Зима отменяет Таиланд и Мальдивы: новое направление обгоняет курорты по эмоциям и уединению

Филиппины стали зимней альтернативой Таиланду по данным ITM group

9:14 Your browser does not support the audio element. Туризм

Филиппины становятся всё более популярным направлением для пляжного отдыха среди россиян, которые ищут альтернативу традиционным Таиланду, Вьетнаму или Мальдивам. Эти острова, состоящие из более чем 7 тысяч островов, предлагают не только потрясающие пляжи и лазурные лагуны, но и уникальные культурные и природные достопримечательности. Туристам старше 50 лет Филиппины предлагают разнообразные маршруты, в том числе комбинированные туры, где можно посетить такие знаменитые места, как Боракай, Себу, Бохоль и Манила. Это направление особенно подойдёт тем, кто хочет отдохнуть в тишине и уединении, наслаждаясь красотами природы и культурными памятниками, но без большого наплыва туристов, как на более популярных пляжных курортах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Пляж с пальмами и лежаками

Почему Филиппины становятся популярным направлением для зимнего отдыха?

В последние годы Филиппины становятся всё более востребованным направлением среди россиян. Не секрет, что многие предпочитают отдыхать в экзотических странах зимой, однако в последние годы туристы ищут не только пляжи, но и уникальные природные и культурные особенности. Филиппины предлагают путешественникам не только белоснежные пляжи, но и активный отдых, водные виды спорта, захватывающий дайвинг и множество культурных достопримечательностей. В стране царит расслабленная атмосфера, что идеально подходит для тех, кто ищет тишины и спокойствия.

Филиппины: чего ожидать от отдыха?

Природа и отдых на пляже

Филиппины — это страна с неповторимой природой. Лазурные воды, живописные острова и удивительные природные ландшафты — здесь есть всё для любителей пляжного отдыха. Одним из самых популярных курортов является остров Боракай, знаменитый своими пляжами с белым песком и потрясающими закатами. Боракай привлекает туристов не только пляжами, но и активным отдыхом, таким как водные виды спорта, дайвинг и парасейлинг.

Кроме того, острова Себу, Палаван и Бохоль радуют путешественников своими невероятно красивыми подводными мирами, лагунами и водопадами. Здесь можно не только наслаждаться спокойным отдыхом, но и исследовать разнообразные природные красоты.

Экскурсионные возможности

Однако Филиппины — это не только пляжи. Страна богата историческими и культурными памятниками, которые стоит посетить. Столица Манила предлагает туристам экскурсии по историческим районам, таким как форт Сантьяго и католический Манильский собор, а также увлекательные прогулки по старому городу. Филиппины — это единственная католическая страна в Азии, что придаёт стране особую атмосферу.

Филиппины также предлагают поездки к рисовым плантациям Банауэ, знаменитым своими террасами, созданными аборигенами 2000 лет назад, и посещение деревушки Сагада, где по традиции хоронят усопших в висячих гробах на скалах. Не менее интересным будет путешествие в город Виган на острове Лусон, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится своими колониальными зданиями.

Дайвинг и морские приключения

Если вы любите дайвинг, то Филиппины — одно из лучших мест на планете для подводных исследований. Здесь можно увидеть не только коралловые рифы, но и редких морских обитателей. Дайвинг на Филиппинах — это захватывающее путешествие по подводным музеям, где можно исследовать морскую жизнь в её естественной среде.

Вдобавок к этому, Филиппины привлекают туристов уникальной флорой и фауной. Здесь можно встретить филиппинского орла, одного из самых редких орлов в мире, а также филиппинского долгопята, который стал символом экзотической природы этой страны.

Уникальные культурные традиции

Филиппины известны своими яркими культурными традициями, в том числе кухни. Местная кухня — это смесь малайской, китайской и испанской гастрономии. Здесь можно попробовать не только блюда, но и уникальные угощения, такие как жареные морепродукты, разнообразные супы и традиционные закуски.

Покупка изделий из жемчуга и деревянных фигурок также является популярной традицией среди туристов. Эти сувениры станут отличным напоминанием о вашем отпуске на этих островах.

Зимние туры на Филиппины

Туроператор ITM group предлагает разнообразные экскурсионные туры на Филиппины с уникальными маршрутами, которые включают посещение самых популярных островов и достопримечательностей страны. Туры часто комбинируются с посещением нескольких городов и островов, что позволяет познакомиться с разными частями Филиппин за одну поездку.

Стоимость туров варьируется в зависимости от продолжительности и маршрута:

Тур "Филиппинские каникулы" (Себу, Бохоль, Боракай, Манила) — от 485 300 ₽ на двоих, 12 ночей с перелётом и экскурсионной программой.

Боракай + Манила — от 300 400 ₽ (специальная цена на заезд 8 ноября).

Себу + Бохоль + Манила — от 344 800 ₽.

Туры на Филиппины обеспечивают не только удобное проживание, но и насыщенные экскурсии, которые позволят насладиться как природными, так и культурными достопримечательностями страны.

Почему стоит выбрать Филиппины?

Плюсы Минусы Белоснежные пляжи и тёплое море зимой Длительный перелёт и пересадки Много уединённых мест без толп туристов Высокая стоимость авиабилетов Богатый подводный мир и один из лучших дайвингов в мире Нестабильная погода в период тайфунов Большое количество экскурсионных программ и природных локаций Некоторые регионы требуют длительных переездов между островами Доступные цены на еду, экскурсии и сувениры Неравномерный уровень отельного сервиса на разных островах

Ответы на популярные вопросы

Что стоит посетить на Филиппинах?

Непременно стоит побывать на Боракае, Себу, Бохоле, а также в Маниле, где можно увидеть исторические памятники и культурные достопримечательности.

Сколько стоит тур на Филиппины?

Туры на Филиппины начинаются от 300 000 рублей на двоих за 12 ночей с перелётом и экскурсионной программой.

Какой лучший сезон для поездки?

Лучший сезон для посещения Филиппин — с декабря по март, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое.

Мифы и правда

Миф : на Филиппинах только пляжи и природа.

: на Филиппинах только пляжи и природа. Правда : Филиппины предлагают богатую культурную программу и множество исторических и природных памятников, включая объекты ЮНЕСКО.

: Филиппины предлагают богатую культурную программу и множество исторических и природных памятников, включая объекты ЮНЕСКО. Миф : отдых на Филиппинах слишком дорогой.

: отдых на Филиппинах слишком дорогой. Правда : несмотря на удалённость страны, Филиппины могут быть довольно доступными, особенно с учётом того, что блоки с авиакомпаниями снижают стоимость туров.

: несмотря на удалённость страны, Филиппины могут быть довольно доступными, особенно с учётом того, что блоки с авиакомпаниями снижают стоимость туров. Миф : пляжи на Филиппинах хуже, чем на Мальдивах.

: пляжи на Филиппинах хуже, чем на Мальдивах. Правда: пляжи на Филиппинах ничуть не уступают Мальдивам, но при этом цены на отдых значительно ниже.

Исторический контекст

Филиппины начали привлекать туристов в 1980-х годах, когда начали развиваться курорты на Боракае и Себу. С тех пор страна приобрела большую популярность благодаря прекрасным пляжам, но долгие годы оставалась немного в тени по сравнению с другими экзотическими направлениями, такими как Таиланд и Мальдивы. В последние десятилетия Филиппины привлекают всё больше туристов благодаря своей экзотической культуре, уникальной природе и относительно низким ценам.

Три интересных факта

На Филиппинах более 20 активных вулканов, включая Майон — один из самых симметричных в мире. Его почти идеальная коническая форма считается природным эталоном. Филиппины — крупнейший поставщик жемчуга в Азии, а именно здесь был найден самый тяжёлый жемчуг в истории — весом более 34 кг. В стране насчитывается более 170 языков, и многие острова имеют собственные диалекты. Английский остаётся одним из государственных языков, что делает путешествия особенно удобными.

Филиппины — это не просто пляжи и тёплая погода. Это страна с уникальной природой, богатым культурным наследием и удивительными людьми. Для тех, кто ищет отдых с элементами приключений и без суеты массовых курортов, Филиппины — это идеальный вариант. Боракай, Себу, Палаван, Манила и другие острова страны подарят незабываемые впечатления, красивые фотографии и яркие воспоминания о настоящем тропическом рае.