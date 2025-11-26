То, за что туристы обожали центр Флоренции, скоро исчезнет — изменения коснутся 50 старинных улиц

В Флоренции вводят запрет на рестораны на улице — TN CZ

11:25 Your browser does not support the audio element. Туризм

В одном из самых популярных городов Италии, Флоренции, грядут серьёзные изменения, которые затронут не только местных жителей, но и многочисленных туристов. Следующим летом город собирается ввести новый запрет, который существенно изменит внешний вид исторического центра и повседневную жизнь. Речь идёт о запрете на открытые террасы ресторанов, которые многие туристы так любили, сидя за столиками и наслаждаясь видом на старинные улицы. Это нововведение вызвало бурю обсуждений как среди жителей города, так и среди работников ресторанного бизнеса, которые уже начали выражать своё недовольство.

Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under publik domain Девушки в уличном кафе

Новый запрет: что ожидает туристов?

Известный своими архитектурными памятниками и историческим центром, Флоренция в следующем году изменит правила размещения ресторанных террас. Местные власти планируют полностью убрать открытые площадки с важнейших исторических улиц. Этот запрет будет касаться до 50 улиц, на которых раньше можно было увидеть рестораны и кафе с удобными местами для отдыха на открытом воздухе.

Согласно информации, такие меры введены для борьбы с хаосом, который оставляют после себя толпы туристов. Власти считают, что таким образом удастся не только навести порядок на улицах, но и улучшить транспортную ситуацию в историческом центре города. Все эти нововведения, несмотря на свою очевидную направленность на улучшение города, могут создать неудобства для многочисленных туристов, приезжающих сюда в поисках атмосферных уголков для отдыха.

Центр Флоренции, как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, всегда привлекал внимание не только историков и архитекторов, но и туристов со всего мира. Исторические улицы и площади, такие как Понте Веккьо или площадь Уффици, всегда были любимыми местами отдыха и прогулок для тех, кто ценит атмосферу старинного города. Однако новые правила, по задумке местных властей, должны изменить это восприятие и создать более комфортные условия для местных жителей.

Разногласия между властями и рестораторами

Этот запрет стал поводом для многочисленных споров, особенно среди владельцев ресторанов и кафе, которые часто размещают свои столики на открытых площадках. Они не согласны с решением городского совета и считают, что такие меры могут навредить бизнесу, особенно в летний сезон, когда именно открытые террасы привлекают наибольшее количество посетителей.

"Нам жизненно необходимы такие места на открытом воздухе, особенно летом, когда город становится полным туристов", — заявил владелец одного из местных ресторанов.

Рестораторам действительно есть о чём переживать: лето в Флоренции — это сезон, когда город наполняется туристами. Ограничение на размещение посетителей на открытом воздухе отразится на привлекательности местных кафе и ресторанов, особенно тех, которые привыкли привлекать клиентов видом на историческую часть города.

Поддержка местных жителей

Не все флорентийцы согласны с тем, что этот запрет вызовет только негативные последствия. Многие местные жители поддерживают решение городского совета, утверждая, что открытые террасы на узких старинных улочках создают серьезные проблемы для пешеходного движения и увеличивают нагрузку на дороги. "В летний сезон дороги превращаются в настоящую полосу препятствий", — говорят они, подчеркивая, что террасы создают неудобства не только для туристов, но и для местных жителей.

Узкие улицы старого города, по мнению местных, не подходят для размещения ресторанных площадок, а постоянное скопление людей на открытых террасах препятствует нормальному движению пешеходов и транспорта. Поэтому введение этого запрета для некоторых стало долгожданным шагом.

Рестораны и кафе: что будет с их будущим?

После введения нового запрета рестораторам придется пересматривать свои подходы к обслуживанию клиентов. Возможно, владельцам придется адаптировать свои заведения, предложив новые формы отдыха, например, внутри помещений, чтобы компенсировать убытки от отсутствия террас.

Кроме того, по всей вероятности, значительная часть гостей города, которые предпочитали проводить время на открытых площадках, будут разочарованы, не найдя знакомого отдыха в центре города. Одновременно с этим, будут созданы дополнительные возможности для поиска новых площадок и новых форматов организации пространства, которые могут стать альтернативой старому порядку, сообщает TN CZ.

Опыт других итальянских городов

Этот запрет — не первый случай, когда итальянские города принимают меры, направленные на ограничение туристической активности в общественных местах. Например, в Милане также вводились ограничения на ночную торговлю, а в Турине недавно был введён запрет на курение в общественных местах, если на расстоянии пяти метров находится другой человек. Эти примеры показывают, что власти Италии стремятся решать проблемы с туристами, вводя всё более строгие правила.

Возможно, с введением подобных мер Флоренция надеется не только улучшить качество жизни местных жителей, но и создать более спокойную атмосферу для тех, кто посещает город, не желая сталкиваться с шумом и переполненными улицами.

Возможные последствия для туризма

Запрет на открытые террасы, конечно, станет важным шагом для Флоренции, однако последствия этого шага могут быть далеко не однозначными. Многие туристы, выбирая место для отдыха в летний период, в первую очередь обращают внимание на атмосферу города, его кафе и рестораны с террасами, где можно насладиться прекрасными видами. Этот элемент городской культуры, безусловно, привлекает в город большое количество людей.

В то же время, если ограничения на размещение открытых террас помогут решить проблемы с транспортом и улучшат пешеходные зоны, это может способствовать улучшению общего качества жизни в центре города. Кроме того, это может привести к тому, что рестораторам придется искать новые способы привлечения гостей, например, организуя более удобные внутренние пространства или создавая новые типы общественных зон.

Как добраться до Флоренции

Добраться до Флоренции можно различными способами. Наиболее удобным для туристов является путешествие на поезде или самолёте. Флоренция хорошо связана с другими итальянскими городами, такими как Рим, Милан и Венеция. Местные поезда и автобусы предлагают удобные маршруты, а для тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле, Флоренция легко доступна по автостраде.

Как новые правила повлияют на туризм в Флоренции

Введение ограничений на открытые террасы и торговлю на улице может снизить привлекательность города для туристов, особенно тех, кто приезжает насладиться атмосферой старинного города.

Интересные факты об Италии

Флоренция, как и многие другие итальянские города, находится под охраной ЮНЕСКО, что накладывает дополнительные ограничения на изменения в исторической части города. В 2023 году Милан также ужесточил меры в отношении туристов, ограничив ночную торговлю и продажу еды на вынос в центральных районах города.

Новые меры, которые собираются ввести в Флоренции, безусловно, повлияют на туристическую атмосферу города.