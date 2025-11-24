Незнакомый город превращается в лабиринт: простые приемы выводят даже из самых запутанных кварталов

Ориентироваться в незнакомом городе лучше по офлайн-картам — эксперт Синельников

Туризм

Потеряться в незнакомом городе — ситуация, способная вызвать панику даже у бывалого путешественника, однако эта проблема имеет несколько простых и эффективных решений. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал тревел-эксперт Игорь Синельников.

Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Неопознаваемые женщины-путешественники

Эксперт отметил, что главное — не паниковать и заранее позаботиться о навигации. Он советует установить офлайн-карты, чтобы ими можно было пользоваться без интернета, и иметь под рукой бумажный путеводитель на случай технических неполадок с телефоном.

"Самый лучший способ — скачать на телефон офлайн-карты, которые могут работать без интернета. Это особенно актуально за границей. В дополнение к таким картам можно купить и обычные бумажные путеводители: с их помощью вы сможете ориентироваться, даже если с телефоном что-то случится, он потеряется или разрядится", — отметил Синельников.

Если разобраться по картам не получается, тревел-эксперт советует ориентироваться на заметные объекты — высотные здания, площади или большие улицы, где обычно есть транспорт и указатели. Узнаваемые постройки помогают быстро понять, где вы находитесь, а если здание незнакомо, оно, как правило, расположено рядом с метро или остановками. Это поможет сориентироваться и выбрать правильное направление.

"Попробуйте спросить совета у прохожих. Лучше задать вопрос сразу нескольким людям: если они дадут примерно одинаковый ответ, значит, скорее всего, вы действительно попадете туда, куда вам нужно. Один случайно выбранный прохожий может по собственному незнанию направить вас не туда", — добавил он.

Кроме того, Синельников порекомендовал всегда иметь при себе визитку отеля и пауэрбанк. Эти простые вещи могут существенно упростить поиск дороги — визитка поможет объяснить местным, куда нужно попасть, а пауэрбанк позволит при необходимости восстановить заряд телефона и снова воспользоваться картами или связаться с отелем.