Охота за горящими турами превращается в ловушку: вылеты ранние, возвраты поздние — праздник проходит мимо

Вероятность "горящих" туров на Новый год названа низкой — эксперт Мурадян

Идея найти доступный "горящий" тур на новогодние праздники каждый год вызывает у туристов надежду, но реальность этого сезона выглядит совсем иначе. Об этом рассказал генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в комментарии MosTimes.

Почему "горящих" предложений почти не будет

Мурадян поясняет, что высокий спрос на новогодние даты делает вероятность появления подобных туров крайне низкой. По его словам, длительные праздники создают устойчивую загрузку, поэтому туроператоры не сталкиваются с профицитом мест, который обычно приводит к "горящим" скидкам. Он отмечает, что даже если редкие предложения и появятся, они будут жёстко привязаны к неудобным датам вылета.

Эксперт подчёркивает, что ожидать большого количества спонтанных скидок не стоит: большинство направлений формируют заполняемость задолго до начала сезона.

"Если говорить объективно, то появление "горящих" предложений возможно на первое, второе, максимум третье января. Дальше уже шансов нет", — подчеркнул эксперт.

Мурадян объясняет, что именно эти даты традиционно остаются менее востребованными, что создаёт редкие окна возможностей.

Почему даты возвращения становятся проблемой

По словам специалиста, главный недостаток потенциальных "горящих" туров — это не только ограниченные даты вылета, но и особенно даты возвращения. Он подчёркивает, что туристы рассчитывают вернуться домой в период с девятого по одиннадцатое января, но такие варианты в рамках скидочных предложений практически не встречаются.

Эксперт отмечает, что даже возникновение акции в преддверии праздников не гарантирует комфортного графика, поскольку возврат будет привязан к более ранним числам.

"Дата возврата навряд ли порадует туриста… никаких возвратов девятого, десятого и одиннадцатого января… не получится", — отметил Мурадян.

По его словам, это делает "горящие" варианты малопригодными для тех, кто хочет сочетать отдых и удобный график работы.

Почему лучше планировать заранее

Специалист подчёркивает, что надежда на случайную скидку может привести к неудобным условиям или ограниченному выбору направлений. Он считает, что планирование поездки заранее остаётся более надёжной стратегией: оно позволяет выбрать комфортный график возвращения, оптимальные цены и подходящее размещение.

Мурадян напоминает, что новогодний период — один из самых загруженных в году, поэтому любые спонтанные решения чаще оказываются проигрышными и приводят к дополнительным расходам.