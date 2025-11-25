ИИ уверенно ведёт в никуда: как нейросети подсовывают несуществующие объекты и нелогичные пути

Многие путешественники уже привыкли спрашивать советы у искусственного интеллекта: где жить, что посмотреть, как построить маршрут. Но чем популярнее становятся такие сервисы, тем чаще туристы сталкиваются с неожиданными ошибками. Одни получают идеально спланированную поездку, другие — отправляются искать несуществующие памятники и удивляются запутанным маршрутам, которые сложно выполнить в реальности. Истории пользователей показывают, что ИИ в путешествиях — это инструмент, а не замена опытному человеку.
Опрос подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома" показал: полностью доверять нейросетям при подборе поездок пока рано. Часть пользователей получила рекомендации, в которых реальные факты перемешаны с выдуманными объектами. Первый тревожный сигнал — отели, которых просто нет на карте. Одна из подписчиц попросила ИИ подобрать отели рядом с Невским проспектом. Четыре варианта выглядели многообещающе, но два оказались полностью выдуманными, третий — слишком далеко от заявленной локации.
Похожая ситуация возникла с достопримечательностями. Пользователи заметили, что некоторые "интересные места" существуют только в ответах нейросети. Так произошло с "домом Фабиана Геккера" в Петрозаводске — о нём нет упоминаний ни в документах, ни в туристических источниках, но ИИ уверенно представлял его как объект архитектуры.
"Что-то новенькое. Живу в Петрозаводске, хотела бы на него глянуть", — сказала читательница.
Ошибки не ограничиваются объектами — ИИ может составлять и неудачные маршруты. Туристам попадались предложения несколько раз пересекать страну туда и обратно, игнорируя близлежащие точки.
"Присылал покритиковать маршрут по Вьетнаму. Там предлагалось зачем-то дважды переместиться через полстраны туда и обратно. Вместо того чтобы посмотреть две локации рядом, а потом лететь в дальние", — рассказала турагент.
Но есть и противоположный опыт: некоторые путешественники получили от ИИ качественные идеи и довольны поездками.
"Мне отличный тур по незаезженной Италии составил. Правильно ввести условия и потом просто расстояния сверить. Съездили в сентябре — оказалось даже лучше, чем ожидали", — поделилась подписчица.
|Параметр
|Искусственный интеллект
|Человек-турагент
|Точность данных
|может ошибаться, придумывать
|опирается на проверенные источники
|Скорость ответа
|мгновенная
|зависит от специалиста
|Индивидуальность
|высокая при правильном вводе
|высокая благодаря опыту
|Уровень риска
|возможны ошибки, путаница
|выше надёжность
|Креативные идеи
|генерирует множество вариантов
|ограничено личным опытом
Можно взять её за основу и переработать вручную — иногда нейросеть генерирует неожиданные направления, о которых вы бы не подумали сами.
Лучше комбинировать ИИ с консультацией турагента: ИИ предлагает концепцию, человек корректирует детали.
Нейросеть справится, если дать ей подробный ввод, а затем проверить факты. Самый сильный инструмент ИИ — вариативность.
|Плюсы
|Минусы
|Быстро помогает с идеями
|Может придумывать несуществующие места
|Генерирует разные сценарии
|Ошибается в расстояниях
|Можно уточнять запрос бесконечно
|Риски при бронировании по его подсказкам
|Экономит время
|Иногда даёт нелогичные маршруты
|Доступен 24/7
|Не понимает контекст местности так, как местные жители
Ориентируйтесь на ту, что умеет работать с актуальными картами и даёт структурированные ответы. Но в любом случае проверяйте все данные вручную.
Он может сократить первые этапы планирования в разы: подбор направлений, идей, примеров маршрутов. Но финальная проверка остаётся за человеком.
Для вдохновения — ИИ. Для надёжности и сложных маршрутов — человек. Идеальный вариант — сочетать оба подхода.
ИИ действительно умеет помогать путешественникам: подсказывает направления, предлагает необычные маршруты, вдохновляет на новые поездки. Но пока нейросети не всегда различают реальность и вымысел, поэтому планирование требует проверки и критического мышления. Лучший подход — использовать ИИ как инструмент, а не как единственный источник истины. Тогда путешествие будет не только интересным, но и комфортным, без разочарований и поисков мифических объектов.
