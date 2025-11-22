Шокирующие открытия в Северной Корее: как россияне влюбляются в страну, которой все боятся

Северная Корея — одна из самых загадочных стран мира, и для многих её посещение — это шанс раскрыть для себя неизвестные горизонты. Несмотря на репутацию закрытого государства, туризм в КНДР в последние годы активно развивается, а Россия стала одним из крупнейших источников туристов. В 2025 году турпоток из России в Северную Корею достиг рекорда, а компания "Проект Пхеньян" организует встречу для туристических профессионалов, чтобы развеять мифы о стране и открыть новые возможности для путешественников.
Северная Корея открылась для россиян в 2024 году, и с тех пор интерес к стране растёт. Только за третью четверть 2025 года страну посетило уже 3460 туристов из России. Это исторический максимум, который, как отмечают эксперты, является результатом постепенно увеличивающегося числа людей, желающих посетить страну, которая всегда была окружена мифами и стереотипами.
После первых поездок российские туристы пересмотрели свои представления о КНДР. Вместо закрытого, строгого государства, которое все привыкли ассоциировать с "тысячей запретов", они увидели страну, которая открывает перед любознательными путешественниками миллион возможностей для впечатлений и открытий.
"Я отдыхала в Северной Корее с ребенком. Эта страна влюбила нас в себя. Не верьте тому, что вы слышали о КНДР. Верьте только своим глазам, приезжайте и сами все посмотрите", — директор компании China Sky Ольга Шевченкова.
Путешественники отмечают, что в стране царит идеальная чистота — от центральных улиц Пхеньяна до удалённых деревушек. Люди здесь доброжелательные, искренние и очень образованные. Это важный аспект, который помогает разрушить стереотипы и увидеть страну с новой стороны.
24 ноября компания "Проект Пхеньян" организует онлайн-встречу для турагентов, где будут раскрыты все аспекты туризма в Северной Корее. На встрече представители компании познакомят профессионалов с настоящей, живой КНДР, не нагроможденной стереотипами и ложными представлениями.
Вебинар под названием "Все о Северной Корее (КНДР): дресс-код джинсы, кроссовки и образцовый социализм" даст турагентам уникальную возможность узнать больше о местной культуре, традициях и быте, а также разобраться в туристических продуктах, которые Северная Корея может предложить своим гостям.
Все эти темы будут подробно раскрыты во время онлайн-встречи, а также дадут ясное представление о том, как правильно организовать тур в КНДР.
Северная Корея — это не просто страна с удивительной природой и уникальной культурой. Это еще и отличная возможность для турагентов привнести в свой ассортимент новый, неизведанный туристический продукт. С помощью информации, полученной на вебинаре, турагенты смогут предложить своим клиентам совершенно новый опыт, который станет настоящим открытием.
"Северная Корея — перспективное направление. Эта страна может стать настоящим открытием даже для опытных путешественников", — директор московского турагентства.
Многие туристы, посетившие КНДР, признаются, что изначально их привела в страну простая любознательность. Однако, по возвращении домой, они не могут сдержать эмоций от увиденного, и желание вернуться в этот уникальный уголок мира становится почти непреодолимым.
В подтверждение своего отношения к гостеприимству и искренности, компания "Проект Пхеньян" готова подарить турагентам ценный приз — бесплатное путешествие в Северную Корею. Принять участие в розыгрыше смогут все участники онлайн-встречи, которая состоится 24 ноября в 11:00 по московскому времени. Победитель получит шанс стать частью инфотура в КНДР и лично убедиться в том, что страна готова восхищать и радовать своих гостей.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная культура и традиции
|Ограниченные возможности для самостоятельного передвижения
|Прекрасная природа и эффектные ландшафты
|Строгие правила поведения для туристов
|Традиционная и современная архитектура
|Нехватка информации о стране у большинства турагентов
|Гостеприимные и доброжелательные местные жители
|Ограниченный выбор транспортных средств и гостиниц
Для этого необходимо работать с лицензированным туроператором, который имеет разрешение на организацию поездок в КНДР. С помощью информации с вебинара "Проект Пхеньян" можно будет узнать все нюансы.
Рекомендуются такие места, как старейшие буддийские храмы, рисовые террасы Банауэ, Пхеньян с его уникальной архитектурой и мемориалы в честь исторических событий.
Нет, путешествия по Северной Корее всегда проводятся с местным гидом, который следит за порядком и безопасностью туристов.
Северная Корея долгое время оставалась закрытой для туристов, однако в последние десятилетия страна начала постепенно открывать свои двери для путешественников, в том числе для россиян. В 2024 году туризм в КНДР стал возможен для граждан России, что привлекло внимание любознательных путешественников, стремящихся открыть для себя новые, неизведанные уголки мира.
Северная Корея — это не просто закрытая страна с неизвестным лицом, но и место, полное исторических, культурных и природных сокровищ, которые стоит увидеть собственными глазами. Для тех, кто ищет необычные путешествия и готов встретиться с настоящими стереотипами, эта страна откроет двери, полные новых возможностей.
Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.