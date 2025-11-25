Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перепады температуры вызывают электризацию и сухость волос зимой
Зимой циркадные ритмы нарушаются из-за темноты — сомнолог Роман Бузунов
Ксения Собчак иронично ответила на мемы про лошадь
Роналду получил реальную дисквалификацию на одну игру — Sky Sports
Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
Косметические обновления ускоряют продажу квартиры — данные экспертов
Ноябрьский всплеск тепла изменил сценарий зимней циркуляции — метеорологи
Лёгкое меню улучшило самочувствие гостей по данным диетологов

Охота за горящими турами превращается в ловушку: вылеты ранние, возвраты поздние — праздник проходит мимо

Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян
2:50
Туризм

Идея найти доступный "горящий" тур на новогодние праздники каждый год вызывает у туристов надежду, но реальность этого сезона выглядит совсем иначе. Об этом рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в комментарии MosTimes.

Бассейн
Фото: unsplash.com by Jorge Fernández Salas is licensed under Free to use under the Unsplash License
Бассейн

Почему "горящих" предложений почти не будет

Мурадян поясняет, что высокий спрос на новогодние даты делает вероятность появления подобных туров крайне низкой. По его словам, длительные праздники создают устойчивую загрузку, поэтому туроператоры не сталкиваются с профицитом мест, который обычно приводит к "горящим" скидкам. Он отмечает, что даже если редкие предложения и появятся, они будут жёстко привязаны к неудобным датам вылета.

Эксперт подчёркивает, что ожидать большого количества спонтанных скидок не стоит: большинство направлений формируют заполняемость задолго до начала сезона.

"Если говорить объективно, то появление "горящих" предложений возможно на первое, второе, максимум третье января. Дальше уже шансов нет", — подчеркнул эксперт.

Мурадян объясняет, что именно эти даты традиционно остаются менее востребованными, что создаёт редкие окна возможностей.

Почему даты возвращения становятся проблемой

По словам специалиста, главный недостаток потенциальных "горящих" туров — это не только ограниченные даты вылета, но и особенно даты возвращения. Он подчёркивает, что туристы рассчитывают вернуться домой в период с девятого по одиннадцатое января, но такие варианты в рамках скидочных предложений практически не встречаются.

Эксперт отмечает, что даже возникновение акции в преддверии праздников не гарантирует комфортного графика, поскольку возврат будет привязан к более ранним числам.

"Дата возврата навряд ли порадует туриста… никаких возвратов девятого, десятого и одиннадцатого января… не получится", — отметил Мурадян.

По его словам, это делает "горящие" варианты малопригодными для тех, кто хочет сочетать отдых и удобный график работы.

Почему лучше планировать заранее

Специалист подчёркивает, что надежда на случайную скидку может привести к неудобным условиям или ограниченному выбору направлений. Он считает, что планирование поездки заранее остаётся более надёжной стратегией: оно позволяет выбрать комфортный график возвращения, оптимальные цены и подходящее размещение.

Мурадян напоминает, что новогодний период — один из самых загруженных в году, поэтому любые спонтанные решения чаще оказываются проигрышными и приводят к дополнительным расходам.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Красота и стиль
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Перепады температуры вызывают электризацию и сухость волос зимой
Зимой циркадные ритмы нарушаются из-за темноты — сомнолог Роман Бузунов
Ксения Собчак иронично ответила на мемы про лошадь
Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян
Роналду получил реальную дисквалификацию на одну игру — Sky Sports
Мэтт Деймон впечатлил Кристофера Нолана на съёмках "Одиссеи"
Жулин отказался ехать на итальянскую Олимпиаду 2026 года
Косметические обновления ускоряют продажу квартиры — данные экспертов
Ноябрьский всплеск тепла изменил сценарий зимней циркуляции — метеорологи
Лёгкое меню улучшило самочувствие гостей по данным диетологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.