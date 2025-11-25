Город невест с секретами: прогулка по Иванову между фабриками, особняками и арт-пространствами

Иваново — город, где индустриальные фасады, старинные особняки и модернистские здания удивительным образом сочетаются с атмосферой творческого спокойствия. Доехать сюда можно за четыре часа от Москвы — на "Ласточке" или машине по трассе М-12. Несмотря на звание "русского Манчестера", туристы сюда добираются реже, чем в Ярославль или Владимир, хотя причин приехать более чем достаточно. The Blueprint рассказывает о достопримечательностях города.
Первое, что стоит увидеть — обновлённый железнодорожный вокзал. Построенный в 1933 году в духе конструктивизма, он после реставрации 2020-го заиграл новыми красками: серо-голубой фасад дополнили красно-коричневыми вставками, вдохновлёнными мозаикой на соседнем доме. Внутри бережно сохранили следы трёх эпох — от метлахской плитки и фресок до ситцевого орнамента по мотивам старинных тканей.
Сегодня вокзал не только транспортный узел, но и выставочная площадка: здесь проводят арт-проекты и фестивали вроде "Первой фабрики авангарда".
Архитектурное наследие Иванова — повод выйти на пеший маршрут. В центре города на расстоянии километра друг от друга можно увидеть знаменитые "дома-метафоры" — "Корабль", "Подкову", "Пулю" и "Птицу". Эти жилые проекты 1930-х годов задумывались как образцы нового быта и до сих пор сохраняют дух эксперимента.
Не меньше интересен дом коллектива на 400 квартир на улице Красных Зорь. Это образец амбициозного проекта, где хотели объединить жильё, прачечную, детсад и столовую, но в итоге оставили только квартиры.
Для любителей старой архитектуры подойдут особняки эпохи модерна и классицизма. Среди них — дом Грачёвых на улице Колотилова, 43, и ампирный особняк Бурылина. Немногочисленные церкви напоминают о дореволюционном прошлом. Самая известная — Успенская, построенная на рубеже XVII-XVIII веков и полностью восстановленная после пожара 2015 года.
Иваново долго называли "городом невест" и "текстильной столицей России". Сегодня промышленный туризм здесь только набирает обороты. Большая Ивановская мануфактура давно закрыта, но её кирпичные корпуса планируют превратить в научно-образовательный центр.
Зато фабрика "Красная Талка" продолжает работать. Здесь производят домашний текстиль — от бязи до вафельного полотна. Посетить производство можно во время экскурсии, которую организуют для гостей бутик-отеля "Алхимист".
Для тех, кто хочет купить качественное постельное бельё, стоит искать бренды "Ночь нежна" и Urban Family — на маркетплейсах цены часто выгоднее, чем в местных магазинах.
Главный музей города — Ивановский областной художественный. Здесь собрана уникальная коллекция русского авангарда и классической живописи: Розанова, Малевич, Родченко, Степанова, Врубель, Коровин. Часть произведений поступила из фондов Третьяковской галереи и Русского музея, часть — от местных коллекционеров и фабрикантов.
Не менее интересен Историко-краеведческий музей имени Дмитрия Бурылина. Само здание — особняк 1915 года — уже заслуживает внимания. Внутри — коллекция фарфора, оружия, монет и редких артефактов, которые меценат собирал по всей Европе.
Бутик-отель "Алхимист" — первое пятизвёздочное место в городе. Он сочетает комфорт и эстетику современного искусства: в холлах висят работы Анатолия Зверева, Данилы Полякова, Анны Желудь. Каждый номер оформлен индивидуально, а библиотека и небольшой магазин создают атмосферу частного музея.
Второй вариант — бизнес-отель "Шеддок". Он прославился благодаря гигантской мозаике из кубиков Рубика, созданной школьником Андреем Масловым, и вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
Кулинарная карта Иванова радует разнообразием. Символ города — "похмельные" щи из щаницы, которые сутки настаивают в ресторанах "Алхимист" и "Огонёк моей души". Последний располагается в историческом здании, где когда-то находился ресторан "Москва", любимое место Тарковского и Вертинского.
Любители грузинской кухни оценят "Цони-Мацони", поклонники итальянской — пиццерию "Печь" с дровяной печью и уютной верандой. Хороший кофе подают в "Современнике" на площади Революции — кофейне с завтраками целый день и фреской по мотивам Дейнеки.
Бар Back Space известен своими экспериментами с вкусами: коктейли с ревенем, томатной водой и сливовой содой подают здесь в фарфоровом чайном сервизе.
На "Ласточке" от Курского вокзала — около четырёх часов, или по трассе М-12 на автомобиле.
С мая по сентябрь, когда погода сухая и цветут парки.
В районе площади Победы и на окраине у М-12 много гостевых домов и апартаментов.
Иваново первым в России получило статус "города невест" из-за женского большинства на фабриках.
На некоторых старых зданиях до сих пор сохранились фабричные таблички начала XX века.
Местная мозаика из кубиков Рубика официально признана самой большой в мире.
Иваново сформировалось как промышленный центр ещё в XIX веке. Текстильные фабрики обеспечивали тканями всю страну, а после революции город стал символом рабочего авангарда. Здесь строили жильё по новым принципам, создавали художественные объединения, развивались ремёсла и образование. Сегодня этот индустриальный след сохраняется в архитектуре и музейных коллекциях.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...