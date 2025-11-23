Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Рождественские ярмарки в Европе на грани исчезновения: что стоит за закрытием традиционных праздников

Рождественские ярмарки в Европе закрываются из-за новых правил — Pravda
5:27
Туризм

Каждый год тысячи европейских городов вступают в адвент с особым настроением: запах глинтвейна, деревянные домики, огни гирлянд, шумные карусели, ремесленники и детский смех. Рождественские ярмарки кажутся чем-то незыблемым — культурным фундаментом, а не просто зимним развлечением.

Рождественская ярмарка
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Рождественская ярмарка

Но в последние сезоны праздничные площади всё чаще сталкиваются с проблемой, повлиять на которую сами организаторы почти не могут: резкое подорожание мер безопасности.

Новый фактор риска: безопасность дороже праздника

После ряда терактов на территории Германии — нападения с грузовиком на рынок в Берлине (2016), трагедии в Магдебурге в декабре 2024 года (19 погибших), нападения в Золингене — правительство усилило требования к организаторам массовых мероприятий.

Если крупные мегаполисы справляются с расходами, то для небольших городов эти требования становятся неподъёмными, пишет Pravda.

Что именно вызывает финансовое давление:

  • установка бетонных барьеров, рамок и систем контролируемого входа;

  • расширение видеонаблюдения;

  • обязательное привлечение охранных служб;

  • оформление дополнительной документации по безопасности и страхованию;

  • повышение требований к эвакуации и логистике.

Для маленьких ярмарок, которые в основном организуют волонтёры, общинные объединения или небольшие ассоциации, это превращается в неподъёмную ношу.

Пример: маленькие города — большие проблемы

Оверат (Северный Рейн-Вестфалия, население — 27 тыс.)

  • Организаторы тратили на безопасность около 17 500 евро за 18 месяцев.

  • Городские власти отказались покрывать часть расходов.

  • Все киоски в этом году закрыты.

Керпeн — аналогичная ситуация.

Здесь нашли обходной манёвр: переименовали событие в "Genussmarkt im Advent" ("Рынок удовольствий в период Адвента") и сократили масштаб. Таким образом организаторы уходят из категории мероприятий, требующих самых строгих мер защиты.

Местные рынки vs мегаполисы: разные возможности

В Германии ежегодно проводится около 2500 рождественских ярмарок, и большинство всё же состоится:

Крупные устойчивые рынки:

Гейдельберг, Нюрнберг, Дрезден — работают, хотя и с усиленной охраной.

Но именно маленькие ярмарки:

  • оказываются на грани закрытия,

  • теряют финансирование,

  • вынуждены уходить от форматов массовых мероприятий.

Магдебург стал недавним примером критической ситуации:
для главного городского рынка долго не могли получить разрешение из-за споров о концепции безопасности.
Только после переговоров меры были усилены и ярмарка получила зелёный свет.

Исторический и социальный контекст 

2016 — Берлин

Атака с грузовиком на рождественскую ярмарку. Начало масштабного пересмотра мер безопасности.

2024 — Магдебург

Наезд автомобиля на толпу, 19 погибших. Новый виток переработки нормативов.

Каждое из этих событий влияло на законодательство, приводя к новым уровням регуляции.

"А что если…" — возможные альтернативы

А что если города объединятся в региональные ярмарки?
— Меньше отдельных точек, больше ресурсов для одной крупной площадки.

А что если повысить долю государственного финансирования?
— Это позволит компенсировать затраты маленьким сообществам.

А что если внедрить "умные" меры безопасности?
— Например, мобильные барьеры, переносные рамки, совместное использование камер.

А что если ярмарки перейдут в формат дневных мини-фестивалей?
— Они требуют меньших мер защиты и меньше охраны.

FAQ

1. Почему именно рождественские ярмарки становятся объектом нападений?

Потому что они массовые, символические и находятся под открытым небом — легко доступная цель для террористов.

2. Кто должен оплачивать безопасность: город или организаторы?

Закон не устанавливает единых правил. Обычно расходы распределяются, но всё чаще их полностью перекладывают на организаторов.

3. Можно ли отказаться от барьеров и охраны?

Нет. При определённом количестве посетителей это обязательное требование федеральных органов.

4. Будут ли закрываться крупные ярмарки?

Это маловероятно: у них есть финансирование и инфраструктура. Под риском находятся только небольшие локальные рынки.

Мифы и правда о рождественских ярмарках

Миф: в Германии массово запрещают все ярмарки.

Правда: закрываются только некоторые локальные рынки; большинство крупных мероприятий остаётся открытым.

Миф: маленькие ярмарки закрываются из-за отсутствия интереса.

Правда: причина — в высокой стоимости безопасности и невозможности выполнить новые требования.

Миф: новые меры — формальность.

Правда: это комплексные стандарты, включающие технические, организационные и финансовые обязательства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
