Рождественское чудо в Йорке: попробуйте какао-магию, созданную веками

Путешествуем по шоколадным местам Йорка — The Guardian
Туризм

Рождественские каникулы в Йорке редко обходятся без аромата какао — и это не случайность.

три вида шоколада
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
три вида шоколада

Город, где появились фабрики Rowntree's, Nestlé и Terry's, давно живёт под звуки кондитерских машин и вкус сладкой истории. Если начать здесь день, то логичным маршрутом будет погружение в шоколадную культуру, которая сопровождает Йорк уже не одно столетие.

Погружение в историю шоколада

Идея провести день в атмосфере какао начинается с визита в Музей истории шоколада. Его интерактивные залы позволяют буквально "пройти" путь сладости — от сбора какао-бобов до создания самых известных британских шоколадных марок. Посетители могут попробовать разные виды шоколада, изучить, как менялись рецепты и упаковки, и узнать, какие нововведения сделали местные фабрики знаменитыми.

Современные мастерские Йорка

После знакомства с историей можно перейти к тому, что создаётся в городе сегодня. В York Cocoa Works рождественская коллекция представлена в самом разном формате: шоколад для подарочных чулок, праздничные корзины, веганские плитки и карамель, вдохновлённая вкусом мясного пирога. Это сочетание традиции и новых вкусов делает лавку одним из лучших мест для покупки праздничных сладостей.

Далее маршрут ведёт в Monk Bar Chocolatiers — старейшую действующую шоколадную мастерскую Йорка. Атмосфера здесь совсем иная: маленькая, почти ремесленная площадка, где шоколад создают вручную, сохраняя рецептуры, близкие к классическим.

Где остановиться

Для тех, кто планирует задержаться в Йорке, удобным вариантом станет уютная гостиница The Fat Badger. Двухместные номера здесь доступны от 119 фунтов стерлингов, а атмосфера небольшого английского отеля идеально дополняет зимний маршрут, посвящённый сладостям.

А что если…

…вы захотите провести в Йорке целый рождественский уикенд?
Маршрут легко расширить: добавить прогулку по средневековым улочкам Шемблса, заглянуть на рождественский рынок и завершить день горячим шоколадом в одной из старинных кофеен.

…вы не любите сладкое?
Шоколадные локации Йорка ценны не только вкусами: это часть городской истории. Даже без дегустаций они дают редкую возможность увидеть ремесло изнутри — от первых фабрик до современных мастерских.

…вы хотите привезти необычные подарки?
В мастерских можно собрать персонализированные наборы: плитки с авторскими вкусами, карамельные конфеты или шоколад в праздничных формах, которых не найти в супермаркетах.

…погода окажется дождливой?
Шоколадный маршрут идеально подходит на случай непогоды: все локации находятся в помещении и находятся в шаговой доступности друг от друга в центре Йорка.

FAQ

Можно ли посещать Музей истории шоколада с детьми?
Да, музей ориентирован на семейные посещения и предлагает дегустации и интерактивные задания.

Где лучше покупать подарки?
Для классических сладостей подойдёт Monk Bar Chocolatiers, а для необычных вкусов — York Cocoa Works.

Есть ли варианты для веганов?
Да, York Cocoa Works предлагает веганский шоколад в рождественской коллекции.

3 факта

  1. Йорк — один из ключевых центров шоколадного производства Великобритании.

  2. Фабрики Rowntree's и Terry's повлияли на британскую культуру сладостей XX века.

  3. Monk Bar Chocolatiers считается старейшей работающей шоколадной мастерской города.

Мифы и правда

Миф: В Йорке можно найти только традиционный шоколад.
Правда: Местные мастерские активно создают современные вкусы, включая веганские и необычные рождественские коллекции.

Миф: Шоколадные туры — развлечение только для детей.
Правда: В Йорке они популярны среди взрослых благодаря дегустациям и историческим экскурсиям.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
