Мачу-Пикчу в осаде: битва за автобусы парализовала древний город — туристы в ловушке

Конфликт перевозчиков в Мачу-Пикчу заблокировал туристов — BBC
6:34
Туризм

Мачу-Пикчу, древний город инков XV века и самое посещаемое место Перу, вновь оказался в центре внимания — но на этот раз не из-за своей истории.

Peru Machu Picchu Sunset-2
Фото: commons.wikimedia.org by Allard Schmidt (The Netherlands), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Peru Machu Picchu Sunset-2

Из-за затянувшегося конфликта вокруг автобусов, доставляющих туристов на вершину горы, около 1400 человек вынуждены ждать эвакуации.

Спор о праве на прибыльный маршрут превратил одну из главных достопримечательностей мира в точку напряжения между местными сообществами, транспортными компаниями и туристами, которые не подозревали, что их поездка окажется заложником конфликтов вокруг лицензий и маршрутов, пишет BBC.

В чём суть спора

Руководитель компании Consettur Кристиан Альберто Кабальеро Чакон объясняет: уже три десятилетия его организация ежедневно перевозит около 4500 человек от города Агуас-Кальентес к входу в Мачу-Пикчу. Дорога занимает всего двадцать минут, а альтернативный путь — двухчасовой подъём по крутой тропе.

Он признаёт, что за последние месяцы ситуация сильно обострилась.

Разногласия начались после того, как Consettur утратила лицензию, и маршрут должен был перейти новой фирме — San Antonio de Torontoy. Но процесс отбора претендентов, по мнению протестующих, оказался непрозрачным. В ответ местные жители в сентябре заблокировали железную дорогу, завалив пути камнями, что сделало поезд в Агуас-Кальентес временно недоступным.

Перуанские власти вынуждены были прислать специальные поезда, чтобы вывести туристов и восстановить движение.

Что говорят жители и путешественники

Местные жители утверждают, что Consettur много лет была монополистом, а теперь попыталась сохранить влияние, несмотря на истечение лицензии. Часть людей считает, что новый перевозчик должен получить возможность работать, как это изначально предусматривалось.

"Владельцы бизнеса управляют компанией уже 30 лет, и они местные, — говорит он. — Это не монополия. Consettur состоит из 12 различных компаний с разными партнёрами", — уверяет Кабальеро Чакон.

В числе партнёров — районный совет, которому принадлежит 38 % акций, что добавляет спору политической окраски.

Тем временем туристы жалуются на рост цен на проезд и сложности с организацией поездки.

"Только 10 % от продажи билетов остаются в регионе. Остальные деньги идут в Министерство культуры на охрану других археологических памятников по всему Перу и выплату зарплат", — мэр Агуас-Кальентес Элвис Ла Торре также выражает недовольство тем, как распределяются доходы.

Сравнение: как устроена логистика Мачу-Пикчу

Элемент системы Как должно работать Как работает сейчас
Поезд Основной способ добраться в Агуас-Кальентес Частые задержки и блокировки путей
Автобусы Лицензированный перевозчик доставляет к входу Конфликт между компаниями, риск остановки движения
Билеты Прозрачная система покупки Дефицит, очереди, сложность онлайн-резервации
Туристический поток Регулируемый Перегруженность, хаос в пиковые дни

Советы шаг за шагом: как туристам избежать проблем

• Покупать билеты на поезд и вход заранее — не менее чем за 2-3 недели.
• Проверять актуальные сообщения о протестах и ограничениях перед поездкой.
• Уточнять, работает ли автобусный маршрут на момент посещения.
• Иметь альтернативный план: ночёвка в Агуас-Кальентес, переход пешком, смена даты посещения.
• Пользоваться официальными сайтами Министерства культуры и железнодорожных компаний.
• Избегать покупки билетов у посредников без лицензии.
• Планировать поездку в низкий сезон, если возможно.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: покупать поездку в последний момент.
Последствие: отсутствие билетов или непредвиденный рост цен.
Альтернатива: бронировать заранее, особенно билет в Мачу-Пикчу.

• Ошибка: доверять неподтверждённой информации о маршрутах.
Последствие: застревание в Агуас-Кальентес.
Альтернатива: проверять данные через официальные каналы.

• Ошибка: рассчитывать только на автобусы.
Последствие: невозможность попасть на вход из-за блокировок.
Альтернатива: готовиться использовать пеший маршрут.

А что если конфликт затянется

Если судебные споры между Consettur и San Antonio de Torontoy продолжатся, система перевозок может оказаться временно парализованной.

Туристам придётся полагаться на поезда и пешие маршруты, а регион столкнётся с потерей дохода. Местные власти могут ускорить процесс новой лицензии, но окончательное решение потребует согласия всех сторон.

Плюсы и минусы двух транспортных моделей

Модель Плюсы Минусы
Единственный перевозчик Контроль качества, стабильность Риск монополии и завышения цен
Несколько компаний Конкуренция, гибкость Конфликты, необходимость координации

FAQ

Можно ли попасть в Мачу-Пикчу без автобуса?
Да, но путь занимает около двух часов по крутой тропе.

Почему билеты на поезд такие дорогие?
Из-за высокой туристической нагрузки и ограниченного числа поездов.

Планируется ли улучшение системы?
Власти обещают реформу транспортной модели, но сроки не названы.

Мифы и правда

Миф: любой поезд довозит прямо к цитадели.
Правда: поезд идёт только до Агуас-Кальентес, дальше — автобус или пешком.

Миф: Consettur — иностранная компания.
Правда: большинство партнёров — местные жители и муниципалитет.

Миф: билет в Мачу-Пикчу можно купить на месте.
Правда: часто билетов нет уже за несколько дней.

Три интересных факта о Мачу-Пикчу

• В час пик на маршрут отправляется более 20 автобусов.
• Ежедневную пропускную способность цитадели ограничивают для сохранения руин.
• Город Агуас-Кальентес живёт почти полностью за счёт туризма.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
