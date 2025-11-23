Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Роковое путешествие: что погубило Дэцина Чжуогу в хостеле на Бали

На Бали проверяют хостел после гибели китайского туриста — специалисты
5:51
Туризм

Путешествие на Бали для 25-летнего туриста из Китая обернулось трагедией: молодой человек умер в номере хостела после резкого ухудшения самочувствия.

Бали
Фото: commons.wikimedia.org by San Andreas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Бали

Ещё около двух десятков гостей учреждения столкнулись с тяжёлыми симптомами острого отравления. Причина происшествия остаётся неясной и вызывает вопросы как у врачей, так и у специалистов в области санитарной обработки помещений.

Смерть туриста Дэцина Чжуоги и массовое заболевание гостей хостела Clandestino привели к масштабному расследованию и обсуждению рисков, связанных с безопасностью дешёвых средств размещения.

Первые симптомы

В начале сентября у нескольких гостей хостела появились острые признаки интоксикации:

  • тяжёлая рвота;

  • диарея;

  • озноб;

  • слабость и нарушение дыхания.

Симптомы проявились примерно у 20 человек, часть из которых вскоре оказалась в реанимации. Среди пострадавших была и подруга погибшего — Лейла Ли, которой потребовалось пять дней интенсивной терапии.

Обнаружение тела

2 сентября Чжуога нашли мёртвым в своей комнате. Он лежал на кровати в полуоткрытой рубашке; рядом были следы рвоты, что указывает на внезапный и тяжелый приступ интоксикации.

Появление версий

Сразу возникло две основные гипотезы:

  1. Сильное пищевое отравление — все пострадавшие ужинали вместе накануне.

Инсектицидное отравление — соседний номер был обработан от клопов за день до трагедии; комнату закрыли сразу после фумигации.

Обе версии рассматриваются полицией.

Версия 1 — отравление пестицидами

Специалисты по глобальному здравоохранению допускают, что инсектицид мог попасть:

  • в воздух плохо проветренной комнаты;

  • на посуду или кухонные поверхности;

  • на предметы общего пользования.

Отравление при неправильной фумигации — медицински возможный, но чрезвычайно редкий сценарий.

Версия 2 — массовое пищевое заражение

Резкое ухудшение самочувствия сразу после ужина также указывает на вероятный пищевой фактор:

  • бактериальные токсины;

  • заражённые продукты;

  • перекрёстное загрязнение еды химическими веществами.

Версия 3 — комбинированное воздействие

Некоторые специалисты считают, что два фактора могли сложиться одновременно, усилив эффект.

Почему расследование затруднено

Врачи отмечают, что:

  • симптомы пищевого и химического отравления часто похожи;

  • точный диагноз можно поставить только при наличии образцов пищи, рвотных масс или воздуха;

  • туристы редко привозят такие образцы в больницу.

Отсутствие исходных материалов осложняет идентификацию токсина.

Что рассказывают специалисты по дезинсекции

Владельцы профессиональных сервисов обработки помещений уверяют:

  • случаи смертей после обработок крайне редки;

  • риски возникают при использовании дешёвых или нелицензированных химикатов;

  • помещение должно быть полностью пустым во время фумигации;

  • комнаты обязаны проветриваться несколько часов или дольше.

Типичные ошибки недобросовестных исполнителей:

  • применение средств неизвестного происхождения;

  • превышение дозировки;

  • отсутствие средств защиты;

  • преждевременное заселение после обработки.

Риск-факторы: что могло пойти не так

  • Использование непроверенного инсектицида.

  • Обработка номеров без предварительного выселения гостей.

  • Недостаточная вентиляция после фумигации.

  • Контакт инсектицида с кухонными поверхностями.

  • Нарушение санитарных норм при приготовлении пищи.

  • Хранение продуктов рядом с химикатами.

Не первый подобный случай

Смерть Чжуоги — не единичный инцидент. Недавно в Шри-Ланке две молодые туристки (Великобритания и Германия) умерли после заселения в номер, который якобы был обработан инсектицидами незадолго до их приезда.

Эти события вызывают серьёзную обеспокоенность у путешественников, выбирающих бюджетные хостелы в Азии.

Мифы и правда о фумигации и отравлениях

 Миф: инсектициды всегда смертельно опасны

 Правда: большинство сертифицированных средств безопасны при правильном использовании.

 Миф: запах химии — нормальное явление

Правда: ощущаемый запах — сигнал, что помещение нельзя занимать.

 Миф: пищевое отравление всегда проявляется через несколько часов

 Правда: некоторые токсины вызывают симптомы уже через 20-60 минут.

 Миф: опытный путешественник сам распознает причину отравления

 Правда: без анализов отличить химическую интоксикацию от пищевой практически невозможно.

FAQ

Мог ли инсектицид стать причиной смерти?

Да, если применялся неправильно или использовалось несертифицированное средство. Это крайне редкий, но возможный сценарий.

Почему заболели сразу многие?

Это характерно и для пищевых, и для химических отравлений группового типа.

Можно ли предотвратить подобные случаи?

Да — за счёт строгого соблюдения правил обработки помещений, регулярных проверок хостелов и информирования гостей.

Что делать туристам, если они почувствовали запах химии?

Немедленно покинуть помещение, обратиться к администрации и при необходимости — в медицинское учреждение.

Какую помощь могут оказать врачи?

Детоксикация, симптоматическая терапия, антидоты (если токсин идентифицирован).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
