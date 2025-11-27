Думала, малыш ещё не готов к путешествиям — а оказалось, он уже давно мог паковать плавки

Перелёты с детьми стоит избегать до трёх месяцев — педиатр Полина Шурганова

Путешествие с маленьким ребёнком всегда вызывает у родителей больше вопросов, чем любой другой семейный план. Стоит ли лететь так далеко? Как малыш перенесёт перепады давления? Нужно ли заранее проходить обследования? Педиатр детской поликлиники №2 Тулы Полина Шурганова объясняет, как организовать перелёт так, чтобы ребёнку было комфортно и безопасно. Основные рекомендации врач связывает с возрастом малыша, состоянием его здоровья и готовностью родителей заранее продумать все детали.

Когда ребёнку можно лететь впервые?

Первое, что учитывают педиатры, — возраст. Лететь с новорождённым — не лучшая идея. Организм младенца крайне уязвим к инфекциям, а перелёты становятся испытанием даже для взрослых. Поэтому оптимальным временем для первого путешествия специалист считает период от трёх до шести месяцев, когда иммунная система уже набирает силу, а режим сна становится более предсказуемым.

Перед полётом родители должны оценить состояние здоровья ребёнка не "на глаз", а через полноценный осмотр. В этот перечень входят консультации хирурга, офтальмолога, невролога, лабораторные анализы и УЗИ — такой подход помогает исключить состояния, при которых перепады давления или длительное пребывание в закрытом пространстве могут быть опасны.

Основные противопоказания к перелёту

Педиатры выделяют несколько состояний, при которых полёт лучше отложить. Они связаны с дыханием, сердцем, развитием нервной системы и общим состоянием организма. Если врач рекомендует временно отказаться от поездки, этот совет стоит принять всерьёз — самолёт не место для экспериментов.

Наиболее частые противопоказания:

недоношенность;

заболевания дыхательной системы;

острые инфекционные процессы;

неврологические нарушения;

врождённые пороки сердца;

обострения хронических болезней.

Эти состояния могут усложнить адаптацию малыша к перепадам давления или вызвать ухудшение во время полёта.

Когда можно и когда нельзя лететь

Возраст/состояние Рекомендация Почему До 3 месяцев Нежелательно Высокий риск инфекций и стресс для организма 3-6 месяцев Оптимально Стабильный сон, меньше капризов, крепче иммунитет 6-12 месяцев Можно при отсутствии болезней Улучшенная адаптация, но возраст активного поведения Острые инфекции Запрещено Возможные осложнения, риск для других пассажиров Врождённые пороки Только после консультации Возможны проблемы с кислородоснабжением

Как подготовиться к перелёту

Пройдите медицинский осмотр минимум за неделю до поездки. За несколько дней уточните у авиакомпании условия перевозки детей — возможны бонусы и особенности посадки. Продумайте набор необходимых вещей: смесь, бутылочки, запас подгузников, сменная одежда, влажные салфетки, плед. Выберите рейс, который совпадает с привычным режимом сна ребёнка. Если малыш склонен к аллергиям, положите антигистаминные препараты, рекомендованные врачом. Сформируйте "дорожную аптечку" — минимум средств, разрешённых для вашего возраста. При грудном вскармливании планируйте кормление на взлёт и посадку — это помогает уменьшить боль в ушах.

А что если ребёнка укачивает

В этом случае важно выбрать место в середине самолёта — там меньше ощущается турбулентность. За 1-2 часа до рейса лучше дать лёгкую пищу, исключить резкие запахи и предоставить ребёнку спокойное пространство. Иногда помогает смена положения тела и глубокое дыхание. Если симптомы сохраняются, педиатр может подобрать безопасные средства от укачивания.

А что если у малыша аллергия

Всегда держите под рукой антигистаминный препарат, одобренный врачом. В самолёте много раздражителей — от сухого воздуха до чужих духов — поэтому подготовка важна.

Как выбрать время рейса

Лучше ориентироваться на режим сна ребёнка. Ночные и ранние утренние рейсы часто проходят спокойнее.

Мифы и правда

Миф: маленькие дети всегда плохо переносят самолёт.

маленькие дети всегда плохо переносят самолёт. Правда: многие малыши спокойно спят весь полёт, если родители заранее продумывают детали.

многие малыши спокойно спят весь полёт, если родители заранее продумывают детали. Миф: перелёт опасен для ушей ребёнка.

перелёт опасен для ушей ребёнка. Правда: боль в ушах связана с перепадом давления, но кормление или соска помогают избежать дискомфорта.

боль в ушах связана с перепадом давления, но кормление или соска помогают избежать дискомфорта. Миф: нельзя брать смесь на борт.

нельзя брать смесь на борт. Правда: детское питание разрешено, а объём жидкостей для детей не ограничивается стандартными нормами.

Три интересных факта о перелётах с детьми

У малышей евстахиевы трубы короче, поэтому дискомфорт в ушах возникает чаще, чем у взрослых. Сухой воздух в самолёте снижает влажность кожи — ребёнку может понадобиться крем или капли в нос. Многие авиакомпании заранее предлагают детские наборы — от мягких игрушек до подгузников.