Чили раскрывает свои тайные миры: что ждёт туристов в стране, где климат живёт по собственным правилам

Чили тянется узкой полосой вдоль края Южной Америки, соединяя несколько климатов, культур и ландшафтов. Эта страна словно собрание разных миров: здесь можно увидеть сухую, почти марсианскую пустыню, а через несколько дней оказаться среди влажных фьордов, напоминающих север Европы. Путешествие по Чили превращается в медленное погружение в природу, почти не тронутую людьми. Дороги хорошие, население встречается редко, и именно это создаёт ощущение свободы и пространства, которое редко бывает в более плотных странах.
Климат в Чили капризный: на погоду влияет и Тихий океан, и холодные южные ветра. Летом, которое длится с декабря по февраль, теплые дни часто прерываются резкими дождями. На побережье бывает туман, а горные районы могут удивлять снегопадами в любое время. Путешественники отмечают, что солнце здесь появляется внезапно и исчезает так же быстро, уступая место сильному ветру. Лучшим временем для исследования юга считается период с октября по апрель: температура держится около +17 °С, а влажность ниже.
Подготовка к поездке включает тёплые вещи и непромокаемую одежду. Учитывая расстояния и особенности дорог, оптимальная продолжительность путешествия — от десяти дней и больше. Это позволит спокойно проехать ключевые точки, не спеша задерживаясь в тех местах, которые особенно понравятся.
|Регион
|Особенности
|Температура
|Главные точки
|Озёрный край
|Вулканы, озёра, немецкая архитектура
|+10…+18 °С
|Пуэрто-Монт, Пуэрто-Варас
|Патагония
|Фьорды, ледники, редкое население
|+5…+15 °С
|Вилья-О'Хиггинс, Койайке
|Огненная Земля
|Суровый климат, прибрежные деревни
|+3…+10 °С
|Порвенир, Магдалена
|Север
|Сухие пустыни
|+15…+30 °С
|Атакама
Прилететь в Сантьяго и взять внутренний рейс до Пуэрто-Монта.
Арендовать автомобиль или купить билеты на автобус между городами. Ограниченные АЗС — весомая причина иметь запас топлива.
Начать маршрут с Озёрного края, посетив Пуэрто-Монт и Пуэрто-Варас.
Поехать по Карретере-Аустраль — главной дороге юга, заранее загрузив офлайн-карты.
Сделать остановки в Чайтене, Койайке и около озера Хенераль-Каррера.
Добраться до Вилья-О'Хиггинса и при желании отправиться в небольшой пеший маршрут к аргентинской границе.
Вернуться в аэропорт Бальмаседы и перелететь в Пунта-Аренас.
Съездить на остров Магдалена и к пингвинам Магеллана.
Переправиться на Огненную Землю, посетив Порвенир и прибрежные дороги архипелага.
Завершить путешествие обратным рейсом в столицу.
На всех этапах пригодятся powerbank, навигатор, репелленты, налобный фонарь и комплект тёплой одежды даже летом.
Ошибка: неправильное планирование расстояний.
Последствие: риск остаться без топлива или ночлега.
Альтернатива: прокладывать путь по Карретере-Аустраль заранее, отмечая АЗС и кемпинги.
Ошибка: отсутствие наличных.
Последствие: невозможность оплатить покупки или билеты.
Альтернатива: брать с собой песо и доллары для резервных платежей.
Ошибка: ставка на стабильный климат.
Последствие: некачественная защита от дождя и ветра.
Альтернатива: использовать непромокаемые куртки, мембранные штаны и чехлы на рюкзаки.
Тогда разумнее ограничиться Озёрным краем и северными районами Патагонии. В этом случае оптимально прилететь в Пуэрто-Монт, провести день в Пуэрто-Варасе, съездить в парк "Висенте Перес Росалес" и совершить короткое путешествие по Карретере-Аустраль. При хорошей погоде можно добраться до Чайтена и вернуться обратно, не выезжая на сложные участки.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные природные ландшафты
|Резкая смена погоды
|Низкая плотность туристов
|Длинные переезды
|Много национальных парков
|Мало АЗС и магазинов
|Возможность увидеть пингвинов
|Ограниченная связь
Нужна ли россиянам виза?
Нет, при поездке до 90 дней достаточно загранпаспорта и медицинской страховки.
Как добраться до острова Магдалена?
Из Пунта-Аренаса ходят организованные туры и паромы, время в пути — около часа.
Можно ли путешествовать на легковом автомобиле?
Да, но в дождь некоторые участки Карретеры-Аустраль становятся тяжёлыми, особенно гравийные.
Миф: Южное Чили тёплое, ведь находится близко к океану.
Правда: ветры и влажность создают прохладный климат даже летом.
Миф: все дороги плохие.
Правда: большая часть трасс в хорошем состоянии, грунтовки встречаются редко, но требуют внимания.
Миф: пингвинов трудно увидеть.
Правда: на острове Магдалена их тысячи, и они подходят довольно близко.
Узнайте, как газовый керамический обогреватель поможет быстро прогреть дачный дом после долгого простоя зимой. Сравнение с другими способами обогрева и советы по безопасному использованию.