Туристы массово меняют направление отдыха: эти регионы превращаются в конкурентов привычных курортов

Туристическая карта России стремительно меняется: регионы, которые ещё недавно были "белыми пятнами" на внутреннем рынке путешествий, сегодня становятся точками притяжения. У россиян появляется интерес к новым ландшафтам, культурам и форматам отдыха, а регионы активно развивают инфраструктуру, чтобы этот интерес поддерживать. Благодаря этому география популярных направлений постепенно расширяется.
Интерес к новым местам объясняется сразу несколькими факторами. Путешественники ищут необычные пейзажи, культурные особенности, гастрономические маршруты и возможность активного отдыха. Несколько регионов сумели создать образ современных туристических территорий и удерживают этот статус уже несколько лет.
"На первом месте я бы поставил Дагестан, ну и в целом Северный Кавказ. Дагестан среди них прямо явно выделяется, он растет каждый год, прибавляет, прибавляет, очень так умело держит аудиторию, постоянно привлекает новую аудиторию", — заявил глава РСТ Илья Уманский.
Дагестан объединяет пляжный отдых, горные маршруты и этническую кухню. Калининград привлекает своей европейской атмосферой, Бурятия — Байкалом и возможностью совместить оздоровительный отдых с путешествиями по природным территориям. Алтай давно стал символом экологичного отдыха, а Мурманская область выделяется северным сиянием. На Дальнем Востоке растёт спрос на природные экспедиции и гастрономические туры.
|Группа регионов
|Особенности
|Причины популярности
|Быстро растущие (Дагестан, Бурятия, Алтай, Мурманск, Калининград, Дальний Восток)
|создают новые туристические продукты
|необычная природа, новая инфраструктура, востребованность экскурсий
|Традиционные лидеры (Краснодарский край, Крым, Москва, Санкт-Петербург)
|большой номерной фонд
|доступность перелётов, высокая плотность гостиниц, круглогодичные услуги
"50% номерного фонда в стране сосредоточены в Южном федеральном округе, Московской и Санкт-Петербургской агломерации", — пояснил Уманский.
Именно объём размещения определяет, какие регионы могут принимать максимальное количество туристов. Поэтому традиционные курорты и мегаполисы пока сохраняют лидерство по численности турпотока.
Если нужен пляжный отдых — подойдёт Дагестан. Для природы и тишины стоит смотреть в сторону Алтая или Бурятии. За яркими зимними впечатлениями лучше отправиться в Мурманскую область.
Северные регионы интересны зимой и ранней весной, а Кавказ — летом и осенью. Дальний Восток особенно красив в сезон лотосов и в период миграции китов.
В регионах с растущим спросом гостиницы быстро заполняются. Лучше бронировать заранее, особенно если планируется поездка в популярные даты.
Некоторые направления удобнее посещать самолётом, другие — поездом или на личном автомобиле.
Туристические центры предлагают экскурсии, походные тропы, этносёла, СПА-комплексы, базы активного отдыха. Это помогает собрать маршрут под любую физическую подготовку.
Игнорировать сезонность → риски плохой погоды → выбирать даты, когда регион предлагает максимум активности.
Покупать билет в последний момент → дорогие перелёты → следить за ценами через агрегаторы путешествий.
Останавливаться только в крупных городах → упускать локальные достопримечательности → планировать поездку с ночёвками в небольших туристических точках.
Не учитывать климатические особенности → дискомфорт в пути → заранее изучать температурные колебания.
Искать только популярные места → перегруженные локации → выбирать альтернативные маршруты рядом.
В популярных регионах всегда можно найти более спокойные локации: в Калининградской области — небольшие посёлки на побережье Куршского залива, в Бурятии — туристические базы на удалённых берегах Байкала, на Алтае — долинные зоны рядом с экологическими тропами. Такие маршруты подходят тем, кто ценит медленный отдых и природу.
Какой регион выбрать для путешествия зимой?
Мурманская область — один из лучших вариантов благодаря северному сиянию и зимним активностям.
Где отдыхать летом?
Дагестан, Алтай, Калининград и южные регионы Кавказа.
Какие направления подходят для короткой поездки?
Калининград, Москва, Санкт-Петербург и крупные города Северного Кавказа — доступные и разнообразные варианты.
Миф: популярность регионов растёт хаотично.
Правда: спрос увеличивается там, где активно развивается инфраструктура.
Миф: Северный Кавказ подходит только для опытных туристов.
Правда: сегодня там много комфортных маршрутов для новичков.
Миф: Дальний Восток слишком дорог для путешествий.
Правда: стоимость зависит от сезона и заранее купленных билетов.
