Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цены на запчасти для китайских авто выросли на 16,3% за год — сообщил Autonews
Рыбаки ловят налима на Урале и Сакмаре возле первых льдин
Сливочный соус делает пасту мягкой и нежной
Снижение иммунной защиты при холодной погоде подтвердили врачи
Курс Ethereum вырос: торги принесли ETH ощутимый прирост по данным Binance
Естественная вентиляция теряет тягу летом — инженеры
Валдис Пельш заявил, что Боня сама поднялась на Эверест
Хлор в воде из-под крана нагружает почки домашних животных — эксперты
Выявили ошибки зимнего опрыскивания комнатных цветов — садовод Ольга Никонорова

Майорка под снежным одеялом: как средиземноморский остров пережил внезапную зимнюю бурю

Майорка столкнулась с аномальной снежной бурей — климатологи
Туризм

Остров Майорка привыкли представлять залитым солнцем, с бирюзовыми бухтами, пальмами и мягким субтропическим климатом.

снег на ветках
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
снег на ветках

Но всего за несколько часов привычная курортная идиллия сменилась пейзажами, напоминающими северные страны. Снежная буря, обрушившаяся на регион, стала одной из самых резких погодных трансформаций последнего десятилетия.

За три дня, по словам климатологов, Майорка пережила шторм, снегопады, гололёд и коллапс транспортной системы — нечто, к чему островные службы не готовы в принципе.

Почему снег стал таким громким событием

Причиной необычной погоды стал арктический фронт, который сместился на юг и принёс холодный воздух на низкие высоты. В результате снег выпал не только в традиционно холодных районах Сьерра-де-Трамунтана, но и в средней части острова, включая прибрежные территории, где снежный покров не видели десятилетиями.

Стихия сопровождалась резкими порывами ветра, шквалистыми волнами, обледенением дорог и массовыми перебоями транспорта. Местные жители и туристы публиковали кадры, где заснеженные пляжи соседствовали с пальмами — картина, которую сложно представить в субтропической зоне.

Атмосфера хаоса в транспортной системе и аэропорту

Особенно тяжело пришлось международному аэропорту Пальма-де-Майорка, одному из самых загруженных в Испании. Инфраструктура PMI рассчитана на жаркие летние сезоны, а не на арктические сюрпризы.

Снежная буря парализовала взлётно-посадочные полосы:

  •  техника для уборки снега оказалась недостаточной;
  • объёма противообледенительных жидкостей не хватало;
  •  персонал не был подготовлен к работе в подобных условиях;
  • многие сотрудники физически не смогли добраться на смену из-за гололёда.

В странах с холодным климатом уборка полос занимает минуты, но здесь процесс затягивался в разы — из-за нехватки специализированных машин и опыта. Даже тонкая ледяная корка делает полосу непригодной для взлёта, а значит аэропорт вынужден временно закрыться, отменяя или перенаправляя рейсы.

Как действовать в условиях внезапных погодных аномалий

• Следить за официальными метеосводками и предупреждениями службы спасения.
• Избегать дальних поездок при гололёде — островные дороги плохо адаптированы к зимним условиям.
• Проверять статус авиарейсов заранее: изменения возможны буквально каждую минуту.
• Иметь запас воды и еды при длительных задержках в аэропорту.
• Оценивать альтернативные варианты транспорта, включая паромные рейсы.
• Носить тёплые вещи даже в южных странах зимой — климат всё чаще выдаёт сюрпризы.
• Если вы турист, заранее уточнять условия отмены или переноса поездки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться исключительно на "типичный" климат Майорки.
Последствие: неподготовленность к резким перепадам погоды.
Альтернатива: учитывать вероятность аномалий в зимний сезон.

• Ошибка: пытаться выехать на машине по заснеженным дорогам.
Последствие: аварии, заносы и невозможность вернуться назад.
Альтернатива: отложить поездку, дождаться расчистки.

• Ошибка: надеяться, что аэропорт быстро справится с погодой.
Последствие: часы ожидания, пропущенные пересадки.
Альтернатива: заранее бронировать гибкие билеты и следить за сообщениями авиакомпаний.

А что если климатические аномалии станут нормой

Метеорологи всё чаще говорят о тенденции к резкому и непредсказуемому изменению погодных сценариев. Арктический воздух может доходить до Средиземноморья внезапно, а привычные климатические границы смещаются.

Если такой сценарий станет регулярным, южным регионам придётся модернизировать инфраструктуру, готовить персонал и пересматривать стандарты безопасности.

Плюсы и минусы редкого снегопада для региона

Плюсы Минусы
Уникальные природные кадры Перебои в работе аэропорта
Повышенный интерес туристов-экстремалов Дорожный коллапс
Обновление водных ресурсов за счёт осадков Ущерб бизнесу и задержки рейсов
Возможность пересмотра инфраструктуры Стресс для жителей и гостей

FAQ

Как часто на Майорке выпадает снег?
Раз в несколько десятилетий в прибрежной зоне и чаще — в высокогорных районах.

Почему аэропорт оказался неготов?
Он рассчитан на жаркий климат и не имеет достаточного количества снегоуборочной и противообледенительной техники.

Может ли подобное повториться в будущем?
Да. Из-за глобальных климатических изменений вероятность аномальных зимних явлений растёт.

Мифы и правда

Миф: снег на Майорке — невозможное явление.
Правда: он редок, но случаются эпизоды в низинах.

Миф: южные аэропорты быстро справляются со снегом, как северные.
Правда: их техника и персонал не приспособлены к зимним условиям.

Миф: климатические аномалии всегда кратковременны.
Правда: некоторые волны холода могут длиться несколько дней.

Три интересных факта

• В горах Сьерра-де-Трамунтана снег может держаться несколько недель, даже если внизу температура положительная.
• Сильные ветры в Средиземноморье часто усиливают штормы, независимо от температуры воздуха.
• Аэропорты южных стран почти никогда не имеют резервных запасов гликоля — это становится критичным при резком похолодании.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Наука и техника
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Домашние животные
Новый вид чёрной волчьей змеи найден на острове Большой Никобар — учёные
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Последние материалы
Майорка столкнулась с аномальной снежной бурей — климатологи
Выявили ошибки зимнего опрыскивания комнатных цветов — садовод Ольга Никонорова
Рак желудка на ранней стадии может маскироваться под гастрит — Черёмушкин
Москвичи гадают о предстоящей зимней погоде — синоптики успокоили
Рис для суши-торта не промывают, чтобы сохранить клейкость
Специалисты предложили способ защиты пола от грязи — Real Simple
Нормы времени планки для людей 50+ представил центр спортивной медицины
Обновлённая Lada Niva Travel рассчитана на конкуренцию с Haval Jolion- инженеры
Германия введёт льготный тариф на электроэнергию для металлургов — Еврокомиссия
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.