История Усольцевых становится ещё запутаннее: как версия о Таиланде меняет ход обсуждений

История с исчезновением семьи Усольцевых обрастает всё новыми версиями. Пока поисковые группы продолжают работать в Красноярском крае, в медиапространстве появилось неожиданное предположение: Ирину, Сергея и их маленькую дочь якобы видели в Таиланде. На фоне растущего общественного интереса возникает естественный вопрос — возможно ли незамеченно выехать за границу, если в России человека активно ищут? Чтобы разобраться, эксперты турсферы рассказали, как устроены пограничные процедуры и можно ли попасть в Таиланд так, чтобы это нигде не отразилось.

Как устроено пересечение границы и почему скрыть его практически невозможно

Перемещение между государствами всегда фиксируется — это базовый принцип международных поездок. Любой вылет, переход через сухопутный пункт или регистрация на рейс сопровождены проверкой документов и внесением информации в электронные базы. Поэтому идея о том, что семья могла бесследно выехать из России, вызывает сомнения у специалистов туротрасли.

"Въезд в Таиланд безвизовый, но по заграничному паспорту. Любой переход сухопутной или воздушной границы, естественно, происходит через пересечение пограничного контроля. То есть существуют правила погранперехода: регистрация на рейсы, покупка билетов и другие. И если граждане каким-то образом пересекают границу, происходит фиксация данного факта", — отметил источник в туристическом бизнесе.

Даже туристические направления с лояльным въездным режимом действуют строго в рамках правил, пишет сайт aif.ru. По словам эксперта, скрытое пересечение границы практически исключено при современной системе контроля: автоматизация, цифровые базы, постоянный обмен данными между ведомствами — всё это делает перемещение прозрачным.

Продолжительность пребывания в Таиланде и требования к иностранцам

Многие рассматривают Таиланд как одно из самых доступных направлений: климат, инфраструктура, отели и удобство безвизового режима делают страну популярной среди туристов. Однако даже эта гибкость имеет свои рамки.

Иностранцам разрешено находиться в стране 60 дней без визы. Пребывание можно продлить ещё на 30 дней, после чего потребуется один из официальных статусов — учебная или рабочая виза, длительный штамп или вид на жительство. Нарушения, как пояснили специалисты, рассматриваются строго.

"В Таиланде очень строгие правила депортации, к которой, соответственно, приводит нелегальное пересечение границы и нелегальное пребывание в этой стране. Случаи депортации происходят сейчас. Работать и находиться в Таиланде без официального статуса невозможно. Рано или поздно депортируют", — констатировал эксперт.

Эта информация подчеркивает, что оставаться в стране без документов долгое время не получится: система ежедневно отслеживает легальность пребывания.

Почему маловероятно внезапное получение таиландского паспорта

Некоторые версии в соцсетях предполагают, что семья могла оформить документы и жить под новой личностью. Однако специалисты называют такую гипотезу крайне малореалистичной.

"Это долгий процесс. На получение паспорта могут уйти годы, и для этого должны быть основания", — отметил источник.

Статус гражданина — результат множества процедур: долгосрочного проживания, инвестиций, брака или рабочих оснований. Быстро получить паспорт невозможно даже при полном соблюдении всех условий.

