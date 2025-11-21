Туристы из Москвы устраивают Рязани аншлаг: как новогодние бронирования вспыхнули сразу в нескольких городах

Москвичи увеличили бронирования по России по данным аналитиков Островок

Рост интереса к коротким поездкам на новогодние каникулы постепенно меняет туристическую карту для жителей столицы. На фоне ограниченного выбора зарубежных направлений москвичи заметно активнее рассматривают российские города для кратких путешествий, и эта тенденция уже влияет на спрос в регионах.

Увеличение внутреннего трафика

Аналитики сервиса "Островок" зафиксировали прирост внутрироссийских бронирований на период с 27 декабря по 11 января: показатель вырос на 5% по сравнению с прошлым годом. Эксперты связывают динамику с желанием путешественников провести праздники вне дома, но без длительных перелётов и сложной логистики. Для многих россиян подобный формат стал привычным за последние годы, так что спрос распределяется на десятки городов, а не концентрируется только в крупных центрах.

Среди регионов наиболее заметно выделилась Рязань — спрос на размещение там увеличился в два раза. Краснодар и Ярославль прибавили по 50%, Иваново и Суздаль — по 44%. Далее следуют Кострома (41%), Сергиев Посад (36%), Тверь (34%), Смоленск (29%), Нижний Новгород и Владимир — по 21%.

Популярные направления и структура поездок

Среди лидеров по количеству бронирований остаются Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Эсто-Садок и Тула. Эти города стабильно удерживают высокие позиции благодаря развитой инфраструктуре, насыщенной культурной программе и широкому выбору жилья. Туристы нередко планируют поездки на несколько дней, совмещая праздники с экскурсиями и локальными событиями, как сообщает Москва 24.

Интересно распределяется и формат отдыха. Чаще всего москвичи путешествуют парами — таких 52%. Семьи с детьми занимают 26%, соло-туристы — 12%. Ещё 10% приходится на группы взрослых от трёх человек. Подобная структура меняется незначительно из года в год, что позволяет отельерам гибко прогнозировать загрузку.

Зарубежные предпочтения

Несмотря на рост внутреннего туризма, определённый спрос сохраняется и на зарубежные направления. Чаще всего москвичи выбирают Дубай и Ташкент, где количество бронирований увеличилось на 75%. Также в списке востребованных оказались Стамбул (70%), Тбилиси (53%), Гродно (66%) и Паттайя (39%). Помимо этих городов, путешественники продолжают интересоваться Арменией, Казахстаном, Абхазией и Азербайджаном. Такие маршруты привлекают удобной транспортной доступностью и возможностью разнообразить зимний отдых.