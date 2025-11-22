Не всё, что лежит в номере, принадлежит гостю: один предмет приносит самые частые счета

Каждый, кто хоть раз ночевал в гостинице, сталкивался с одним и тем же вопросом: что из номера можно забрать с собой без риска получить неприятный счёт при выезде? Одноразовые тапочки кажутся очевидными, а вот шампуни, канцелярия или чайные наборы — уже повод задуматься. Чтобы не гадать и не попасть в неловкое положение, стоит заранее знать, что считается частью гостевого сервиса, а какие вещи относятся к имуществу отеля и должны оставаться в номере.
Большинство гостиниц ориентируются на международную практику: всё одноразовое предназначено именно для гостя. Эти предметы никуда не возвращаются, не стираются и не используются повторно. Поэтому смело берите их с собой — они включены в стоимость проживания и считаются расходными материалами.
Одноразовые тапочки лежат при входе или в шкафу и упакованы в прозрачные пакеты. Такой формат подразумевает личное использование. В хостелах тапочки могут выдаваться на ресепшене и иногда быть платными, но принцип тот же — одноразовый комплект принадлежит вам. В спа-зонах тоже часто дают отдельную пару лёгкой обуви, рассчитанную на влажные помещения.
Бутылки питьевой воды объёмом 0,5 литра также входят в гостевой набор. Их ставят при уборке и пополняют ежедневно. Если вода разлита в стеклянный кувшин, забирать его нельзя — он многоразовый и остаётся собственностью отеля.
Самая популярная категория — туалетные принадлежности. Миниатюры шампуней, кондиционеров, гелей для душа, лосьонов, одноразовые наборы для бритья или ухода за зубами — это расходники. Полноразмерные бутылки, закреплённые на держателях, брать не нужно.
Часто гости находят в номере небольшие блокноты, ручки или открытки с логотипом гостиницы. Такие предметы отели кладут специально — они работают как реклама и воспринимаются как сувениры.
Швейные наборы и губки для обуви — ещё один вид "дорожной аптечки", которую можно забрать, особенно если упаковка одноразовая и рассчитана на несколько применений.
На чайных станциях лежат пакетики чая, кофе, сахар, печенье или конфеты с логотипом — всё это гости вправе взять с собой. Если есть капсульная кофемашина, набор капсул также относится к гостевому сервису, но некоторые варианты могут быть платными.
Чтобы избежать неприятностей, важно помнить: всё многоразовое всегда остаётся в номере. К этой категории относятся халаты и полотенца, столовая и стеклянная посуда, сейфы, электрические чайники, зонты, гладильные доски, декоративные элементы, журналы и книги. Иногда отели премиум-класса предлагают купить халат или набор полотенец — об этом обычно сообщают на ресепшене.
|Категория
|Можно забрать
|Нельзя забирать
|Одноразовая обувь
|Да
|Многоразовые тапочки
|Вода
|Пластиковые бутылки
|Стеклянные кувшины
|Туалетные принадлежности
|Миниатюры, наборы
|Полноразмерные диспенсеры
|Канцелярия
|Ручки, блокноты
|Папки меню, журналы
|Швейные наборы
|Да
|Большие наборы для персонала
|Губки для обуви
|Одноразовые
|Многоразовые щётки
|Чай, сахар, капсулы
|Да
|Кружки, чайник
|Детские одноразовые наборы
|Да
|Игровые принадлежности отеля
Осматривайте упаковку: одноразовые вещи всегда упакованы индивидуально.
Если не уверены — спросите на ресепшене, особенно в зарубежных отелях.
Проверьте ящики под раковиной и шкафы — там могут лежать дополнительные наборы.
Обращайте внимание на мини-бар: большинство позиций в нём платные.
Помните, что конфеты "комплимент" или поздравительные угощения — всегда для гостя.
Иногда отели оставляют гостям сюрпризы: шоколад, бутылку вина, фруктовую тарелку или тематический набор к празднику. Такие подарки — часть сервиса, их можно забрать или съесть без вопросов. Бывают и детские наборы: раскраски, маленькие игрушки — они также предназначены для ребёнка.
|Плюсы
|Минусы
|Удобно брать в дорогу
|Мини-набор может быть недостаточно качественным
|Можно использовать в следующих поездках
|В некоторых отелях наборы ограничены
|Экономия места и времени
|В бюджетных гостиницах наборов может не быть
|Подходят как сувенир
|Некоторые гости берут лишнее, из-за чего наборы убирают
|Компактный формат
|Не включает предметы личной гигиены высокого уровня
Можно ли забрать одноразовый набор для бритья?
Да, он предназначен только для гостя.
Я увидел в номере кофемашину. Капсулы бесплатные?
Зависит от отеля: чаще — да, но в некоторых они стоят отдельно.
Можно ли брать полотенца к бассейну?
Да, но только те, что выдают именно для бассейна или пляжа.
Миф: халаты входят в стоимость проживания, значит, их можно забрать.
Правда: халаты — собственность отеля, их забрать нельзя без покупки.
Миф: шампуни можно брать только в последнюю ночь.
Правда: миниатюры принадлежат вам с момента заселения.
Миф: если книга лежит в номере, она бесплатная.
Правда: большинство письменных материалов — часть интерьера.
