человек. Оба самолёта имеют плотную конфигурацию 3-4-3 в эконом-классе, что делает пустой салон особенно заметным, если загрузка оказывается низкой.

В зависимости от сезона, дня недели и общего спроса загрузка на дальнемагистральных рейсах может существенно различаться. Иногда происходят "провальные" по пассажиропотоку вылеты, и человек получает не ряд, а мини-зону отдыха из нескольких кресел. Именно такой случай произошёл на рейсе из Брисбена: на видео видны бесконечные ряды пустых сидений и около шести бортпроводников, которые обслуживали всего нескольких человек.

Экипаж посоветовал Лиане не тратить деньги на апгрейд: весь ряд был в её распоряжении, а значит, она могла свободно лечь, вытянуть ноги и провести 14 часов практически как на кровати, пишет aviationa.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оплачивать апгрейд, не проверив загрузку.
Последствие: потраченные впустую деньги.
Альтернатива: сначала спросить у экипажа о свободных рядах.

• Ошибка: ложиться на весь ряд до взлёта.
Последствие: замечание от бортпроводников.
Альтернатива: ждать выключения табло ремней.

• Ошибка: занимать премиум-места без разрешения.
Последствие: пересадка и неловкая ситуация.
Альтернатива: уточнить правила апгрейда на борту.

А что если подобные рейсы станут чаще

Если спрос на дальнемагистральные перелёты будет колебаться, пассажиры всё чаще смогут встретить полупустые борта. Это создаёт для авиакомпаний и риски, и преимущества:
• рейс остаётся дорогим в обслуживании;
• но наличие свободных мест позволяет повышать лояльность пассажиров;
• при стабильном падении загрузки авиакомпании могут менять тип самолёта.

Пассажиры же выигрывают — пустой салон не уступает по уровню отдыха некоторым премиальным местам.

Плюсы и минусы пустого эконом-класса

Плюсы Минусы
Возможность лежать во весь рост Нет сервисов бизнес-класса
Минимум шума и людей Ограниченный выбор блюд
Простор для багажа Те же правила обслуживания
Отдых и полноценный сон Нельзя без разрешения пересесть в бизнес
Комфорт бесплатно Возможная зависть других пассажиров

FAQ

Почему отказали в апгрейде, если салон пустой?
Потому что у неё уже был полный ряд, а повышение класса — это услуга, а не награда.

Можно ли получить бесплатный апгрейд в Emirates?
В редких случаях — да, но чаще только за плату или по статусу в лояльности.

Как узнать, загружен ли рейс?
По косвенным признакам при регистрации: выбор мест, плотность бронирования, время года.

Мифы и правда

Миф: если салон пустой, можно бесплатно занять бизнес-класс.
Правда: бизнес остаётся закрытой зоной без разрешения экипажа.

Миф: пустые рейсы — признак проблем авиакомпании.
Правда: это часто связано с датой, направлением и сезонностью.

Миф: апгрейд всегда лучше.
Правда: при пустом салоне эконом-класс может быть комфортнее.

Три интересных факта о пустых рейсах

• Самый известный перелёт с одним пассажиром в Emirates состоялся в 2021 году на маршруте Мумбаи-Дубай.
• Некоторые авиакомпании не отменяют даже частично пустые рейсы из-за расписания пересадок и контрактов со слотами.
• Наибольшая вероятность пустых рейсов — в ночные будни и вне сезонных праздников.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
Наука и техника
Снег в России зимой чаще сменяется дождем из-за потепления — климатолог Киселев
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Авто
АКПП уходят с конвейеров из-за расхода топлива — владелец автосервисов
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности — Lemagduchat
Популярное
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему

Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.

Королевский лосось впервые за век вернулся в МакКлауд — NOAA
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
День превратится в вечер, а горизонт загорится по кругу: Солнце исчезнет почти на семь минут
Украина за Тайвань: неожиданный ход Си Цзиньпина в разговоре с Трампом
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента
Семь лет спустя Марс раскрыл новую правду: подо льдом оказалось вовсе не то, о чём говорили прежде
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Коллагеновая бомба из аптеки: 5 бюджетных кремов стирают морщины и возвращают коже упругость
Последние материалы
Посещать парилку запретили детям до трех лет — педиатр Рабият Зайниддинова
Сильные морозы до −40 °C угрожают выживанию отдельных сортов — Шубина
Авария Starship ставит под вопрос полёты к Красной планете — инженеры
Черный тмин снижает уровень плохого холестерина — профессора Акико Кодзима-Юасы
Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
Аргентинский танцор Луис Сквиччиарини готовится к отцовству с Лерчек
Уютное жильё повышает уверенность и продуктивность — дизайнер Родина
Криптоаферисты используют гарантию прибыли без рисков — МВД РФ
Дельфины смотрят на дверь в ожидании знакомого человека — исследователи
Бабкина считает, что все мамы ждут подарков в День матери
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.