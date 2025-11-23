Пьемонт, о котором молчат путеводители: Лоаццоло как знаменитый винный маршрут

Лоаццоло в Пьемонте покоряет сердца гурманов — The Guardian

Первое впечатление от Лоаццоло — ощущение, что попал в "закулисье" Пьемонта, куда обычно пускают только своих.

Холмы, укрытые виноградниками, маленькие каменные деревушки, тишина, которую изредка нарушает трактор между рядами лоз, — всё это больше похоже на открытку из прошлого, чем на популярное туристическое направление.

Но именно здесь рождаются вина, которыми гордятся даже искушённые итальянцы, а кулинарные удовольствия легко конкурируют с соседними, куда более раскрученными регионами.

Лоаццоло: скрытый угол Пьемонта

Лоаццоло — это крошечная зона в южной части Пьемонта, зажатая между известными виноградниками Бароло, Асти и Альбы. С высоты смотровых площадок видны волнистые холмы, покрытые лозой, лесом и орешниками. Деревни словно цепляются за склоны, а дороги петляют так, что каждое новое окно автомобиля открывает ещё один "пейзаж для календаря".

Осенью эта местность особенно завораживает. Листва виноградников и деревьев окрашивается в густые оттенки бордового, охры, янтаря и тёмно-зелёного. В сухой, прозрачный воздух поднимаются ароматы земли, грибов и костров, где сжигают лозу после обрезки. Небольшая высота и открытые склоны обеспечивают почти панорамный обзор — отсюда хорошо видно, как сезон буквально "растекается" по пейзажу.

Почему здесь мало туристов

Несмотря на близость к знаменитым винным маршрутам, Лоаццоло удивительным образом остаётся в тени. Основной поток путешественников оседает в районе Бароло, Барбареско, Асти и в самих городах, известных своими фестивалями вина и трюфеля.

Лоаццоло же живёт более камерной жизнью: здесь меньше гостиниц, почти нет "открыточной" инфраструктуры, ориентированной на туристов, а главные адреса — это семейные винодельни, местные траттории и фермерские хозяйства. Для тех, кто устал от толп и очередей в дегустационных залах, это скорее плюс, чем минус, пишет The Guardian.

Вина Лоаццоло: от сладкого до искристого

Главная гордость этой зоны — сладкое вино, которое местные виноделы довели до уровня настоящего искусства. Для него используют виноград, который дозревает на лозе или проходит лёгкую подвяку, благодаря чему ягоды становятся более концентрированными и ароматными. В бокале такое вино густое, с оттенками меда, спелого абрикоса, цедры и сухофруктов, но при этом не приторное: кислотность держит баланс и делает каждый глоток живым.

Не меньший интерес представляют классические игристые вина. Их делают по традиционной технологии вторичного брожения в бутылке — той же, что используется в шампанском. В результате получаются сложные, выдержанные игристые с тонами яблока, тоста, орехов и иногда лёгкой минеральности.

Местные винодельни часто небольшие, семейные. Владелец сам проводит экскурсию по погребам, показывает старые бочки и рассказывает, как его дед начинал с нескольких рядов лоз. Дегустации здесь редко превращаются в шоу — скорее это размеренный разговор о сортах, урожае и погоде за чашкой вина и тарелкой местного сыра.

С чем пробовать местное вино

сладкие вина — с десертами на основе орехов, фундучного печенья, мягких сыров с плесенью;

игристые — как аперитив, с сырами, прошутто, лёгкими закусками из овощей и морепродуктов;

сухие белые, которые тоже делают в этой зоне, — с трюфельной пастой или ризотто с белыми грибами.

Кухня региона: праздник для гурмана

Эта часть Пьемонта — настоящий рай для тех, кто ценит сезонные продукты и простую, но насыщенную кухню.

Что здесь едят

Трюфели. В ресторанах и тратториях их щедро стругают поверх пасты, яичницы или мягких сыров. Осенью меню буквально вращается вокруг белого трюфеля.

Белые грибы. Их жарят с чесноком, добавляют в ризотто, запекают в духовке с травами и оливковым маслом.

Фундук. Из него делают пасты, кремы, печенье и торты. Многие десерты здесь строятся именно вокруг орехового вкуса.

Мясные блюда. Тушёная говядина в красном вине, колбасы, местные копчёности — всё это отлично сочетается с игристыми или более насыщенными красными из соседних зон.

Обед в местной траттории — это не "сделать быстрый перекус", а маленький ритуал: антипасти, паста или ризотто, второе блюдо, десерт и, конечно, вино. Темп неторопливый, официант, как правило, знает всех постоянных гостей по именам, а туристы воспринимаются скорее как приятное дополнение к жизни, а не как источник заработка.

Как добраться и что делать

Дорога и транспорт

Лоаццоло удобно сочетать с визитом в Асти, Альбу или зону Бароло. Чаще всего путешественники добираются сюда:

на арендованной машине из Турина или Милана;

в рамках винного тура по Пьемонту;

на день из Асти или Альбы с ночёвкой на ферме или в агритуризмо.

Общественный транспорт в этих местах развит слабее, чем между крупными городами, поэтому автомобиль даёт максимальную свободу — можно заезжать в маленькие деревни, винодельни и на панорамные точки.

Чем заняться

Дегустации на семейных винодельнях. Прогулки по виноградникам и орешникам с выходом к панорамным площадкам. Посещение рынков в соседних городах Асти или Альбы. Осенние гастрономические поездки за трюфелями и грибами. Неспешные обеды и ужины в тратториях с видом на холмы.

А что если поехать не осенью

Осень — самый эффектный сезон, но в другое время года Лоаццоло тоже раскрывается по-своему.

Весна — время цветущих садов и свежей зелени, более мягкий климат и начало сезона гастрономических фестивалей в Пьемонте.

Лето — тёплые вечера на террасах, лёгкие белые и игристые вина, блюда из свежих овощей и трав.

Зима — период плотной, сытной кухни, тушёных мясных блюд и уютных погребков, где особенно приятно пробовать сладкие вина в паре с десертами и сырами.

Если цель — избежать толп туристов, межсезонье (поздняя весна или ранняя осень до пика трюфельного сезона) почти идеально.

Мифы и правда о Лоаццоло

Миф 1. Это место только для экспертов по вину.

На самом деле большинство виноделен охотно работают с начинающими любителями, объясняют простым языком и не требуют специальных знаний.

Миф 2. Здесь нечего делать, кроме дегустаций.

Помимо вина есть прогулки по холмам, небольшие исторические городки неподалёку, гастрономические маршруты, рынки и фестивали.

Миф 3. Вся "настоящая" кухня Пьемонта — только в Альбе и Бароло.

Лоаццоло и окрестности используют те же продукты и традиции, но подают их в более камерной атмосфере, без туристического ажиотажа.

FAQ

Нужны ли записи на дегустации заранее?

В небольшие винодельни лучше звонить или писать заранее, особенно в высокий сезон (осень и время крупных фестивалей). Многие хозяйства работают по предварительной записи.

Можно ли приехать без машины?

Теоретически — да, используя поезда и автобусы до ближайших крупных городов, но большинство путешественников выбирают аренду автомобиля, чтобы свободно перемещаться между деревнями и винодельнями.

Подходит ли регион для поездки с детьми?

Да, если сочетать винные остановки с прогулками, природой и фермерскими хозяйствами. Многие агритуризмо предлагают просторные территории, животных и простую домашнюю кухню.

Дорого ли здесь отдыхать?

По сравнению с раскрученными туристическими зонами Италии эта часть Пьемонта часто оказывается приятнее по соотношению "цена-качество": разумные цены на жильё, честные порции в ресторанах и возможность покупать продукты прямо у фермеров.

Три факта о Лоаццоло и его окрестностях

Регион славится не только вином, но и фундуком — ореховые рощи здесь не менее характерны, чем виноградники. Осенний сезон трюфеля и белых грибов превращает местные меню в почти бесконечную дегустацию сочетаний "лес + вино". Несмотря на близость к известным винным маршрутам, Лоаццоло до сих пор редко фигурирует в массовых путеводителях, оставаясь "домашним секретом" для итальянцев и опытных путешественников.