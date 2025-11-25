Охота за горящими турами превращается в ловушку: вылеты ранние, возвраты поздние — праздник проходит мимо

Идея найти доступный "горящий" тур на новогодние праздники каждый год вызывает у туристов надежду, но реальность этого сезона выглядит совсем иначе. Об этом рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в комментарии MosTimes.
Мурадян поясняет, что высокий спрос на новогодние даты делает вероятность появления подобных туров крайне низкой. По его словам, длительные праздники создают устойчивую загрузку, поэтому туроператоры не сталкиваются с профицитом мест, который обычно приводит к "горящим" скидкам. Он отмечает, что даже если редкие предложения и появятся, они будут жёстко привязаны к неудобным датам вылета.
Эксперт подчёркивает, что ожидать большого количества спонтанных скидок не стоит: большинство направлений формируют заполняемость задолго до начала сезона.
"Если говорить объективно, то появление "горящих" предложений возможно на первое, второе, максимум третье января. Дальше уже шансов нет", — подчеркнул эксперт.
Мурадян объясняет, что именно эти даты традиционно остаются менее востребованными, что создаёт редкие окна возможностей.
По словам специалиста, главный недостаток потенциальных "горящих" туров — это не только ограниченные даты вылета, но и особенно даты возвращения. Он подчёркивает, что туристы рассчитывают вернуться домой в период с девятого по одиннадцатое января, но такие варианты в рамках скидочных предложений практически не встречаются.
Эксперт отмечает, что даже возникновение акции в преддверии праздников не гарантирует комфортного графика, поскольку возврат будет привязан к более ранним числам.
"Дата возврата навряд ли порадует туриста… никаких возвратов девятого, десятого и одиннадцатого января… не получится", — отметил Мурадян.
По его словам, это делает "горящие" варианты малопригодными для тех, кто хочет сочетать отдых и удобный график работы.
Специалист подчёркивает, что надежда на случайную скидку может привести к неудобным условиям или ограниченному выбору направлений. Он считает, что планирование поездки заранее остаётся более надёжной стратегией: оно позволяет выбрать комфортный график возвращения, оптимальные цены и подходящее размещение.
Мурадян напоминает, что новогодний период — один из самых загруженных в году, поэтому любые спонтанные решения чаще оказываются проигрышными и приводят к дополнительным расходам.
