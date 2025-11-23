Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самолёт поднимается в небо, а мозг — в тревогу: что превращает обычный перелёт в испытание

Ощущение утраты контроля усиливает аэрофобию по данным психолога Зберовского
Туризм

Страх перед полётами остаётся одной из самых частых тревог среди путешественников. Турбулентность, взлёт, посадка — всё это для части людей превращается в испытание, даже если статистика уверяет: авиаперелёты значительно безопаснее автомобильных поездок. На высоте мозг действует иррационально, формируя негативные сценарии и усиливая тревожность.

Девушка с телефоном в самолете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с телефоном в самолете

Аэрофобия связана не столько с опасностью, сколько с утратой контроля. На земле человек всегда видит выход из ситуации, может сменить маршрут или остановиться. В самолёте такой возможности нет, поэтому мозг активирует защитные реакции, которые приводят к напряжению и иногда — к паническим атакам. Специалисты отмечают: корректные стратегии поведения помогают воспринимать полёт спокойнее.

Что говорят специалисты о природе аэрофобии

Психологи отмечают: ощущение незащищённости возникает тогда, когда человек "передаёт управление" внешним силам. Отсутствие почвы под ногами, незнание принципов работы самолёта и невозможность вмешаться в ситуацию формируют тревожный фон. Это явление универсально и не зависит от частоты полётов.

"Не имея почвы под ногами и ничего не понимая в управлении самолётом, человек чувствует себя незащищённым." — пояснил психолог Андрей Зберовский.

Сравнение факторов, усиливающих или ослабляющих страх

Фактор Усиливает страх Уменьшает страх
Контроль Отсутствует Выполнение действий, возвращающих ощущение управляемости
Среда Замкнутое пространство Мобильность: ходьба, простые движения
Звук Н незнакомые шумы Фоновые ритмичные мелодии
Фокус внимания На крыле, звуках, иллюминаторе На фильмах, диалоге, занятиях руками
Эмоциональный фон Одиночество, замкнутость Общение с оптимистичным спутником

Что помогает во время полёта

  1. Делайте небольшие прогулки по салону и разминку кистей — это снижает телесное напряжение и улучшает кровообращение.

  2. Используйте эспандер или простые упражнения для рук, чтобы отвлечься и успокоить дыхание.

  3. Загружайте заранее лёгкие фильмы или приятные сериалы, избегая тревожных сюжетов.

  4. Возьмите небольшой талисман или предмет, вызывающий положительные эмоции.

  5. Ищите поддержку у спутника или бортпроводника — это формирует ощущение безопасности.

  6. Выбирайте места у прохода, чтобы не смотреть лишний раз в иллюминатор.

  7. Используйте спокойную музыку и наушники с шумоподавлением.

  8. При необходимости консультируйтесь с врачом о подборе мягких седативных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Фокусироваться на крыле и механизмах → усиление тревоги → выбрать место у прохода.

  2. Сравнивать шумы двигателя с "поломкой" → паника → включить музыку или фильм.

  3. Сидеть без движения весь полёт → физический дискомфорт → сделать разминку в проходе.

  4. Без подготовки садиться рядом с окном → навязчивый мониторинг высоты → заранее выбрать другой сектор.

  5. Читать тревожные новости перед вылетом → повышение стресса → переключиться на приятный контент.

А что если лететь приходится одному

Если у пассажира нет спутника, специалисты рекомендуют заранее подумать о стратегиях эмоциональной опоры. Бортпроводники часто становятся теми, кто помогает пассажиру сохранять спокойствие.

"Главное, дать человеку понять, что он не один и ты всегда ему поможешь." — подчеркнула бывшая бортпроводница Алина Миронова.

Даже короткий диалог с соседним пассажиром снижает уровень напряжения и помогает мозгу переключиться на социальное взаимодействие.

"Чтобы начать знакомство, можно угостить соседа шоколадкой." — добавила Алина Миронова.

Плюсы и минусы различных стратегий

Стратегия Плюсы Минусы
Разминка Быстро снижает стресс Ограничена турбулентностью
Фильмы и музыка Отлично переключают внимание Требуют подготовки
Лекарственные средства Расслабляют и улучшают сон Нужна консультация врача
Общение Повышает чувство безопасности Зависит от настроя других людей
Выбор места Снижает обзор триггеров Может стоить дороже

FAQ

Какое место лучше выбирать аэрофобам?
У прохода или ближе к выходу — так меньше визуальных раздражителей.

Можно ли уснуть с помощью препаратов?
Да, но только после консультации с врачом.

Помогает ли спорт в борьбе со страхом полёта?
Да, активность снижает общий уровень тревожности.

Мифы и правда

  1. Миф: аэрофобия — слабость.
    Правда: это распространённая реакция мозга на отсутствие контроля.

  2. Миф: страх нельзя уменьшить без лекарств.
    Правда: техники дыхания, движение и фокус внимания помогают не хуже.

  3. Миф: турбулентность опасна.
    Правда: современные самолёты рассчитаны на нагрузки в несколько раз выше наблюдаемых.

Сон и психология

Психологи отмечают, что регулярные перелёты становятся легче, когда человек формирует устойчивые ритуалы: музыка, обратный отсчёт, дыхательные техники. Это создаёт привычную "опору" для мозга. 

"Если в пути возникает турбулентность, смотрю на бортпроводников. Их спокойствие — лучший индикатор того, что бояться на самом деле нечего." — отметил режиссёр Пётр Симоненко.

Особое значение имеет ощущение контроля. Даже простые действия — застегнуть ремень, закрыть глаза, удерживать ритм дыхания — снижают вероятность панической атаки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
