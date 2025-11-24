Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зимняя карта желаний изменилась: вот куда на Новый год мчится поток туристов — результаты удивляют

Новогодние бронирования выросли до лидеров Египта и Таиланда по данным Турвизора
8:04
Туризм

Каждый раз с приближением декабря многие начинают задумываться, где провести главный праздник года. Кому-то хочется жаркого солнца и экзотики, другим — настоящей зимней сказки со снегом и морозом. Новогодние поездки давно стали привычным вариантом отдыха, а выбор направлений ежегодно отражает предпочтения путешественников. Данные туроператоров показывают: россияне продолжают активно бронировать и дальние страны, и родные зимние локации.

Новый год с коктелем у моря
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Новый год с коктелем у моря

Какие зарубежные направления стали фаворитами

По данным компании "Турвизор", у россиян сформировалась уверенная пятёрка стран, куда чаще всего отправляются встречать Новый год: Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Китай. Интерес к каждому направлению связан не только с ценой, но и с погодой, насыщенностью программ и возможностями для экскурсионного отдыха, пишет 56orb.ru.

Египет

Лидером по количеству заявок стал Египет — 1 192 бронирования. Это традиционное зимнее направление остаётся самым востребованным благодаря доступности и тёплому климату. Средний чек таких поездок составил 220 687 рублей, а отдых длился около восьми ночей. Для многих это идеальное сочетание цены и продолжительности.

Таиланд

В Таиланд россияне отправляют вдвое меньше заявок — 672. Стоимость выше: в среднем 325 881 рублей, зато тур длится 10 ночей. Рост цены связан с дальностью перелёта и популярностью тайских курортов. Таиланд выбирают те, кто хочет насыщенной программы и идеальной пляжной погоды.

ОАЭ

Третье место заняли Объединённые Арабские Эмираты — 630 заявок. Средняя стоимость — 273 478 рублей, а длительность отдыха около недели. Здесь туристов привлекают комфорт, высокий сервис, современная архитектура и разнообразие развлечений.

Вьетнам

Вьетнам обошёл другие страны по стоимости тура: в среднем 535 859 рублей при десятидневном отдыхе. Популярность выросла благодаря экскурсиям, богатой кухне и удобному климату. Туристы посещают кокосовый рынок в Бенче, "Королевство красной керамики" Виньлонг и остров Тан Фонг, где делают рисовую бумагу.

Также из Вьетнама легко попасть в соседнюю Камбоджу: можно увидеть Королевский дворец в Пномпене, Серебряную пагоду и ремесленные деревни Шёлкового острова.

Китай

Китай замыкает пятёрку: 326 заявок, средний чек — 246 814 рублей, продолжительность — девять ночей. Это направление выбирают те, кто хочет совместить отдых у моря с насыщенной культурной программой.

В декабре и январе во всех перечисленных странах стоит комфортная погода: около +25…+28 °C и умеренная влажность, что делает путешествия максимально приятными.

Направления по России: где встретить зиму по-настоящему

Тем, кто хочет услышать хрустящий снег под ногами и почувствовать морозные вечера, подойдут зимние маршруты внутри страны. По данным "Турвизора", россияне активно выбирают путешествия по Золотому кольцу, Дагестану, Москве, Подмосковью, Санкт-Петербургу, Казани. Набирают популярность Байкал, Алтай, Камчатка и Карелия.

Средние цены выглядят так:

  • Золотое кольцо — 44 337 рублей за шесть ночей;
  • Дагестан — 54 822 рублей за шесть ночей;
  • Москва и Подмосковье — 60 487 рублей за четыре ночи;
  • Санкт-Петербург — 71 243 рублей за пять ночей;
  • Казань — 72 482 рублей за пять ночей.

Такие путешествия выбирают те, кто хочет прочувствовать классическую новогоднюю атмосферу, увидеть подсвеченные города и попробовать региональные зимние блюда..

Сравнение популярных новогодних направлений

Страна Средний чек Длительность Особенности
Египет 220 687 ₽ 8 ночей Доступный отдых, тёплое море
Таиланд 325 881 ₽ 10 ночей Экзотика, насыщенная программа
ОАЭ 273 478 ₽ 7 ночей Комфорт, высокий уровень сервиса
Вьетнам 535 859 ₽ 10 ночей Богатая экскурсионная часть
Китай 246 814 ₽ 9 ночей Культура, рынок экскурсий

Как подготовиться к новогоднему путешествию

  1. Определите климат, который вам подходит: тропики, снежная зима или мягкая европейская погода.

  2. Рассчитайте бюджет, включая перелёт, проживание, страховку и экскурсии.

  3. Бронируйте заранее — новогодние даты самые востребованные.

  4. Изучите условия въезда: паспорт, медстраховка, турпрограмма.

  5. Учитывайте длительность перелёта и возможный джетлаг — особенно для Таиланда и Вьетнама.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать направление только по цене.
Последствие: климат или формат отдыха могут не подойти.
Альтернатива: сравнить длительность отдыха, инфраструктуру и экскурсии.

Ошибка: бронировать тур в последний момент.
Последствие: рост цен или отсутствие мест.
Альтернатива: планировать поездку минимум за два месяца.

Ошибка: игнорировать погодные условия.
Последствие: несоответствие ожиданий.
Альтернатива: изучить сезонность: в Азии зимой идеально, в Турции — прохладнее.

А что если хочется экзотики, но бюджет ограничен

Рассмотрите Узбекистан, Азербайджан или Абхазию: мягкая зимняя погода, яркая кухня и цены, которые значительно ниже азиатских курортов.

Плюсы и минусы популярных направлений

Плюсы Минусы
Большой выбор стран и климатов Рост цен перед праздниками
Комфортные погодные условия Длительные перелёты в Азию
Много готовых туров Высокая загрузка курортов
Возможность комбинировать экскурсии Повышенный спрос на отели

FAQ

Как выбрать новогоднее направление?
Определитесь, хотите ли вы снег или море, а затем сравните стоимость, сезонность и длительность перелёта.

Сколько стоит бюджетный тур по России?
От 44-55 тысяч рублей за шесть ночей. Это Золотое кольцо, Дагестан или недорогие маршруты Подмосковья.

Что лучше: самостоятельное путешествие или пакетный тур?
На Новый год чаще выгоднее тур, так как цены на авиабилеты растут, а туроператоры фиксируют стоимость заранее.

Мифы и правда

Миф: новогодние туры всегда слишком дорогие.
Правда: доступны маршруты по России и ближнему зарубежью, иногда даже дешевле летних.

Миф: в Азии зимой жарко и влажно.
Правда: в декабре и январе там комфортные +25…+28 °C и сухой воздух.

Миф: лететь далеко всегда неудобно.
Правда: современные авиакомпании предлагают ночные рейсы и прямые маршруты в большинство стран.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
