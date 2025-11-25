В пустом салоне, в тишине: как пассажирка рейса Emirates Брисбен — Дубай получила мини-зону отдыха из нескольких кресел

Пассажирка рейса Emirates Брисбен — Дубай летела одна — aviationa

4:44 Your browser does not support the audio element. Туризм

Необычные ситуации в авиаперелётах случаются редко, и потому видео, снятое путешественницей Лианой из Новой Зеландии, моментально привлекло внимание пользователей соцсетей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с телефоном в самолете

Почти весь эконом-класс на лайнере Emirates, выполнявшем рейс Брисбен — Дубай, оказался пустым: десятки свободных рядов, тишина и ощущение, будто самолёт арендован под частный перелёт.

Несмотря на это, просьбу пассажирки о бесплатном повышении класса обслуживания экипаж отклонил, объяснив, что в таких условиях оно попросту не требуется.

Почему салон оказался пустым

На дальних маршрутах Emirates используются разные типы авиалайнеров: Airbus A350, рассчитанный более чем на 300 пассажиров, и двухпалубный A380, вмещающий до 600 человек. Оба самолёта имеют плотную конфигурацию 3-4-3 в эконом-классе, что делает пустой салон особенно заметным, если загрузка оказывается низкой.

В зависимости от сезона, дня недели и общего спроса загрузка на дальнемагистральных рейсах может существенно различаться. Иногда происходят "провальные" по пассажиропотоку вылеты, и человек получает не ряд, а мини-зону отдыха из нескольких кресел. Именно такой случай произошёл на рейсе из Брисбена: на видео видны бесконечные ряды пустых сидений и около шести бортпроводников, которые обслуживали всего нескольких человек.

Экипаж посоветовал Лиане не тратить деньги на апгрейд: весь ряд был в её распоряжении, а значит, она могла свободно лечь, вытянуть ноги и провести 14 часов практически как на кровати, пишет aviationa.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: оплачивать апгрейд, не проверив загрузку.

Последствие: потраченные впустую деньги.

Альтернатива: сначала спросить у экипажа о свободных рядах.

• Ошибка: ложиться на весь ряд до взлёта.

Последствие: замечание от бортпроводников.

Альтернатива: ждать выключения табло ремней.

• Ошибка: занимать премиум-места без разрешения.

Последствие: пересадка и неловкая ситуация.

Альтернатива: уточнить правила апгрейда на борту.

А что если подобные рейсы станут чаще

Если спрос на дальнемагистральные перелёты будет колебаться, пассажиры всё чаще смогут встретить полупустые борта. Это создаёт для авиакомпаний и риски, и преимущества:

• рейс остаётся дорогим в обслуживании;

• но наличие свободных мест позволяет повышать лояльность пассажиров;

• при стабильном падении загрузки авиакомпании могут менять тип самолёта.

Пассажиры же выигрывают — пустой салон не уступает по уровню отдыха некоторым премиальным местам.

Плюсы и минусы пустого эконом-класса

Плюсы Минусы Возможность лежать во весь рост Нет сервисов бизнес-класса Минимум шума и людей Ограниченный выбор блюд Простор для багажа Те же правила обслуживания Отдых и полноценный сон Нельзя без разрешения пересесть в бизнес Комфорт бесплатно Возможная зависть других пассажиров

FAQ

Почему отказали в апгрейде, если салон пустой?

Потому что у неё уже был полный ряд, а повышение класса — это услуга, а не награда.

Можно ли получить бесплатный апгрейд в Emirates?

В редких случаях — да, но чаще только за плату или по статусу в лояльности.

Как узнать, загружен ли рейс?

По косвенным признакам при регистрации: выбор мест, плотность бронирования, время года.

Мифы и правда

• Миф: если салон пустой, можно бесплатно занять бизнес-класс.

Правда: бизнес остаётся закрытой зоной без разрешения экипажа.

• Миф: пустые рейсы — признак проблем авиакомпании.

Правда: это часто связано с датой, направлением и сезонностью.

• Миф: апгрейд всегда лучше.

Правда: при пустом салоне эконом-класс может быть комфортнее.

Три интересных факта о пустых рейсах

• Самый известный перелёт с одним пассажиром в Emirates состоялся в 2021 году на маршруте Мумбаи-Дубай.

• Некоторые авиакомпании не отменяют даже частично пустые рейсы из-за расписания пересадок и контрактов со слотами.

• Наибольшая вероятность пустых рейсов — в ночные будни и вне сезонных праздников.