Один билет — тысяча вопросов: что скрывает поездка ребёнка без родителей

Дети могут ездить в поезде одни примерно с 10 лет по данным перевозчиков

7:39 Your browser does not support the audio element. Туризм

Поездка ребёнка в другой город без родителей всегда вызывает много вопросов: что нужно оформить, какие документы взять, можно ли отправить школьника одного в поезд или на самолёт, достаточно ли просто доверенности "от руки" или обязательно идти к нотариусу. Спортивные сборы, языковой лагерь, поездка к бабушке, санаторий по путёвке от поликлиники — сценариев масса, а цель у всех одна: чтобы ребёнок добрался безопасно, а взрослые не столкнулись с проблемами в дороге, гостинице или больнице.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья путешествует

В каком возрасте ребёнок может путешествовать без родителей

Полностью самостоятельное путешествие, когда подросток сам заселяется в гостиницу, отвечает за своё здоровье и документы, формально возможно только с 18 лет. До этого возраста ребёнок юридически считается несовершеннолетним, а значит, ответственность за него несут взрослые.

При этом пользоваться транспортом можно и раньше:

примерно с 10 лет — ездить одному на поезде (иногда и младше, если это прописано в правилах перевозчика или речь о маршруте "дом — школа");

с 12 лет — лететь одному на самолёте при наличии услуги сопровождения или по условиям авиакомпании.

До 10-12 лет ребёнок в любом случае должен быть с сопровождающим взрослым: тренером, вожатым, учителем, родственником. Многие перевозчики предлагают платную услугу сопровождения: в аэропорту вы передаёте ребёнка сотруднику авиакомпании, а в пункте назначения его передают встречающим. Похожая схема есть у железнодорожных компаний.

Формальных требований к личности сопровождающего нет: это может быть бабушка, дедушка, тётя, тренер по спорту, педагог или даже знакомая семья — важен ваш реальный уровень доверия.

Доверенность и согласие: в чём разница

Здесь важно разделить два документа:

простая письменная доверенность на сопровождение ребёнка;

нотариальное согласие родителей на выезд и сопровождение.

Доверенность пишется в свободной форме, заверять её у нотариуса не требуется. Она помогает подтвердить, что вы осознанно доверили ребёнка конкретному взрослому. Чаще всего её просят:

при заселении в гостиницу или апарт-отель;

при обращении в поликлинику, частную клинику, стоматологию;

при общении с образовательными или спортивными организациями.

Нотариальное согласие — это уже официальный документ на специальном бланке, который оформляется в нотариальной конторе. За границу ребёнок почти всегда едет именно с таким согласием. Оно включает в себя все функции простой доверенности, но обратная замена не работает: доверенность не заменяет нотариальный документ.

Сравнение: доверенность и нотариальное согласие

Параметр Простая доверенность Нотариальное согласие Форма Свободная, от руки или по шаблону Строгий бланк Заверение Не требуется Обязательно у нотариуса Где действует Поездки внутри России Особенно важно для выезда за границу Стоимость Бесплатно В среднем 1500-2000 ₽ Уровень доверия организаций Средний Высокий

Как оформить доверенность

Определите, кому вы доверяете ребёнка

Это может быть:

близкий родственник;

тренер спортивной секции;

педагог, вожатый;

родитель друга, с которым ребёнок едет в лагерь.

Подготовьте данные

В доверенности должны быть:

ФИО и паспортные данные родителя (или обоих родителей);

ФИО и паспортные данные сопровождающего;

информация о ребёнке — ФИО, данные свидетельства о рождении или паспорта с 14 лет;

перечень полномочий: сопровождение в поездке, право обращаться в медучреждения и т. п.;

срок действия доверенности (если не указать, по умолчанию — один год);

дата и подписи родителей и сопровождающего.

Составьте текст доверенности

Можно:

скачать готовый шаблон на сайте юридического сервиса или туристического агентства;

написать текст в свободной форме от руки.

Главное — чтобы документ читался понятно и без двусмысленностей.

Распечатайте и подпишите

Лучше подготовить несколько экземпляров: один остаётся у родителя, второй — у сопровождающего, третий можно положить в папку с документами ребёнка.

Как оформить нотариальное согласие на поездку

Соберите документы: паспорта родителей, свидетельство о рождении ребёнка (или паспорт с 14 лет), паспорт сопровождающего. Если требуется согласие от обоих родителей, а один из них отсутствует, понадобятся подтверждающие документы: свидетельство о смерти, решение суда, справка о статусе безвестно отсутствующего, документы о лишении родительских прав. Запишите данные маршрута: страна, город, примерные даты поездки, обязательно — ФИО сопровождающего. Обратитесь к нотариусу, подпишите согласие и сразу уточните срок его действия. Если ребёнок регулярно ездит, например, с бабушкой к морю или в санаторий, выгодно оформить документ на несколько лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Отправить ребёнка с родственниками без доверенности → сложности при заселении в гостиницу или обращении к врачу → заранее подготовить простую доверенность.

Оформить только доверенность для зарубежной поездки → риск отказа в посадке или проблем на границе → сделать нотариальное согласие в требуемом формате.

Не указать срок действия → документ автоматически действует год, но даты поездки могут не совпасть → прописывать конкретный срок и маршрут.

Забыть взять оригиналы свидетельства о рождении или паспорта → невозможность доказать личность ребёнка → заранее собрать пакет документов в отдельную папку.

А что если доверенность понадобилась уже в пути

Бывает, что ребёнок уехал с родственниками на машине или поезде, а по дороге срочно понадобилось лечь в стационар или заселиться в гостиницу с жёсткими правилами. Если поездка внутри страны, один из родителей может:

сходить к нотариусу по месту проживания;

оформить согласие на конкретного сопровождающего;

запросить электронную копию документа и переслать её по электронной почте или мессенджеру.

За границей такой сценарий почти всегда не сработает: для пересечения границы и получения визы требуется заранее оформленное нотариальное согласие в оригинале.

FAQ

Как выбрать, что оформить: доверенность или нотариальное согласие?

Для поездок по России обычно достаточно доверенности. Для выезда за границу и оформления виз — нотариального согласия, иногда от обоих родителей.

Сколько стоит нотариальное согласие?

В среднем 1500-2000 ₽, но точная стоимость зависит от региона и конкретной нотариальной конторы.

Что лучше для ребёнка: ехать с бабушкой или в составе организованной группы?

Всё зависит от характера и возраста. С родственником мягче и привычнее, в организованной поездке больше контроля со стороны тренеров и вожатых, но и больше детей вокруг.