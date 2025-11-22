Туристический налог тихо меняет Нижний Новгород: что скрывается за новой схемой оплаты отдыха

Новость о том, что в Нижнем Новгороде со следующего года появится туристический налог, вызвала большой интерес у всех, кто планирует отдых или рабочие поездки по стране. Инициатива отражена в проекте городского бюджета на ближайшие три года и уже сейчас обсуждается внутри туристической отрасли. Нововведение моментально привлекло внимание экспертов, ведь подобная практика давно действует в популярных зарубежных направлениях.
"Когда турист приезжает, например, в Арабские эмираты, то прямо в гостинице оплачивает туристический налог. Это уже закономерность, все постояльцы адекватно относятся к такой мере. Для людей, которые обычно селятся в гостиницах, лишние 100-200 рублей мало, что значат.", — отметила турагент Анастасия Смирнова.
Эксперты уверены: появление туристического сбора не станет неожиданностью для путешественников. По словам специалиста, взиматься налог будет не напрямую с гостей, а с владельцев гостиниц, что делает меру менее чувствительной для обычных туристов. Похожие изменения ожидают и другие регионы: в Пермском округе сбор планируют ввести с 2026 года — он коснётся организаций и частных лиц, сдающих жильё в краткосрочную аренду.
Суть меры проста: туристический налог включат в стоимость проживания в отелях, апарт-комплексах или гостевых домах. Собранные средства направят на городскую инфраструктуру — ремонт дорог, благоустройство парков, создание навигации для путешественников, развитие туристических сервисов.
Большинство стран давно используют туристический налог как способ регулирования туристического потока и улучшения качества городской среды. Россия постепенно перенимает эту модель: подобные сборы уже действуют в Сочи, Анапе и ряде других регионов.
|Регион
|Ориентировочный формат сбора
|Кому взимается
|На что идут средства
|Нижний Новгород
|Включён в стоимость номера
|Владельцам гостиниц
|Инфраструктура и благоустройство
|Пермский округ (с 2026)
|Плата за проживание
|Организациям и физлицам
|Туристические проекты
|Сочи
|Установленная сумма за сутки
|Туристам через отели
|Курортная инфраструктура
|Зарубежные страны
|Сбор при заселении
|Постояльцам
|Туризм, экология, транспорт
В этом случае стоит обратить внимание на хостелы, капсульные отели, аренду комнат. Возможно, появятся специальные программы лояльности или кэшбэк-сервисы.
|Плюсы
|Минусы
|Улучшение городской инфраструктуры
|Незначительное удорожание отдыха
|Понятный и прозрачный сбор
|Разница стоимости между типами жилья
|Рост интереса к бюджетным вариантам проживания
|Возможные изменения цен
Проверяйте итоговую стоимость, сравнивайте разные типы размещения, изучайте отзывы и условия оплаты.
Обычно речь идёт о 100-200 рублях в сутки, но сумма зависит от региона и уровня гостиницы.
Для короткой поездки удобнее отель, для длительной — квартиры или апартаменты, особенно при наличии туристического сбора.
Туристический налог постепенно становится привычной частью внутреннего туризма. Он помогает развивать инфраструктуру, делает города удобнее для гостей и жителей, а путешественникам — проще планировать бюджет. В условиях роста интереса к поездкам по стране такие меры становятся логичным шагом, а выбор подходящего варианта проживания позволяет каждому путешественнику комфортно адаптироваться к новым правилам.
