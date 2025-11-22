Зима отменяет Таиланд и Мальдивы: новое направление обгоняет курорты по эмоциям и уединению

Филиппины становятся всё более популярным направлением для пляжного отдыха среди россиян, которые ищут альтернативу традиционным Таиланду, Вьетнаму или Мальдивам. Эти острова, состоящие из более чем 7 тысяч островов, предлагают не только потрясающие пляжи и лазурные лагуны, но и уникальные культурные и природные достопримечательности. Туристам старше 50 лет Филиппины предлагают разнообразные маршруты, в том числе комбинированные туры, где можно посетить такие знаменитые места, как Боракай, Себу, Бохоль и Манила. Это направление особенно подойдёт тем, кто хочет отдохнуть в тишине и уединении, наслаждаясь красотами природы и культурными памятниками, но без большого наплыва туристов, как на более популярных пляжных курортах.
В последние годы Филиппины становятся всё более востребованным направлением среди россиян. Не секрет, что многие предпочитают отдыхать в экзотических странах зимой, однако в последние годы туристы ищут не только пляжи, но и уникальные природные и культурные особенности. Филиппины предлагают путешественникам не только белоснежные пляжи, но и активный отдых, водные виды спорта, захватывающий дайвинг и множество культурных достопримечательностей. В стране царит расслабленная атмосфера, что идеально подходит для тех, кто ищет тишины и спокойствия.
Филиппины — это страна с неповторимой природой. Лазурные воды, живописные острова и удивительные природные ландшафты — здесь есть всё для любителей пляжного отдыха. Одним из самых популярных курортов является остров Боракай, знаменитый своими пляжами с белым песком и потрясающими закатами. Боракай привлекает туристов не только пляжами, но и активным отдыхом, таким как водные виды спорта, дайвинг и парасейлинг.
Кроме того, острова Себу, Палаван и Бохоль радуют путешественников своими невероятно красивыми подводными мирами, лагунами и водопадами. Здесь можно не только наслаждаться спокойным отдыхом, но и исследовать разнообразные природные красоты.
Однако Филиппины — это не только пляжи. Страна богата историческими и культурными памятниками, которые стоит посетить. Столица Манила предлагает туристам экскурсии по историческим районам, таким как форт Сантьяго и католический Манильский собор, а также увлекательные прогулки по старому городу. Филиппины — это единственная католическая страна в Азии, что придаёт стране особую атмосферу.
Филиппины также предлагают поездки к рисовым плантациям Банауэ, знаменитым своими террасами, созданными аборигенами 2000 лет назад, и посещение деревушки Сагада, где по традиции хоронят усопших в висячих гробах на скалах. Не менее интересным будет путешествие в город Виган на острове Лусон, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и славится своими колониальными зданиями.
Если вы любите дайвинг, то Филиппины — одно из лучших мест на планете для подводных исследований. Здесь можно увидеть не только коралловые рифы, но и редких морских обитателей. Дайвинг на Филиппинах — это захватывающее путешествие по подводным музеям, где можно исследовать морскую жизнь в её естественной среде.
Вдобавок к этому, Филиппины привлекают туристов уникальной флорой и фауной. Здесь можно встретить филиппинского орла, одного из самых редких орлов в мире, а также филиппинского долгопята, который стал символом экзотической природы этой страны.
Филиппины известны своими яркими культурными традициями, в том числе кухни. Местная кухня — это смесь малайской, китайской и испанской гастрономии. Здесь можно попробовать не только блюда, но и уникальные угощения, такие как жареные морепродукты, разнообразные супы и традиционные закуски.
Покупка изделий из жемчуга и деревянных фигурок также является популярной традицией среди туристов. Эти сувениры станут отличным напоминанием о вашем отпуске на этих островах.
Туроператор ITM group предлагает разнообразные экскурсионные туры на Филиппины с уникальными маршрутами, которые включают посещение самых популярных островов и достопримечательностей страны. Туры часто комбинируются с посещением нескольких городов и островов, что позволяет познакомиться с разными частями Филиппин за одну поездку.
Стоимость туров варьируется в зависимости от продолжительности и маршрута:
Туры на Филиппины обеспечивают не только удобное проживание, но и насыщенные экскурсии, которые позволят насладиться как природными, так и культурными достопримечательностями страны.
|Плюсы
|Минусы
|Белоснежные пляжи и тёплое море зимой
|Длительный перелёт и пересадки
|Много уединённых мест без толп туристов
|Высокая стоимость авиабилетов
|Богатый подводный мир и один из лучших дайвингов в мире
|Нестабильная погода в период тайфунов
|Большое количество экскурсионных программ и природных локаций
|Некоторые регионы требуют длительных переездов между островами
|Доступные цены на еду, экскурсии и сувениры
|Неравномерный уровень отельного сервиса на разных островах
Непременно стоит побывать на Боракае, Себу, Бохоле, а также в Маниле, где можно увидеть исторические памятники и культурные достопримечательности.
Туры на Филиппины начинаются от 300 000 рублей на двоих за 12 ночей с перелётом и экскурсионной программой.
Лучший сезон для посещения Филиппин — с декабря по март, когда погода наиболее комфортная, а море тёплое.
Филиппины начали привлекать туристов в 1980-х годах, когда начали развиваться курорты на Боракае и Себу. С тех пор страна приобрела большую популярность благодаря прекрасным пляжам, но долгие годы оставалась немного в тени по сравнению с другими экзотическими направлениями, такими как Таиланд и Мальдивы. В последние десятилетия Филиппины привлекают всё больше туристов благодаря своей экзотической культуре, уникальной природе и относительно низким ценам.
Филиппины — это не просто пляжи и тёплая погода. Это страна с уникальной природой, богатым культурным наследием и удивительными людьми. Для тех, кто ищет отдых с элементами приключений и без суеты массовых курортов, Филиппины — это идеальный вариант. Боракай, Себу, Палаван, Манила и другие острова страны подарят незабываемые впечатления, красивые фотографии и яркие воспоминания о настоящем тропическом рае.
Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.