Туристический налог тихо меняет Нижний Новгород: что скрывается за новой схемой оплаты отдыха

Туристический сбор начнут взимать с отелей Нижнего Новгорода по данным NewsNN
6:23
Туризм

Новость о том, что в Нижнем Новгороде со следующего года появится туристический налог, вызвала большой интерес у всех, кто планирует отдых или рабочие поездки по стране. Инициатива отражена в проекте городского бюджета на ближайшие три года и уже сейчас обсуждается внутри туристической отрасли. Нововведение моментально привлекло внимание экспертов, ведь подобная практика давно действует в популярных зарубежных направлениях.

Нижний Новгород
Фото: Own work by Readdiwiki, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нижний Новгород

"Когда турист приезжает, например, в Арабские эмираты, то прямо в гостинице оплачивает туристический налог. Это уже закономерность, все постояльцы адекватно относятся к такой мере. Для людей, которые обычно селятся в гостиницах, лишние 100-200 рублей мало, что значат.", — отметила турагент Анастасия Смирнова.

Эксперты уверены: появление туристического сбора не станет неожиданностью для путешественников. По словам специалиста, взиматься налог будет не напрямую с гостей, а с владельцев гостиниц, что делает меру менее чувствительной для обычных туристов. Похожие изменения ожидают и другие регионы: в Пермском округе сбор планируют ввести с 2026 года — он коснётся организаций и частных лиц, сдающих жильё в краткосрочную аренду.

Основные положения будущего сбора

Суть меры проста: туристический налог включат в стоимость проживания в отелях, апарт-комплексах или гостевых домах. Собранные средства направят на городскую инфраструктуру — ремонт дорог, благоустройство парков, создание навигации для путешественников, развитие туристических сервисов.

Большинство стран давно используют туристический налог как способ регулирования туристического потока и улучшения качества городской среды. Россия постепенно перенимает эту модель: подобные сборы уже действуют в Сочи, Анапе и ряде других регионов.

Сравнение

Регион Ориентировочный формат сбора Кому взимается На что идут средства
Нижний Новгород Включён в стоимость номера Владельцам гостиниц Инфраструктура и благоустройство
Пермский округ (с 2026) Плата за проживание Организациям и физлицам Туристические проекты
Сочи Установленная сумма за сутки Туристам через отели Курортная инфраструктура
Зарубежные страны Сбор при заселении Постояльцам Туризм, экология, транспорт

Советы шаг за шагом

  1. Перед бронированием проверяйте условия проживания — некоторые гостиницы могут указывать сумму сбора отдельно.
  2. Если бюджет ограничен, сравнивайте варианты: хостелы, мини-отели, апартаменты.
  3. Пользуйтесь сервисами-агрегаторами: они показывают итоговую стоимость с учётом всех платежей.
  4. Следите за акциями: многие отели компенсируют туристический налог скидками.
  5. Для длительных поездок рассматривайте посуточную аренду квартир — часто это дешевле.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать мелкие сборы → перерасход бюджета → заранее уточняйте итоговую стоимость проживания.
  • Выбирать вариант "наугад" → низкий сервис или скрытые платежи → используйте проверенные платформы бронирования.
  • Оплачивать номер без отмены → потерять деньги при изменении планов → бронируйте тарифы с бесплатной отменой.

А что, если туристический налог вырастет?

В этом случае стоит обратить внимание на хостелы, капсульные отели, аренду комнат. Возможно, появятся специальные программы лояльности или кэшбэк-сервисы.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Улучшение городской инфраструктуры Незначительное удорожание отдыха
Понятный и прозрачный сбор Разница стоимости между типами жилья
Рост интереса к бюджетным вариантам проживания Возможные изменения цен

FAQ

Как выбрать жильё с учётом туристического налога?

Проверяйте итоговую стоимость, сравнивайте разные типы размещения, изучайте отзывы и условия оплаты.

Сколько может стоить туристический сбор?

Обычно речь идёт о 100-200 рублях в сутки, но сумма зависит от региона и уровня гостиницы.

Что лучше: отель или посуточная аренда?

Для короткой поездки удобнее отель, для длительной — квартиры или апартаменты, особенно при наличии туристического сбора.

Мифы и правда

  • Миф: туристический налог сильно увеличит стоимость отдыха.
  • Правда: сумма обычно символическая и практически не влияет на бюджет поездки.
  • Миф: сбор платит только турист.
  • Правда: в Нижнем Новгороде и некоторых регионах налог будет взиматься с владельцев гостиниц.
  • Миф: туристический сбор есть только в России.
  • Правда: он действует в десятках стран и считается нормальной практикой.

Исторический контекст

  • 2018 год - первые регионы России начинают тестировать курортный сбор.
  • 2020-2022 годы - из-за пандемии многие страны временно снижали или отменяли налог.
  • 2023-2025 годы - возвращение практики и расширение географии внедрения в России.

Три интересных факта

  1. Самые высокие туристические налоги — в европейских столицах, особенно в Амстердаме и Барселоне.
  2. В некоторых городах сбор зависит от категории гостиницы: чем выше звёздность, тем больше сумма.
  3. Туристический налог часто используется для финансирования экологических программ.

Туристический налог постепенно становится привычной частью внутреннего туризма. Он помогает развивать инфраструктуру, делает города удобнее для гостей и жителей, а путешественникам — проще планировать бюджет. В условиях роста интереса к поездкам по стране такие меры становятся логичным шагом, а выбор подходящего варианта проживания позволяет каждому путешественнику комфортно адаптироваться к новым правилам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
