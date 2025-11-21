Число событий на Роза Хутор за год выросло на 15%

Более 600 мероприятие проведено за год на курорте "Роза Хутор"

В 2025 году на курорте "Роза Хутор" проведено более 600 мероприятий — от отраслевых форумов и конференций до фестивалей, тимбилдингов и выставок.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор New Star Weekend на курорте Роза Хутор

"Роза Хутор" выступил официальным партнером форума MICEExcellence Forum 2025 — ключевого события индустрии делового и корпоративного туризма. Стенд "Роза Хутор" представил участникам и гостям главного отраслевого форума года возможности всесезонного горного курорта и предложения для корпоративных клиентов.

MICEExcellence Forum 2025 прошёл в Москве, собрав более 1000 специалистов и 200 компаний-экспонентов из 15 стран. Участники обсудили актуальные тенденции в сфере MICE, развитие "умных" технологий под лозунгом "Время интегрировать интеллект", обменялись лучшими практиками.

Участие в форуме стало логичным продолжением растущего интереса корпоративного сегмента к курорту. В отделе продаж "Роза Хутор" отмечают: развитая инфраструктура позволяет принимать здесь события любого уровня.

"В течение года на "Роза Хутор" проходит более 600 событий — конференции, тимбилдинги, выставки, конференции, форумы. Их число ежегодно растет на 15%, практически треть становятся традиционными, — прокомментировали в отделе продаж курорта. — Мы располагаем крупнейшим в горах Сочи конгресс-центром и концертным залом Роза Холл площадью свыше 10 000 кв. м, современными отелями в шаговой доступности. Уникальные природные условия и развитая инфраструктура позволяют курорту проводить события любого уровня, а его команда обеспечивает высокий стандарт организации. Всё это делает "Роза Хутор" площадкой, куда партнёры стремятся возвращаться".

Среди самых заметных мероприятий "Роза Хутор" 2025 года — фестиваль спорта и музыки "New Star Weekend", собравший более 13 000 гостей; форум недвижимости "Движение", объединивший свыше 4000 специалистов, Чемпионат мира по парикмахерскому искусству "Подиум планеты" с участием 1200 мастеров из 44 стран.