Зимняя карта желаний изменилась: вот куда на Новый год мчится поток туристов — результаты удивляют

Каждый раз с приближением декабря многие начинают задумываться, где провести главный праздник года. Кому-то хочется жаркого солнца и экзотики, другим — настоящей зимней сказки со снегом и морозом. Новогодние поездки давно стали привычным вариантом отдыха, а выбор направлений ежегодно отражает предпочтения путешественников. Данные туроператоров показывают: россияне продолжают активно бронировать и дальние страны, и родные зимние локации.
По данным компании "Турвизор", у россиян сформировалась уверенная пятёрка стран, куда чаще всего отправляются встречать Новый год: Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай. Интерес к каждому направлению связан не только с ценой, но и с погодой, насыщенностью программ и возможностями для экскурсионного отдыха, пишет 56orb.ru.
Лидером по количеству заявок стал Египет — 1 192 бронирования. Это традиционное зимнее направление остаётся самым востребованным благодаря доступности и тёплому климату. Средний чек таких поездок составил 220 687 рублей, а отдых длился около восьми ночей. Для многих это идеальное сочетание цены и продолжительности.
В Таиланд россияне отправляют вдвое меньше заявок — 672. Стоимость выше: в среднем 325 881 рублей, зато тур длится 10 ночей. Рост цены связан с дальностью перелёта и популярностью тайских курортов. Таиланд выбирают те, кто хочет насыщенной программы и идеальной пляжной погоды.
Третье место заняли Объединённые Арабские Эмираты — 630 заявок. Средняя стоимость — 273 478 рублей, а длительность отдыха около недели. Здесь туристов привлекают комфорт, высокий сервис, современная архитектура и разнообразие развлечений.
Вьетнам обошёл другие страны по стоимости тура: в среднем 535 859 рублей при десятидневном отдыхе. Популярность выросла благодаря экскурсиям, богатой кухне и удобному климату. Туристы посещают кокосовый рынок в Бенче, "Королевство красной керамики" Виньлонг и остров Тан Фонг, где делают рисовую бумагу.
Также из Вьетнама легко попасть в соседнюю Камбоджу: можно увидеть Королевский дворец в Пномпене, Серебряную пагоду и ремесленные деревни Шёлкового острова.
Китай замыкает пятёрку: 326 заявок, средний чек — 246 814 рублей, продолжительность — девять ночей. Это направление выбирают те, кто хочет совместить отдых у моря с насыщенной культурной программой.
В декабре и январе во всех перечисленных странах стоит комфортная погода: около +25…+28 °C и умеренная влажность, что делает путешествия максимально приятными.
Тем, кто хочет услышать хрустящий снег под ногами и почувствовать морозные вечера, подойдут зимние маршруты внутри страны. По данным "Турвизора", россияне активно выбирают путешествия по Золотому кольцу, Дагестану, Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Казани. Набирают популярность Байкал, Алтай, Камчатка и Карелия.
Средние цены выглядят так:
Такие путешествия выбирают те, кто хочет прочувствовать классическую новогоднюю атмосферу, увидеть подсвеченные города и попробовать региональные зимние блюда..
|Страна
|Средний чек
|Длительность
|Особенности
|Египет
|220 687 ₽
|8 ночей
|Доступный отдых, тёплое море
|Таиланд
|325 881 ₽
|10 ночей
|Экзотика, насыщенная программа
|ОАЭ
|273 478 ₽
|7 ночей
|Комфорт, высокий уровень сервиса
|Вьетнам
|535 859 ₽
|10 ночей
|Богатая экскурсионная часть
|Китай
|246 814 ₽
|9 ночей
|Культура, рынок экскурсий
Определите климат, который вам подходит: тропики, снежная зима или мягкая европейская погода.
Рассчитайте бюджет, включая перелёт, проживание, страховку и экскурсии.
Бронируйте заранее — новогодние даты самые востребованные.
Изучите условия въезда: паспорт, медстраховка, турпрограмма.
Учитывайте длительность перелёта и возможный джетлаг — особенно для Таиланда и Вьетнама.
Ошибка: выбирать направление только по цене.
Последствие: климат или формат отдыха могут не подойти.
Альтернатива: сравнить длительность отдыха, инфраструктуру и экскурсии.
Ошибка: бронировать тур в последний момент.
Последствие: рост цен или отсутствие мест.
Альтернатива: планировать поездку минимум за два месяца.
Ошибка: игнорировать погодные условия.
Последствие: несоответствие ожиданий.
Альтернатива: изучить сезонность: в Азии зимой идеально, в Турции — прохладнее.
Рассмотрите Узбекистан, Азербайджан или Абхазию: мягкая зимняя погода, яркая кухня и цены, которые значительно ниже азиатских курортов.
|Плюсы
|Минусы
|Большой выбор стран и климатов
|Рост цен перед праздниками
|Комфортные погодные условия
|Длительные перелёты в Азию
|Много готовых туров
|Высокая загрузка курортов
|Возможность комбинировать экскурсии
|Повышенный спрос на отели
Как выбрать новогоднее направление?
Определитесь, хотите ли вы снег или море, а затем сравните стоимость, сезонность и длительность перелёта.
Сколько стоит бюджетный тур по России?
От 44-55 тысяч рублей за шесть ночей. Это Золотое кольцо, Дагестан или недорогие маршруты Подмосковья.
Что лучше: самостоятельное путешествие или пакетный тур?
На Новый год чаще выгоднее тур, так как цены на авиабилеты растут, а туроператоры фиксируют стоимость заранее.
Миф: новогодние туры всегда слишком дорогие.
Правда: доступны маршруты по России и ближнему зарубежью, иногда даже дешевле летних.
Миф: в Азии зимой жарко и влажно.
Правда: в декабре и январе там комфортные +25…+28 °C и сухой воздух.
Миф: лететь далеко всегда неудобно.
Правда: современные авиакомпании предлагают ночные рейсы и прямые маршруты в большинство стран.
