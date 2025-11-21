Обратная сторона Маврикия: о чём умалчивают туристы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Жить на Маврикии и смотреть на Маврикий — две совершенно разные вещи. На открытках остров выглядит райским: бирюзовая вода, сахарный песок, безмятежные пляжи и легендарный "подводный водопад". Но когда мечта превращается в реальность, иллюзии быстро дают трещину.

Маврикий
Фото: flickr.com by Winkelbohrer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Маврикий

Почему Маврикий кажется идеальным местом

На бумаге всё выглядит безупречно. Маленький остров с развитой экономикой, стабильной политикой и открытой визовой политикой для тех, кто работает удалённо. Фиксированный подоходный налог всего 15 %. Английский язык — один из ключевых. Аренда жилья позволяет снять современный дом у океана с бассейном и садом по цене обычной квартиры в Лондоне.

Для семьи — это подарок судьбы: детские сады стоили сущие копейки по сравнению с Великобританией, а частные школы — значительно дешевле аналогов в Европе. Первые месяцы жизни на острове были похожи на бесконечные каникулы: солнце круглый год, серфинг, треккинг, зиплайн, свежая рыба, индийские и креольские блюда.

Но как только начинаешь жить, а не отдыхать, райские открытки перестают совпадать с реальностью.

Невидимая сторона островной жизни

Пляжи: только издалека

То, что на фотографиях выглядит как идеальный берег, вблизи превращается в хаотичную свалку. Местные жители часто устраивают пикники на пляжах, а потом оставляют после себя пакеты, контейнеры, битое стекло.

Проблема, о которой не пишут в путеводителях: животные

Популяция бездомных собак и кошек вышла из-под контроля. Животных часто держат на цепях в качестве "охранников", разводят нелегально или просто выбрасывают. Многие из них истощены, больны и живут прямо на дорогах.

Экономика привлекает — но только до первого похода в магазин

Аренда жилья действительно доступна, но на этом преимущества заканчиваются. Всё импортное — машины, продукты питания, бытовые мелочи. Автомобили облагаются 100-процентной пошлиной. Даже обычная подержанная машина стоит почти вдвое дороже, чем в Европе. Цены в супермаркетах впечатляют, но не в хорошем смысле.

Добавьте к этому ещё одну проблему: онлайн-торговля на острове почти отсутствует. Ни Amazon, ни eBay, ни даже локальных аналогов. Любой небольшой предмет — поиск на весь день.

Реалии семейной жизни: няни, климат и быт

Найти няню оказалось тяжелей, чем можно представить. Можно сменить много человек — многие не умеют плавать (на острове!), боятся собак и т. д.

А потом в игру вступает климат. Влажная жара без передышки, мошки, комары, тараканы — всё это на фоне постоянных расходов на кондиционирование. Райский климат оказывается испытанием, пишет Daily Mail.

Ожидания и реальность

Ожидания Реальность
Чистейшие пляжи Мусор, стекло, рыболовные крючки
Спокойная островная жизнь Жара, влажность, насекомые
Низкие расходы Высокие цены на импорт и продукты
Доброжелательная атмосфера Массовая проблема с бродячими животными
Экзотика круглый год Бытовые сложности, нехватка сервиса

А что если… Маврикий действительно идеален — просто не для всех

Есть люди, которым жизнь здесь искренне нравится. Им подходят тропический климат, неторопливый быт, отсутствие крупных онлайн-сервисов и необходимость искать баланс между комфортом и простотой.

Маврикий действительно может стать прекрасным домом, если вы:

• легко переносите жару
• цените уединённость
• не зависите от западного уровня сервиса
• готовы закрывать глаза на местные проблемы
• не испытываете сильной привязанности к городскому образу жизни

Мифы и правда о жизни на Маврикии

Миф 1. Маврикий — это бесконечный пляжный рай

Правда: открытки и фото из пятизвёздочных отелей создают иллюзию безупречного побережья. В действительности многие общественные пляжи сильно засорены: стекло, рыболовные крючки, пластиковые контейнеры — это часть повседневности. Чистые участки в основном принадлежат крупным курортам.

Миф 2. Жить здесь очень дёшево

Правда: низкая аренда и выгодные налоги вводят в заблуждение. Вся техника, продукты питания, автомобили — импортные и продаются с высокой наценкой. Стоимость жизни выше, чем кажется при первом знакомстве с ценами на жильё.

Миф 3. Местные жители заботятся о природе

Правда: часть населения действительно бережно относится к острову, но массовое поведение говорит об обратном. Проблемы с утилизацией отходов, мусор на пляжах и придорожных территориях, отсутствие системного контроля — реальность, которую туристы не замечают.

Миф 4. Это безопасный остров для животных

Правда: ситуация с животными — одна из самых болезненных тем. Собаки часто используются как "сторожевой инвентарь", держатся на цепях или оказываются на улице. Популяция бездомных животных огромна, а их состояние часто плачевно.

Миф 5. Тропический климат — это сплошное удовольствие

Правда: жара и влажность круглый год подходят далеко не всем. Насекомые, мошки, комары, тараканы, а также высокая влажность в домах могут сделать повседневную жизнь неудобной. Без кондиционера жить сложно, а счета за электричество быстро растут.

Миф 6. Маврикий — идеальное место для удалённой работы

Правда: интернет стабильный, но отсутствие онлайн-торговли, сервисов доставки и базовых удобств усложняет привычный городской образ жизни. Чтобы найти нужный товар, часто приходится ездить по всему острову.

Миф 7. Любой быстро найдёт себе хорошую няню или помощника

Правда: уровень квалификации сильно различается. Многим местным няням не хватает навыков ухода за детьми, не все умеют плавать, а некоторые боятся животных. Для семьи с младенцем найти надёжного человека может стать долгим и нервным процессом.

Миф 8. Маврикий подходит каждому, кто мечтает о переезде на остров

Правда: это место подходит только тем, кто легко переносит жару, готов мириться с бытовыми сложностями, не ожидает европейского уровня сервиса и не слишком зависит от городских удобств. Рай может быть раем, но не для всех.

FAQ

Можно ли жить на Маврикии относительно недорого?

Аренда жилья дешевле, чем в Европе, но импортные товары, машины и продукты питания стоят дорого. В целом жизнь обходится дороже, чем кажется.

Подходит ли остров для семьи?

Частично: да, хорошие сады и школы есть, но есть проблемы с экологией, животными и ограниченным доступом к сервисам.

Комфортно ли работать удалённо?

Интернет стабильный, но отсутствие онлайн-магазинов и высокая влажность могут усложнить жизнь.

3 факта, которые удивляют приезжих

  1. Автомобили стоят вдвое дороже из-за пошлин.

  2. На острове нет крупных онлайн-магазинов совсем.

  3. Чистые пляжи — это чаще территория отелей, а не общественные зоны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
