Туризм в России смещает акценты: куда теперь едут путешественники в межсезонье

Доля межсезонных поездок выросла до четверти рынка — Минэкономразвития

0:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Путешествия по России весной и осенью постепенно превращаются в самостоятельное направление, а не "паузу" между летними и зимними поездками. За последний год спрос в низкий сезон вырос ощутимо: путешественники стали чаще выбирать короткие выезды, заранее бронировать жильё и открывать для себя регионы, которые раньше редко попадали в туристическую повестку. Москва оказалась среди лидеров, что подтверждают данные Минэкономразвития и Ассоциации туристических агрегаторов. Эти изменения показывают, как меняется стиль отдыха и отношение россиян к внутреннему туризму.

Фото: commons.wikimedia.org by Rulexip, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Останкинская телебашня

Основные выводы исследования

Доля поездок по России в межсезонье достигла четверти всех внутренних путешествий. Это заметное изменение: ещё год назад таких поездок было значительно меньше. Эксперты связывают рост с тем, что путешественники стали внимательнее относиться к планированию и чаще предпочитают короткие форматы отдыха на 2-3 дня. Такие мини-поездки помогают сменить ритм, увидеть новые места и не тратить много времени на дорогу.

Анализ данных крупных агрегаторов — "Островка", "Яндекс Путешествий", "Туту" и "Авито Путешествий" — показывает: туристы всё чаще задаются целью выбраться на выходные, чтобы переключиться со своей повседневной рутины, посмотреть выставку, спортивный матч или исследовать город, который давно был "в планах".

Что мотивирует путешественников

Исследование выявило несколько самых частых причин для межсезонных поездок. Туристы:

хотят сменить привычную обстановку;

путешествуют на культурные и спортивные события;

стремятся познакомиться с новыми регионами.

При этом глубина бронирования выросла почти на четыре дня, достигнув в среднем 17 суток. Это означает, что туристы стали более рациональны: они бронируют заранее, чтобы получить выгодное предложение и найти комфортный вариант проживания.

Значение межсезонья для туриндустрии

В отчёте подчеркивается, что рост популярности поездок в низкий сезон — это результат комплексного развития отрасли. В исследовании приведены слова заместителя министра экономического развития РФ Дмитрия Вахрукова:

"Рост популярности внутреннего туризма в межсезонье — это не просто тренд, а устойчивый результат системной работы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"", — отметил заместитель министра Дмитрий Вахруков.

Он подчеркнул, что инфраструктура развивается не только в крупных городах — многие малые города и регионы делают ставку на культурное наследие, природу и событийный туризм.

"Особенно радует, что туристы все чаще выбирают не только традиционные центры, но и малые города, регионы с богатым культурным наследием и уникальной природой", — добавил Дмитрий Вахруков.

Сравнение регионов межсезонного спроса

Регион Особенности спроса Причины популярности Москва и Подмосковье стабильный поток события, музеи, удобная логистика Санкт-Петербург высокий интерес короткие туры, культурная программа Краснодарский край круглогодичная востребованность мягкий климат Татарстан устойчивый рост гастротуризм, культура Калининградская область увеличение спроса атмосфера старых городов Карелия, Тула быстрый рост глэмпингов природа и экотуризм

Как планировать межсезонную поездку

Выберите цель: перезагрузка, экскурсии, события или спорт. Забронируйте заранее — средняя глубина бронирования растёт, а выгодные варианты исчезают быстрее. Обращайте внимание на формат жилья: в межсезонье доступны глэмпинги, апартаменты, отели 3*. Сравнивайте цены на нескольких сервисах, используя фильтры "гибкие даты" и "низкий сезон". Оцените транспорт: поезда и самолёты часто предлагают скидки весной и осенью. Планируйте маршрут так, чтобы уделить внимание и достопримечательностям, и отдыху. Используйте карту событийного туризма: фестивали, выставки, соревнования.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать поездку спонтанно в популярный регион.

Последствие: высокие цены и ограниченный выбор номеров.

Альтернатива: бронировать за 2-3 недели минимум.

Ошибка: ориентироваться только на крупные города.

Последствие: упускаете выгодные и интересные направления.

Альтернатива: добавить в маршрут малые города или природные зоны.

Ошибка: выбирать отель без учёта сезона.

Последствие: часть услуг может быть недоступна.

Альтернатива: уточнять условия заранее и рассматривать глэмпинги.

Плюсы и минусы межсезонных поездок

Плюсы Минусы ниже цены жилья погода менее стабильная меньше туристов сокращённый график некоторых музеев широкий выбор размещения возможные ограничения на активности удобные короткие поездки необходимость заранее планировать события без толп транспорт дешевле не всегда

FAQ

Какой формат размещения самый популярный?

Отели категории "три звезды", где средний чек весной — около 4200 ₽, осенью — около 5000 ₽.

Сколько длится типичная поездка?

Большинство туристов выбирают выезды на два-три дня — оптимально для перезагрузки.

Где сейчас быстрее всего растёт интерес?

В Карелии, Тульской области, Адыгее, Дагестане и ряде малых городов.

Мифы и правда

Миф: межсезонье — время, когда "нечего смотреть".

Правда: это идеальный период для музеев, гастропоездок и событийного туризма.

Миф: жильё в низкий сезон сильно дешевле.

Правда: скидки есть, но чаще в диапазоне 10-20%.

Миф: межсезонье подходит только для крупных городов.

Правда: малые города показывают самый высокий рост спроса — до 200%.