Трагедия не растворилась в прибое: атака акулы в Египте обернулась отелю жёстким судебным вердиктом

Суд снял ответственность с чиновников в деле о гибели туристки — TourDom.ru

3:28 Your browser does not support the audio element. Туризм

Трёхлетняя судебная тяжба в Египте подошла к концу, поставив точку в деле, которое с момента трагедии привлекало внимание не только юристов, но и туристической отрасли. Апелляционный суд вынес решение в пользу семьи гражданки Австрии, погибшей от атаки акулы на курорте Хургады. Теперь управляющая компания отеля должна выплатить наследникам 1 млн египетских фунтов. По данным TourDom. ru, такое постановление может со временем стать ориентиром для подобных исков, связанных с безопасностью путешественников.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Стая акул под водой

Что произошло летом 2022 года

События, приведшие к судебному разбирательству, случились на пляже в Сахл-Хашише. Тогда 68-летняя туристка плавала возле отеля Tropitel Sahl Hasheesh, когда на неё напала акула. Хищница нанесла женщине смертельные ранения, откусив руку и серьёзно повредив ногу. Очевидцы, рассказавшие подробности журналистам, зафиксировали происходящее на видео: с пирса и берега десятки людей наблюдали, как мужчина на сапборде пытается помочь раненой. Медики боролись за её жизнь до последнего, но спасти её не смогли — она умерла по пути в больницу.

Почему родные подали иск

В исковом заявлении, поданном семьёй погибшей, ключевым обвинением стала неподготовленность отеля к экстренной ситуации. Отмечалось отсутствие спасательного оборудования, медлительная реакция спасателей и запоздалое прибытие скорой помощи. Родственники также указали на то, что система безопасности на пляже была организована недостаточно тщательно.

Претензии затронули не только администрацию курорта. Представители семьи обвинили должностных лиц — министров туризма и древностей, охраны окружающей среды, а также губернатора провинции Красное море. По их мнению, государственные структуры не контролировали выполнение протоколов безопасности.

Как проходил судебный процесс

Первая инстанция отказалась рассматривать дело, что подтолкнуло родственников погибшей обратиться в апелляционный суд. В итоге вышестоящая инстанция освободила чиновников от ответственности, однако признала виновной управляющую компанию отеля. Суд постановил выплатить семье сумму, эквивалентную 18 тыс. евро. По европейским меркам это относительно небольшая компенсация, однако для Египта её значение заметно выше, так как решение подчёркивает ответственность бизнеса за безопасность гостей.

TourDom.ru, ранее обращавший внимание на тревожные сообщения из социальных сете, сообщил о возможных ограничениях на купание в Хургаде и Макади после того, как возле отеля Stella Beach туристы заметили крупных морских жителей.

Может ли это дело стать прецедентом

Эксперты отмечают, что решение апелляционной инстанции может стимулировать волну аналогичных исков. Туристической индустрии придётся внимательнее придерживаться норм безопасности, особенно в регионах, где морская среда может представлять угрозу для отдыхающих. Такие трагедии редко остаются без общественного отклика, и судебная практика всё чаще склоняется к защите прав путешественников.