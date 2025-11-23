Рождественские ярмарки в Европе на грани исчезновения: что стоит за закрытием традиционных праздников

Каждый год тысячи европейских городов вступают в адвент с особым настроением: запах глинтвейна, деревянные домики, огни гирлянд, шумные карусели, ремесленники и детский смех. Рождественские ярмарки кажутся чем-то незыблемым — культурным фундаментом, а не просто зимним развлечением.
Но в последние сезоны праздничные площади всё чаще сталкиваются с проблемой, повлиять на которую сами организаторы почти не могут: резкое подорожание мер безопасности.
После ряда терактов на территории Германии — нападения с грузовиком на рынок в Берлине (2016), трагедии в Магдебурге в декабре 2024 года (19 погибших), нападения в Золингене — правительство усилило требования к организаторам массовых мероприятий.
Если крупные мегаполисы справляются с расходами, то для небольших городов эти требования становятся неподъёмными, пишет Pravda.
установка бетонных барьеров, рамок и систем контролируемого входа;
расширение видеонаблюдения;
обязательное привлечение охранных служб;
оформление дополнительной документации по безопасности и страхованию;
повышение требований к эвакуации и логистике.
Для маленьких ярмарок, которые в основном организуют волонтёры, общинные объединения или небольшие ассоциации, это превращается в неподъёмную ношу.
Оверат (Северный Рейн-Вестфалия, население — 27 тыс.)
Организаторы тратили на безопасность около 17 500 евро за 18 месяцев.
Городские власти отказались покрывать часть расходов.
Все киоски в этом году закрыты.
Керпeн — аналогичная ситуация.
Здесь нашли обходной манёвр: переименовали событие в "Genussmarkt im Advent" ("Рынок удовольствий в период Адвента") и сократили масштаб. Таким образом организаторы уходят из категории мероприятий, требующих самых строгих мер защиты.
В Германии ежегодно проводится около 2500 рождественских ярмарок, и большинство всё же состоится:
Гейдельберг, Нюрнберг, Дрезден — работают, хотя и с усиленной охраной.
оказываются на грани закрытия,
теряют финансирование,
вынуждены уходить от форматов массовых мероприятий.
Магдебург стал недавним примером критической ситуации:
для главного городского рынка долго не могли получить разрешение из-за споров о концепции безопасности.
Только после переговоров меры были усилены и ярмарка получила зелёный свет.
Атака с грузовиком на рождественскую ярмарку. Начало масштабного пересмотра мер безопасности.
Наезд автомобиля на толпу, 19 погибших. Новый виток переработки нормативов.
Каждое из этих событий влияло на законодательство, приводя к новым уровням регуляции.
А что если города объединятся в региональные ярмарки?
— Меньше отдельных точек, больше ресурсов для одной крупной площадки.
А что если повысить долю государственного финансирования?
— Это позволит компенсировать затраты маленьким сообществам.
А что если внедрить "умные" меры безопасности?
— Например, мобильные барьеры, переносные рамки, совместное использование камер.
А что если ярмарки перейдут в формат дневных мини-фестивалей?
— Они требуют меньших мер защиты и меньше охраны.
Потому что они массовые, символические и находятся под открытым небом — легко доступная цель для террористов.
Закон не устанавливает единых правил. Обычно расходы распределяются, но всё чаще их полностью перекладывают на организаторов.
Нет. При определённом количестве посетителей это обязательное требование федеральных органов.
Это маловероятно: у них есть финансирование и инфраструктура. Под риском находятся только небольшие локальные рынки.
Правда: закрываются только некоторые локальные рынки; большинство крупных мероприятий остаётся открытым.
Правда: причина — в высокой стоимости безопасности и невозможности выполнить новые требования.
Правда: это комплексные стандарты, включающие технические, организационные и финансовые обязательства.
