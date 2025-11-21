Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вологодская область превращает зимний хит в круглогодичный маршрут: туризм и дороги работают как в связке

Вологодская область усилила инфраструктуру туристических маршрутов — власти региона
Туризм

Зимний поток туристов в Вологодскую область ежегодно растёт, и главным магнитом остаётся направление, связанное с Великим Устюгом и образом Деда Мороза. На фоне стабильного интереса региональные власти стремятся расширить туристический сезон, чтобы поток гостей не зависел исключительно от новогодних праздников.

Туристический акцент региона

Проект, объединяющий Великий Устюг и тематические маршруты вокруг зимних традиций, давно стал одной из ключевых точек притяжения. Он формирует значимую долю туристического трафика, а регион уверенно держится в числе лидеров по посещаемости в холодное время года. Власти считают, что потенциал направления способен работать круглый год, если дополнить его новыми форматами отдыха и улучшить инфраструктуру.

В этом году федеральное финансирование сферы туризма увеличено более чем в шесть раз. Объём вложений превышает 270 миллионов рублей, и эти средства направляются на благоустройство территорий, подготовку событийных проектов и совершенствование инфраструктуры вдоль популярных маршрутов. Такой подход должен обеспечить устойчивость туристического интереса и перераспределить поток гостей на разные месяцы.

Результаты дорожного развития

Одновременно регион отмечен в числе лучших по реализации национального проекта, направленного на обновление дорожной сети. За качественные показатели и соблюдение плановых обязательств область вошла в список субъектов, получивших специальную награду. В течение десяти месяцев удалось восстановить 123 километра дорог и привести в порядок пять мостов, улучшив условия передвижения между ключевыми территориями.

Более половины всей дорожной сети региона теперь соответствует нормативам, что значительно повышает комфорт и безопасность передвижения. Эти результаты стали возможны благодаря комплексной работе дорожных служб и системному подходу к планированию ремонтов. Региональные власти связывают улучшение транспортной доступности и рост туристического потока, рассматривая эти направления как взаимодополняющие.

