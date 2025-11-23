Пьемонт, о котором молчат путеводители: Лоаццоло как знаменитый винный маршрут

Первое впечатление от Лоаццоло — ощущение, что попал в "закулисье" Пьемонта, куда обычно пускают только своих.
Холмы, укрытые виноградниками, маленькие каменные деревушки, тишина, которую изредка нарушает трактор между рядами лоз, — всё это больше похоже на открытку из прошлого, чем на популярное туристическое направление.
Но именно здесь рождаются вина, которыми гордятся даже искушённые итальянцы, а кулинарные удовольствия легко конкурируют с соседними, куда более раскрученными регионами.
Лоаццоло — это крошечная зона в южной части Пьемонта, зажатая между известными виноградниками Бароло, Асти и Альбы. С высоты смотровых площадок видны волнистые холмы, покрытые лозой, лесом и орешниками. Деревни словно цепляются за склоны, а дороги петляют так, что каждое новое окно автомобиля открывает ещё один "пейзаж для календаря".
Осенью эта местность особенно завораживает. Листва виноградников и деревьев окрашивается в густые оттенки бордового, охры, янтаря и тёмно-зелёного. В сухой, прозрачный воздух поднимаются ароматы земли, грибов и костров, где сжигают лозу после обрезки. Небольшая высота и открытые склоны обеспечивают почти панорамный обзор — отсюда хорошо видно, как сезон буквально "растекается" по пейзажу.
Несмотря на близость к знаменитым винным маршрутам, Лоаццоло удивительным образом остаётся в тени. Основной поток путешественников оседает в районе Бароло, Барбареско, Асти и в самих городах, известных своими фестивалями вина и трюфеля.
Лоаццоло же живёт более камерной жизнью: здесь меньше гостиниц, почти нет "открыточной" инфраструктуры, ориентированной на туристов, а главные адреса — это семейные винодельни, местные траттории и фермерские хозяйства. Для тех, кто устал от толп и очередей в дегустационных залах, это скорее плюс, чем минус, пишет The Guardian.
Главная гордость этой зоны — сладкое вино, которое местные виноделы довели до уровня настоящего искусства. Для него используют виноград, который дозревает на лозе или проходит лёгкую подвяку, благодаря чему ягоды становятся более концентрированными и ароматными. В бокале такое вино густое, с оттенками меда, спелого абрикоса, цедры и сухофруктов, но при этом не приторное: кислотность держит баланс и делает каждый глоток живым.
Не меньший интерес представляют классические игристые вина. Их делают по традиционной технологии вторичного брожения в бутылке — той же, что используется в шампанском. В результате получаются сложные, выдержанные игристые с тонами яблока, тоста, орехов и иногда лёгкой минеральности.
Местные винодельни часто небольшие, семейные. Владелец сам проводит экскурсию по погребам, показывает старые бочки и рассказывает, как его дед начинал с нескольких рядов лоз. Дегустации здесь редко превращаются в шоу — скорее это размеренный разговор о сортах, урожае и погоде за чашкой вина и тарелкой местного сыра.
сладкие вина — с десертами на основе орехов, фундучного печенья, мягких сыров с плесенью;
игристые — как аперитив, с сырами, прошутто, лёгкими закусками из овощей и морепродуктов;
сухие белые, которые тоже делают в этой зоне, — с трюфельной пастой или ризотто с белыми грибами.
Эта часть Пьемонта — настоящий рай для тех, кто ценит сезонные продукты и простую, но насыщенную кухню.
Трюфели. В ресторанах и тратториях их щедро стругают поверх пасты, яичницы или мягких сыров. Осенью меню буквально вращается вокруг белого трюфеля.
Белые грибы. Их жарят с чесноком, добавляют в ризотто, запекают в духовке с травами и оливковым маслом.
Фундук. Из него делают пасты, кремы, печенье и торты. Многие десерты здесь строятся именно вокруг орехового вкуса.
Мясные блюда. Тушёная говядина в красном вине, колбасы, местные копчёности — всё это отлично сочетается с игристыми или более насыщенными красными из соседних зон.
Обед в местной траттории — это не "сделать быстрый перекус", а маленький ритуал: антипасти, паста или ризотто, второе блюдо, десерт и, конечно, вино. Темп неторопливый, официант, как правило, знает всех постоянных гостей по именам, а туристы воспринимаются скорее как приятное дополнение к жизни, а не как источник заработка.
Лоаццоло удобно сочетать с визитом в Асти, Альбу или зону Бароло. Чаще всего путешественники добираются сюда:
на арендованной машине из Турина или Милана;
в рамках винного тура по Пьемонту;
на день из Асти или Альбы с ночёвкой на ферме или в агритуризмо.
Общественный транспорт в этих местах развит слабее, чем между крупными городами, поэтому автомобиль даёт максимальную свободу — можно заезжать в маленькие деревни, винодельни и на панорамные точки.
Дегустации на семейных винодельнях.
Прогулки по виноградникам и орешникам с выходом к панорамным площадкам.
Посещение рынков в соседних городах Асти или Альбы.
Осенние гастрономические поездки за трюфелями и грибами.
Неспешные обеды и ужины в тратториях с видом на холмы.
Осень — самый эффектный сезон, но в другое время года Лоаццоло тоже раскрывается по-своему.
Весна — время цветущих садов и свежей зелени, более мягкий климат и начало сезона гастрономических фестивалей в Пьемонте.
Лето — тёплые вечера на террасах, лёгкие белые и игристые вина, блюда из свежих овощей и трав.
Зима — период плотной, сытной кухни, тушёных мясных блюд и уютных погребков, где особенно приятно пробовать сладкие вина в паре с десертами и сырами.
Если цель — избежать толп туристов, межсезонье (поздняя весна или ранняя осень до пика трюфельного сезона) почти идеально.
Миф 1. Это место только для экспертов по вину.
На самом деле большинство виноделен охотно работают с начинающими любителями, объясняют простым языком и не требуют специальных знаний.
Миф 2. Здесь нечего делать, кроме дегустаций.
Помимо вина есть прогулки по холмам, небольшие исторические городки неподалёку, гастрономические маршруты, рынки и фестивали.
Миф 3. Вся "настоящая" кухня Пьемонта — только в Альбе и Бароло.
Лоаццоло и окрестности используют те же продукты и традиции, но подают их в более камерной атмосфере, без туристического ажиотажа.
Нужны ли записи на дегустации заранее?
В небольшие винодельни лучше звонить или писать заранее, особенно в высокий сезон (осень и время крупных фестивалей). Многие хозяйства работают по предварительной записи.
Можно ли приехать без машины?
Теоретически — да, используя поезда и автобусы до ближайших крупных городов, но большинство путешественников выбирают аренду автомобиля, чтобы свободно перемещаться между деревнями и винодельнями.
Подходит ли регион для поездки с детьми?
Да, если сочетать винные остановки с прогулками, природой и фермерскими хозяйствами. Многие агритуризмо предлагают просторные территории, животных и простую домашнюю кухню.
Дорого ли здесь отдыхать?
По сравнению с раскрученными туристическими зонами Италии эта часть Пьемонта часто оказывается приятнее по соотношению "цена-качество": разумные цены на жильё, честные порции в ресторанах и возможность покупать продукты прямо у фермеров.
Регион славится не только вином, но и фундуком — ореховые рощи здесь не менее характерны, чем виноградники.
Осенний сезон трюфеля и белых грибов превращает местные меню в почти бесконечную дегустацию сочетаний "лес + вино".
Несмотря на близость к известным винным маршрутам, Лоаццоло до сих пор редко фигурирует в массовых путеводителях, оставаясь "домашним секретом" для итальянцев и опытных путешественников.
