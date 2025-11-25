ИИ уверенно ведёт в никуда: как нейросети подсовывают несуществующие объекты и нелогичные пути

Нейросети придумали туристам несуществующие отели — "Крыша ТурДома"

1:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Многие путешественники уже привыкли спрашивать советы у искусственного интеллекта: где жить, что посмотреть, как построить маршрут. Но чем популярнее становятся такие сервисы, тем чаще туристы сталкиваются с неожиданными ошибками. Одни получают идеально спланированную поездку, другие — отправляются искать несуществующие памятники и удивляются запутанным маршрутам, которые сложно выполнить в реальности. Истории пользователей показывают, что ИИ в путешествиях — это инструмент, а не замена опытному человеку.

Фото: freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рукопожатие ии с человеком

Что вызывает сомнения у туристов

Опрос подписчиков телеграм-канала "Крыша ТурДома" показал: полностью доверять нейросетям при подборе поездок пока рано. Часть пользователей получила рекомендации, в которых реальные факты перемешаны с выдуманными объектами. Первый тревожный сигнал — отели, которых просто нет на карте. Одна из подписчиц попросила ИИ подобрать отели рядом с Невским проспектом. Четыре варианта выглядели многообещающе, но два оказались полностью выдуманными, третий — слишком далеко от заявленной локации.

Похожая ситуация возникла с достопримечательностями. Пользователи заметили, что некоторые "интересные места" существуют только в ответах нейросети. Так произошло с "домом Фабиана Геккера" в Петрозаводске — о нём нет упоминаний ни в документах, ни в туристических источниках, но ИИ уверенно представлял его как объект архитектуры.

"Что-то новенькое. Живу в Петрозаводске, хотела бы на него глянуть", — сказала читательница.

Ошибки не ограничиваются объектами — ИИ может составлять и неудачные маршруты. Туристам попадались предложения несколько раз пересекать страну туда и обратно, игнорируя близлежащие точки.

"Присылал покритиковать маршрут по Вьетнаму. Там предлагалось зачем-то дважды переместиться через полстраны туда и обратно. Вместо того чтобы посмотреть две локации рядом, а потом лететь в дальние", — рассказала турагент.

Но есть и противоположный опыт: некоторые путешественники получили от ИИ качественные идеи и довольны поездками.

"Мне отличный тур по незаезженной Италии составил. Правильно ввести условия и потом просто расстояния сверить. Съездили в сентябре — оказалось даже лучше, чем ожидали", — поделилась подписчица.

Советы от ИИ и рекомендации от человека

Параметр Искусственный интеллект Человек-турагент Точность данных может ошибаться, придумывать опирается на проверенные источники Скорость ответа мгновенная зависит от специалиста Индивидуальность высокая при правильном вводе высокая благодаря опыту Уровень риска возможны ошибки, путаница выше надёжность Креативные идеи генерирует множество вариантов ограничено личным опытом

Как безопасно использовать ИИ для путешествий?

Проверяйте каждое место на карте — отели, музеи, маршруты. Уточняйте у ИИ источники информации или просите дать ссылки (если это возможно). Если маршрут выглядит странным — перепроверьте расстояния и время в пути. Составляйте условия максимально детально: бюджет, предпочтения, длительность, стиль отдыха. Сравнивайте предложения ИИ с реальными отзывами на туристических платформах.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Без проверки отправиться смотреть несуществующий объект → потеря времени → сверять данные в официальных каталогах, картах, путеводителях.

Перенять запутанный маршрут → лишние перелёты, расходы → строить путь в логической последовательности по карте.

Доверять ИИ выбор гостиницы → разочарование на месте → смотреть рейтинги, отзывы, фото на бронированиях.

Использовать бесплатную версию для сложных путешествий → низкая точность → проверять рекомендации вручную или подключать специалиста.

А что если…

ИИ ошибается, но идея выглядит перспективно?

Можно взять её за основу и переработать вручную — иногда нейросеть генерирует неожиданные направления, о которых вы бы не подумали сами.

Нужен маршрут по стране с трудной логистикой?

Лучше комбинировать ИИ с консультацией турагента: ИИ предлагает концепцию, человек корректирует детали.

Вы хотите полностью индивидуальную поездку?

Нейросеть справится, если дать ей подробный ввод, а затем проверить факты. Самый сильный инструмент ИИ — вариативность.

Плюсы и минусы помощи ИИ в путешествиях

Плюсы Минусы Быстро помогает с идеями Может придумывать несуществующие места Генерирует разные сценарии Ошибается в расстояниях Можно уточнять запрос бесконечно Риски при бронировании по его подсказкам Экономит время Иногда даёт нелогичные маршруты Доступен 24/7 Не понимает контекст местности так, как местные жители

FAQ

Как выбрать нейросеть для планирования поездки?

Ориентируйтесь на ту, что умеет работать с актуальными картами и даёт структурированные ответы. Но в любом случае проверяйте все данные вручную.

Сколько времени экономит ИИ?

Он может сократить первые этапы планирования в разы: подбор направлений, идей, примеров маршрутов. Но финальная проверка остаётся за человеком.

Что лучше: ИИ или турагент?

Для вдохновения — ИИ. Для надёжности и сложных маршрутов — человек. Идеальный вариант — сочетать оба подхода.

Мифы и правда

Миф: нейросеть знает все туристические объекты.

нейросеть знает все туристические объекты. Правда: она может генерировать "фантазии", которых нет в реальности.

она может генерировать "фантазии", которых нет в реальности. Миф: ИИ всегда создаёт оптимальный маршрут.

ИИ всегда создаёт оптимальный маршрут. Правда: даже очевидные ошибки в логистике встречаются часто.

даже очевидные ошибки в логистике встречаются часто. Миф: чем детальнее запрос, тем точнее ответ.

чем детальнее запрос, тем точнее ответ. Правда: структура запроса помогает, но не исключает ошибок базы данных.

Исторический контекст

Первые туристические рекомендации от ИИ появились в начале 2020-х, когда модели распознавания текста стали массовыми.

С 2023 года стали появляться первые систематические жалобы на выдуманные достопримечательности.

В 2024–2025 годах возник тренд на "совместное планирование", где путешественник использует ИИ как генератор идей, а человек корректирует детали.

Три интересных факта

ИИ иногда придумывает объекты настолько убедительно, что пользователи всерьёз пытаются их найти. Генерация маршрутов часто страдает из-за слабой логистической модели: нейросеть знает точки, но плохо понимает расстояния. Некоторые туристы благодаря ИИ открыли малоизвестные, но реальные места, которые не входят в стандартные гиды.

ИИ действительно умеет помогать путешественникам: подсказывает направления, предлагает необычные маршруты, вдохновляет на новые поездки. Но пока нейросети не всегда различают реальность и вымысел, поэтому планирование требует проверки и критического мышления. Лучший подход — использовать ИИ как инструмент, а не как единственный источник истины. Тогда путешествие будет не только интересным, но и комфортным, без разочарований и поисков мифических объектов.