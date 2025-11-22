Шокирующие открытия в Северной Корее: как россияне влюбляются в страну, которой все боятся

Турпоток в Северную Корею достиг исторического максимума — "Проект Пхеньян"

Северная Корея — одна из самых загадочных стран мира, и для многих её посещение — это шанс раскрыть для себя неизвестные горизонты. Несмотря на репутацию закрытого государства, туризм в КНДР в последние годы активно развивается, а Россия стала одним из крупнейших источников туристов. В 2025 году турпоток из России в Северную Корею достиг рекорда, а компания "Проект Пхеньян" организует встречу для туристических профессионалов, чтобы развеять мифы о стране и открыть новые возможности для путешественников.

Туризм в Северной Корее: новые горизонты

Северная Корея открылась для россиян в 2024 году, и с тех пор интерес к стране растёт. Только за третью четверть 2025 года страну посетило уже 3460 туристов из России. Это исторический максимум, который, как отмечают эксперты, является результатом постепенно увеличивающегося числа людей, желающих посетить страну, которая всегда была окружена мифами и стереотипами.

После первых поездок российские туристы пересмотрели свои представления о КНДР. Вместо закрытого, строгого государства, которое все привыкли ассоциировать с "тысячей запретов", они увидели страну, которая открывает перед любознательными путешественниками миллион возможностей для впечатлений и открытий.

"Я отдыхала в Северной Корее с ребенком. Эта страна влюбила нас в себя. Не верьте тому, что вы слышали о КНДР. Верьте только своим глазам, приезжайте и сами все посмотрите", — директор компании China Sky Ольга Шевченкова.

Путешественники отмечают, что в стране царит идеальная чистота — от центральных улиц Пхеньяна до удалённых деревушек. Люди здесь доброжелательные, искренние и очень образованные. Это важный аспект, который помогает разрушить стереотипы и увидеть страну с новой стороны.

Программа вебинара: все о Северной Корее

24 ноября компания "Проект Пхеньян" организует онлайн-встречу для турагентов, где будут раскрыты все аспекты туризма в Северной Корее. На встрече представители компании познакомят профессионалов с настоящей, живой КНДР, не нагроможденной стереотипами и ложными представлениями.

Вебинар под названием "Все о Северной Корее (КНДР): дресс-код джинсы, кроссовки и образцовый социализм" даст турагентам уникальную возможность узнать больше о местной культуре, традициях и быте, а также разобраться в туристических продуктах, которые Северная Корея может предложить своим гостям.

Что ждет участников вебинара:

Ежедневная жизнь в Северной Корее: как местные жители устраивают пикники, что едят, как проводят время в свободное от работы время, и какие особенности культуры и одежды существуют. Дресс-код и мода: удивительно, но в Северной Корее носят джинсы и кроссовки, что кажется непривычным для таких закрытых стран. Уникальные природные и культурные достопримечательности: участники смогут узнать о таких местах, как старейшие буддийские храмы, рисовые террасы Банауэ и другие удивительные локации.

Все эти темы будут подробно раскрыты во время онлайн-встречи, а также дадут ясное представление о том, как правильно организовать тур в КНДР.

Как стать первооткрывателем Северной Кореи для своих клиентов?

Северная Корея — это не просто страна с удивительной природой и уникальной культурой. Это еще и отличная возможность для турагентов привнести в свой ассортимент новый, неизведанный туристический продукт. С помощью информации, полученной на вебинаре, турагенты смогут предложить своим клиентам совершенно новый опыт, который станет настоящим открытием.

"Северная Корея — перспективное направление. Эта страна может стать настоящим открытием даже для опытных путешественников", — директор московского турагентства.

Многие туристы, посетившие КНДР, признаются, что изначально их привела в страну простая любознательность. Однако, по возвращении домой, они не могут сдержать эмоций от увиденного, и желание вернуться в этот уникальный уголок мира становится почти непреодолимым.

Бесплатное путешествие в Северную Корею для турагентов

В подтверждение своего отношения к гостеприимству и искренности, компания "Проект Пхеньян" готова подарить турагентам ценный приз — бесплатное путешествие в Северную Корею. Принять участие в розыгрыше смогут все участники онлайн-встречи, которая состоится 24 ноября в 11:00 по московскому времени. Победитель получит шанс стать частью инфотура в КНДР и лично убедиться в том, что страна готова восхищать и радовать своих гостей.

Плюсы и минусы путешествий в Северную Корею

Плюсы Минусы Уникальная культура и традиции Ограниченные возможности для самостоятельного передвижения Прекрасная природа и эффектные ландшафты Строгие правила поведения для туристов Традиционная и современная архитектура Нехватка информации о стране у большинства турагентов Гостеприимные и доброжелательные местные жители Ограниченный выбор транспортных средств и гостиниц

FAQ

Как организовать тур в Северную Корею?

Для этого необходимо работать с лицензированным туроператором, который имеет разрешение на организацию поездок в КНДР. С помощью информации с вебинара "Проект Пхеньян" можно будет узнать все нюансы.

Какие достопримечательности стоит посетить в КНДР?

Рекомендуются такие места, как старейшие буддийские храмы, рисовые террасы Банауэ, Пхеньян с его уникальной архитектурой и мемориалы в честь исторических событий.

Можно ли путешествовать в Северной Корее без гида?

Нет, путешествия по Северной Корее всегда проводятся с местным гидом, который следит за порядком и безопасностью туристов.

Мифы и правда о Северной Корее

Миф : В Северной Корее всегда закрыто и ограничено.

: В Северной Корее всегда закрыто и ограничено. Правда : На самом деле страна открыта для туристов и предлагает богатую программу с культурными и природными достопримечательностями.

: На самом деле страна открыта для туристов и предлагает богатую программу с культурными и природными достопримечательностями. Миф : Северная Корея — это полностью изолированная страна, где нет ничего современного.

: Северная Корея — это полностью изолированная страна, где нет ничего современного. Правда : Несмотря на строгие правила, в стране есть современные удобства, например, джинсы и кроссовки, и доброжелательные люди.

: Несмотря на строгие правила, в стране есть современные удобства, например, джинсы и кроссовки, и доброжелательные люди. Миф : В Северной Корее нет хороших мест для отдыха.

: В Северной Корее нет хороших мест для отдыха. Правда: Напротив, здесь есть множество живописных и исторически значимых мест, которые оставляют неизгладимые впечатления.

Исторический контекст

Северная Корея долгое время оставалась закрытой для туристов, однако в последние десятилетия страна начала постепенно открывать свои двери для путешественников, в том числе для россиян. В 2024 году туризм в КНДР стал возможен для граждан России, что привлекло внимание любознательных путешественников, стремящихся открыть для себя новые, неизведанные уголки мира.

Три интересных факта о Северной Корее

Буддийский храм в КНДР: Северная Корея хранит один из старейших буддийских храмов, основанный ещё в эпоху Корё (X-XIV века), который является не только исторической, но и культурной ценностью страны. Дресс-код на улицах: Несмотря на стереотипы о строгих правилах, местная мода включает в себя джинсы и кроссовки. Это особенно удивляет туристов, ведь одежда в стране более современная, чем можно было бы ожидать. Чистота и порядок: Уровень чистоты в Северной Корее поражает туристов. Даже в небольших деревнях, как и в столице Пхеньяне, поддерживается идеальный порядок, что контрастирует с образами, представленными в зарубежных СМИ.

Северная Корея — это не просто закрытая страна с неизвестным лицом, но и место, полное исторических, культурных и природных сокровищ, которые стоит увидеть собственными глазами. Для тех, кто ищет необычные путешествия и готов встретиться с настоящими стереотипами, эта страна откроет двери, полные новых возможностей.