Вся Москва блестит, вся Москва горит: как столица превращается в настоящую зимнюю сказку

Праздничное убранство 2026 года в Москве повторит прошлогоднее — Петр Бирюков

С приходом ноября столица начинает меняться. Уже в первые дни месяца в городе появляются рабочие платформы, на которых монтируют праздничные арки, световые конструкции и новогодние цифры. Этот процесс растягивается почти на полтора месяца и превращается в особое ожидание зимних праздников.

Фото: mos.ru is licensed under Free More Info ВДНХ в Москве

Главная елка и сроки украшения столицы

Каждый декабрь москвичи ждут появления главной ели страны на Соборной площади Кремля. В этом году дерево высотой 26 метров спилят 8 декабря в Рузском районе. Ему уже сто лет, а размах нижних ветвей — 11 метров. Установка запланирована на вторую половину декабря, чтобы к новогодней неделе оно полностью преобразилось.

К 14-16 декабря планируется завершить оформление всех городских улиц. В это же время заработают новогодние ярмарки и откроются катки.

Повторное использование украшений

"Городское хозяйство накопило достаточное количество декоративных элементов, которые используют повторно, и дополнительные вложения не требуются", — заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Поэтому праздничное убранство этого года во многом повторит прошлогоднее. Вновь засияют знакомые световые арки и тоннели, большие цифры нового года "2026", разноцветные гирлянды и иллюминация на деревьях. Светодиодное оборудование, используемое для инсталляций, экономично и безопасно.

Крупный бизнес также участвует в создании праздничного настроения: компании украшают фасады, витрины и входные группы. В прошлые годы город даже компенсировал часть затрат предпринимателям в виде грантов.

Где уже зажглись огни

Каждый район Москвы старается внести вклад в новогодний облик столицы. Муниципальные хозяйства устанавливают ёлки, подсвечивают улицы и оформляют небольшие фотозоны. Но главный акцент, как всегда, приходится на туристические центры, где потоки людей особенно велики.

Традиционные праздничные площадки

Красная и Манежная площади;

Театральная и Пушкинская площади;

Тверская улица и Арбат;

Бульварное кольцо;

Поклонная гора;

Парк Горького, "Зарядье", сад "Эрмитаж";

Стадион "Лужники";

ВДНХ;

ВДНХ, кстати, традиционно превращается в "зимний город" с катками, ёлками и уличной едой.

Магазины, витрины и ремесленные темы

Каждый декабрь торговые дома Москвы становятся частью большой городской декорации. ЦУМ традиционно опоясывает здание гигантской красной лентой, словно подарочную коробку. ГУМ же ежегодно выбирает новую тему оформления. В 2025 году интерьеры посвятили дымковской игрушке — яркому символу русских ремёсел. В разные годы здесь можно было увидеть мотивы хохломы, гжели и жостовской росписи.

Самые красивые праздничные места Москвы

Новогодняя Москва — идеальное место для прогулок и фотографий. Большинство популярных зон объединены в маршрут "Сердце столицы", который тянется от Манежной площади до площади Революции.

Манежная площадь

Здесь в рамках фестиваля "Московские сезоны" откроется "Город ёлочных игрушек". Среди павильонов — кафе с горячими напитками и шатёр с арт-постановкой, где можно сфотографироваться на фоне праздничной инсталляции.

Пушкинская площадь

Главная арка, символизирующая здание РАМТа, превратит пространство в сказочный портал из света.

Тверская площадь

Появятся пряничные домики-лавки с угощениями из разных стран.

Камергерский переулок

Всё здесь будет напоминать пряничный город: фасады с узорами, белая "глазурь" на скамейках и хвойные композиции с пихтами.

Театральная площадь

Сквер перед Большим театром украсят огромный световой шар и фигуры персонажей известных постановок.

Кузнецкий Мост

Главная тема — мир игрушек: гигантская юла, плюшевые медведи, деревянные самолёты и лошадки-качалки.

Российская государственная библиотека

На входе появятся инсталляции в виде книжных полок и старинных абажуров, дополненные живыми елями и пихтами.

Столешников переулок

Украшения здесь выполнены в стиле "зефирного чуда" — пастельные тона, ретро-мотивы и иллюзия сладкого города.

Когда снимают новогодние украшения

Демонтаж праздничных конструкций начинается после Старого Нового года. Обычно украшения убирают с 14 января, однако катки и главные ёлки работают до конца месяца.

"Некоторые световые элементы остаются до марта, чтобы поднимать настроение горожанам", — добавил заместитель мэра Петр Бирюков.

Такие инсталляции не несут ярко выраженной новогодней тематики и просто украшают зимнюю Москву.

FAQ

Когда установят главную елку страны?

Ель высотой 26 метров будет установлена в Кремле во второй половине декабря. Её наряжание завершат примерно к 20-25 числу.

Где пройдут новогодние салюты?

Основные площадки — Воробьёвы горы, парк Победы, Лужники и Красная площадь. Точное расписание публикует департамент культуры ближе к праздникам.

Кто отвечает за оформление города?

Организацией занимаются комитет рекламы и информации, департамент торговли и услуг Москвы, а также подрядчики, выбранные по конкурсу.

Интересные факты

Главная ель России срубается только после тщательного отбора — деревья ищут в Подмосковье несколько месяцев. Световые тоннели на Тверской собираются вручную, а каждая гирлянда проходит проверку безопасности. По оценкам городских служб, ежегодно включается более 20 миллионов светодиодов.

Исторический контекст

Традиция массового новогоднего украшения Москвы появилась в 1950-е годы, когда центральные улицы начали подсвечивать электрическими гирляндами. Со временем оформление становилось всё масштабнее: сначала появились арки и ёлки на площадях, позже — инсталляции и световые тоннели. Сегодня это целое направление городского дизайна, сочетающее архитектуру, инженерные решения и искусство света.