Север притягивает туристов, как магнит: новые маршруты превращают холод в главный повод ехать

7:18
Путешествия по северным территориям России уже давно перестали быть уделом одиночек-романтиков, готовых терпеть холод, длинные переезды и отсутствие привычного сервиса. За последние годы Север стал заметно ближе: улучшилось сообщение, появились брендированные маршруты, а местные проекты научились превращать природные особенности региона в яркие впечатления. Всё это привело к рекордному росту интереса к Арктической зоне и Русскому Северу.

Кольский полуостров
Фото: commons.wikimedia.org by Ted.ns, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Кольский полуостров

Как меняется туристическая карта Севера

За девять месяцев 2025 года северные регионы приняли 2,1 млн путешественников. Особенно выделились Вологодская и Мурманская области, на которые пришлось более 890 тысяч поездок. Чукотка тоже оказалась в центре внимания — скорость прироста туристов там стала одной из самых высоких по стране.

В целом Арктика второй год подряд демонстрирует устойчивый рост посещаемости, в том числе со стороны иностранцев. Поток зарубежных гостей увеличился более чем на четверть, а в отдельных регионах — даже сильнее, пишет MoneyTimes.Ru. Причины понятны: развитие инфраструктуры, удобные чартеры, тематические маршруты, комфортные базы и растущая популярность северного сияния.

"Их посещаемость выросла на 3,1% по сравнению с прошлым годом: с января по сентябрь сюда приехали 1,2 млн человек. Число иностранных гостей выросло более чем в полтора раза — на 61,9% и достигло 40,3 тыс. человек", — рассказала заместитель директора центра по туризму ЦСР Наталья Осипова.

Север как набор ярких брендов

Несмотря на общую категорию "Арктика", туристы выбирают конкретные точки притяжения — Мурманск, Териберку, Архангельск, Карелию. Чёткие ассоциации работают куда лучше абстрактной "северности". В этом и сила локальных брендов.

"Если посмотреть запросы в "Яндексе”, то турами в Мурманск интересовались 14 тыс. человек, в Териберку — 7 тыс., а "арктический туризм” искали всего 700 пользователей", — поясняет вице-президент АТОР и гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Региональные власти всё чаще обсуждают идею объединённого бренда русского Севера — чтобы представить единый кластер маршрутов, событий, гастрономии и инфраструктуры. Пока же каждый регион действует самостоятельно.

Сравнение популярных северных направлений

Регион Основные причины интереса Средний чек Сезонность
Мурманская область Северное сияние, Териберка, горнолыжка 120 тыс. руб. за 4 дня (на двоих) пик — декабрь-март
Карелия Зимние туры, рыбалка, водные маршруты 40-60 тыс. руб. март-сентябрь
Архангельская область Поморская культура, водный туризм 30-50 тыс. руб. май-сентябрь
Чукотка Экспедиционные туры, вертолёты сотни тысяч рублей краткие летние окна

Как организовать поездку на Север

  1. Определите приоритеты: северное сияние, гастрономия, горнолыжный отдых, рыбалка или фотоохота.

  2. Забронируйте жильё заранее: в Мурманске и Териберке крупные отели часто заполняются за месяцы.

  3. Используйте чартерные перелёты: рейсы из Москвы и Петербурга заметно сокращают стоимость и время поездки.

  4. Подготовьте экипировку: термобельё, перчатки, непромокаемая обувь. Нередко в турпакет входит прокат снаряжения.

  5. Добавьте локальный опыт: арктическая кухня, экскурсии на промышленные объекты, морские прогулки, посещение природных парков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: ехать на северное сияние без ночных экскурсий.
    Последствие: большая вероятность так и не увидеть феномен.
    Альтернатива: туры "охоты за сиянием" у крупных операторов — Aleан, Tурселект, Polar Light Guides.

  2. Ошибка: рассчитывать на спонтанное размещение в пиковый сезон.
    Последствие: только дорогие варианты или удалённые локации.
    Альтернатива: заранее бронировать отели и базы отдыха на сервисах вроде "Слетать.ру" или "Турслёт".

  3. Ошибка: недооценивать логистику региона.
    Последствие: длительные пересадки и рост расходов.
    Альтернатива: комбинированные маршруты с приездом через Москву или Петербург.

А что если добраться сложно

Логистика остаётся одним из ключевых препятствий для туристов из Поволжья и южных регионов: прямых рейсов мало, а пересадки удлиняют дорогу. Но ситуация постепенно улучшается: воздушные гавани расширяют сеть направлений, а крупные туроператоры формируют готовые пакеты с учётом трансферов.

"Жители Москвы и Петербурга могут добраться до арктических регионов без трудностей. Но для туристов из Поволжья и южных городов поездка требует множества пересадок и занимает больше времени", — поясняет менеджер сервиса "Турслёт" Татьяна Курицына.

Плюсы и минусы поездки на русский Север

Плюсы Минусы
Уникальные природные явления: полярная ночь, северное сияние Высокая стоимость туров в пиковые месяцы
Новая инфраструктура, комфортабельные базы Ограниченная гостиничная база в популярных точках
Разнообразие активностей — от горнолыжки до фотоохоты Сложная логистика для жителей дальних регионов
Развитие гастрономии и локальных брендов Резкая смена погоды

FAQ

Как выбрать тур в Арктическую зону

Определите сезон: зимой едут за сиянием, летом — за рыбалкой и морскими маршрутами. Покупайте туры у операторов, специализирующихся на северных регионах.

Сколько стоит поездка

Минимальный бюджет — около 40-60 тыс. рублей на человека, но зимние премиальные туры могут превышать 120-150 тыс. рублей.

Что лучше: самостоятельная поездка или готовый тур

Новичкам проще выбрать пакетный тур — так решён вопрос логистики, проживания и экскурсий. Опытные путешественники могут комбинировать маршруты.

Мифы и правда

Миф: север — это экстремальный отдых только для подготовленных туристов.
Правда: большинство маршрутов адаптировано под массового путешественника.

Миф: без дорогой техники невозможно увидеть северное сияние.
Правда: сияние часто видно невооружённым глазом, особенно при ясной погоде.

Миф: на Севере нет комфортного жилья.
Правда: в Карелии, Мурманске и Архангельской области активно строятся современные базы и гостиницы.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
