Вдали от суеты: место, где время замедляет свой бег, находится всего в четырёх часах от Марракеша

Скура — место, где можно насладиться настоящей жизнью — Guardian

Первое, что отмечает путешественник, входя в оазис, — резкое похолодание воздуха. Затем доносятся пение птиц, шелест финиковых пальм, приглушённый свет и аромат влажной земли.

Фото: en.wikipedia.org by yeowatzup is licensed under free for commercial use Скура, оазис

Именно так исследователь, много лет пересекавший пустыни пешком и с караванами, описывает свои ощущения от Скура — оазиса, куда он возвращается не ради приключений, а ради отдыха.

Скура, расположенная всего в четырёх часах езды от Марракеша, остаётся живым напоминанием о том, что в пустыне возможно найти не мираж, а реальный уголок тишины.

Исторический контекст

● Основана в XII веке султаном Якубом аль-Мансуром.

● В Средние века была крупным пунктом транссахарской торговли — сюда приходили караваны из Центральной и Южной Африки.

● Через город шли потоки золота, соли, тканей, страусиных перьев и пряностей.

● После упадка караванных путей Скура превратилась главным образом в сельскохозяйственный центр и стала одним из крупнейших производителей фиников меджул.

География и современность

Скура — это не маленький оазис с одной-единственной пальмой. Здесь живёт около 3000 человек. Вокруг — огромная пальмовая роща площадью 25 квадратных километров. Роща пересечена канавами, рукавами древней ирригационной системы, и даже сегодня выглядит как отдельный мир внутри пустыни.

Как добраться

Транспорт

Из Марракеша: автобус CTM или Supratours (около 6 часов), либо аренда машины.

Из Феса: прямой трансфер или автомобиль с водителем.

Из Уарзазата: менее часа езды.

Оптимальное время визита

Октябрь-ноябрь — сезон сбора урожая фиников.

Весна — пора цветения и мягкой погоды.

Что предлагает Скура путешественнику

1. Атмосфера вне времени

Скура — не место для "короткого селфи у достопримечательностей".

Это территория медленного ритма:

● глиняные дома,

● тишина,

● запах фиников,

● вода, спускающаяся с гор естественным путём,

● и люди, живущие так, будто за пределами долины мир не спешит.

2. Жизнь среди финиковых пальм

Передвигаться лучше всего на велосипеде. Многие гестхаусы их предоставляют, либо можно взять напрокат или нанять гида из Skoura VTT Aventures.

На велосипеде можно увидеть:

различия между мужскими и женскими пальмами;

процесс весеннего опыления;

как фермеры взбираются по стволу босиком, используя верёвку и изогнутую косу;

настоящую жизнь местных жителей.

3. Система оросительных каналов хеттара

Хеттара — это сеть туннелей, созданная примерно 2500 лет назад.

Они проводят воду из Атласских гор, используя лишь силу тяжести.

Даже неспециалист понимает масштаб инженерной мысли, стоящей за этими сооружениями.

Архитектура: дома, которые "дышат"

Особенности построек

Стены из смеси глины, соломы и пальмовых листьев.

Летом внутри прохладно, зимой — тепло.

Крыши плоские, с выступами из травы или пальмового волокна.

Во время дождей их приходится ремонтировать — дом буквально "тонет".

Многие жители переходят на бетон, однако традиционная архитектура здесь всё ещё жива и уникальна.

Повседневные блюда

Скура — идеальное место для того, чтобы попробовать тажин в его настоящем, "домашнем" виде:

тажин с бараниной и овощами,

тажин с лимоном и оливками,

фрикадельки в томатном соусе,

кускус по пятницам.

По краю оазиса работают множество недорогих кафе. Самое простое блюдо — жареная курица — здесь удивительно вкусно: хрустящая кожа, солёные помидоры, свежий хлеб и щедрая харисса (острый соус из перца чили).

Почему Скура — идеальное место для "декомпрессии"

Преимущества

тишина,

прохлада среди пальм,

пространство для прогулок,

отсутствие толп туристов,

нет суеты Марракеша, шумных клубов Касабланки или серф-хаусов Тагазута.

Оазис работает как терапия — медленная, глубокая, успокаивающая.