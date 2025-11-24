Мачу-Пикчу в осаде: битва за автобусы парализовала древний город — туристы в ловушке

Мачу-Пикчу, древний город инков XV века и самое посещаемое место Перу, вновь оказался в центре внимания — но на этот раз не из-за своей истории.
Из-за затянувшегося конфликта вокруг автобусов, доставляющих туристов на вершину горы, около 1400 человек вынуждены ждать эвакуации.
Спор о праве на прибыльный маршрут превратил одну из главных достопримечательностей мира в точку напряжения между местными сообществами, транспортными компаниями и туристами, которые не подозревали, что их поездка окажется заложником конфликтов вокруг лицензий и маршрутов, пишет BBC.
Руководитель компании Consettur Кристиан Альберто Кабальеро Чакон объясняет: уже три десятилетия его организация ежедневно перевозит около 4500 человек от города Агуас-Кальентес к входу в Мачу-Пикчу. Дорога занимает всего двадцать минут, а альтернативный путь — двухчасовой подъём по крутой тропе.
Он признаёт, что за последние месяцы ситуация сильно обострилась.
Разногласия начались после того, как Consettur утратила лицензию, и маршрут должен был перейти новой фирме — San Antonio de Torontoy. Но процесс отбора претендентов, по мнению протестующих, оказался непрозрачным. В ответ местные жители в сентябре заблокировали железную дорогу, завалив пути камнями, что сделало поезд в Агуас-Кальентес временно недоступным.
Перуанские власти вынуждены были прислать специальные поезда, чтобы вывести туристов и восстановить движение.
Местные жители утверждают, что Consettur много лет была монополистом, а теперь попыталась сохранить влияние, несмотря на истечение лицензии. Часть людей считает, что новый перевозчик должен получить возможность работать, как это изначально предусматривалось.
"Владельцы бизнеса управляют компанией уже 30 лет, и они местные, — говорит он. — Это не монополия. Consettur состоит из 12 различных компаний с разными партнёрами", — уверяет Кабальеро Чакон.
В числе партнёров — районный совет, которому принадлежит 38 % акций, что добавляет спору политической окраски.
Тем временем туристы жалуются на рост цен на проезд и сложности с организацией поездки.
"Только 10 % от продажи билетов остаются в регионе. Остальные деньги идут в Министерство культуры на охрану других археологических памятников по всему Перу и выплату зарплат", — мэр Агуас-Кальентес Элвис Ла Торре также выражает недовольство тем, как распределяются доходы.
|Элемент системы
|Как должно работать
|Как работает сейчас
|Поезд
|Основной способ добраться в Агуас-Кальентес
|Частые задержки и блокировки путей
|Автобусы
|Лицензированный перевозчик доставляет к входу
|Конфликт между компаниями, риск остановки движения
|Билеты
|Прозрачная система покупки
|Дефицит, очереди, сложность онлайн-резервации
|Туристический поток
|Регулируемый
|Перегруженность, хаос в пиковые дни
• Покупать билеты на поезд и вход заранее — не менее чем за 2-3 недели.
• Проверять актуальные сообщения о протестах и ограничениях перед поездкой.
• Уточнять, работает ли автобусный маршрут на момент посещения.
• Иметь альтернативный план: ночёвка в Агуас-Кальентес, переход пешком, смена даты посещения.
• Пользоваться официальными сайтами Министерства культуры и железнодорожных компаний.
• Избегать покупки билетов у посредников без лицензии.
• Планировать поездку в низкий сезон, если возможно.
• Ошибка: покупать поездку в последний момент.
Последствие: отсутствие билетов или непредвиденный рост цен.
Альтернатива: бронировать заранее, особенно билет в Мачу-Пикчу.
• Ошибка: доверять неподтверждённой информации о маршрутах.
Последствие: застревание в Агуас-Кальентес.
Альтернатива: проверять данные через официальные каналы.
• Ошибка: рассчитывать только на автобусы.
Последствие: невозможность попасть на вход из-за блокировок.
Альтернатива: готовиться использовать пеший маршрут.
Если судебные споры между Consettur и San Antonio de Torontoy продолжатся, система перевозок может оказаться временно парализованной.
Туристам придётся полагаться на поезда и пешие маршруты, а регион столкнётся с потерей дохода. Местные власти могут ускорить процесс новой лицензии, но окончательное решение потребует согласия всех сторон.
|Модель
|Плюсы
|Минусы
|Единственный перевозчик
|Контроль качества, стабильность
|Риск монополии и завышения цен
|Несколько компаний
|Конкуренция, гибкость
|Конфликты, необходимость координации
Можно ли попасть в Мачу-Пикчу без автобуса?
Да, но путь занимает около двух часов по крутой тропе.
Почему билеты на поезд такие дорогие?
Из-за высокой туристической нагрузки и ограниченного числа поездов.
Планируется ли улучшение системы?
Власти обещают реформу транспортной модели, но сроки не названы.
• Миф: любой поезд довозит прямо к цитадели.
Правда: поезд идёт только до Агуас-Кальентес, дальше — автобус или пешком.
• Миф: Consettur — иностранная компания.
Правда: большинство партнёров — местные жители и муниципалитет.
• Миф: билет в Мачу-Пикчу можно купить на месте.
Правда: часто билетов нет уже за несколько дней.
• В час пик на маршрут отправляется более 20 автобусов.
• Ежедневную пропускную способность цитадели ограничивают для сохранения руин.
• Город Агуас-Кальентес живёт почти полностью за счёт туризма.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...