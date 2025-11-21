Север притягивает туристов, как магнит: новые маршруты превращают холод в главный повод ехать

Путешествия по северным территориям России уже давно перестали быть уделом одиночек-романтиков, готовых терпеть холод, длинные переезды и отсутствие привычного сервиса. За последние годы Север стал заметно ближе: улучшилось сообщение, появились брендированные маршруты, а местные проекты научились превращать природные особенности региона в яркие впечатления. Всё это привело к рекордному росту интереса к Арктической зоне и Русскому Северу.
За девять месяцев 2025 года северные регионы приняли 2,1 млн путешественников. Особенно выделились Вологодская и Мурманская области, на которые пришлось более 890 тысяч поездок. Чукотка тоже оказалась в центре внимания — скорость прироста туристов там стала одной из самых высоких по стране.
В целом Арктика второй год подряд демонстрирует устойчивый рост посещаемости, в том числе со стороны иностранцев. Поток зарубежных гостей увеличился более чем на четверть, а в отдельных регионах — даже сильнее, пишет MoneyTimes.Ru. Причины понятны: развитие инфраструктуры, удобные чартеры, тематические маршруты, комфортные базы и растущая популярность северного сияния.
"Их посещаемость выросла на 3,1% по сравнению с прошлым годом: с января по сентябрь сюда приехали 1,2 млн человек. Число иностранных гостей выросло более чем в полтора раза — на 61,9% и достигло 40,3 тыс. человек", — рассказала заместитель директора центра по туризму ЦСР Наталья Осипова.
Несмотря на общую категорию "Арктика", туристы выбирают конкретные точки притяжения — Мурманск, Териберку, Архангельск, Карелию. Чёткие ассоциации работают куда лучше абстрактной "северности". В этом и сила локальных брендов.
"Если посмотреть запросы в "Яндексе”, то турами в Мурманск интересовались 14 тыс. человек, в Териберку — 7 тыс., а "арктический туризм” искали всего 700 пользователей", — поясняет вице-президент АТОР и гендиректор компании "Дельфин" Сергей Ромашкин.
Региональные власти всё чаще обсуждают идею объединённого бренда русского Севера — чтобы представить единый кластер маршрутов, событий, гастрономии и инфраструктуры. Пока же каждый регион действует самостоятельно.
|Регион
|Основные причины интереса
|Средний чек
|Сезонность
|Мурманская область
|Северное сияние, Териберка, горнолыжка
|120 тыс. руб. за 4 дня (на двоих)
|пик — декабрь-март
|Карелия
|Зимние туры, рыбалка, водные маршруты
|40-60 тыс. руб.
|март-сентябрь
|Архангельская область
|Поморская культура, водный туризм
|30-50 тыс. руб.
|май-сентябрь
|Чукотка
|Экспедиционные туры, вертолёты
|сотни тысяч рублей
|краткие летние окна
Определите приоритеты: северное сияние, гастрономия, горнолыжный отдых, рыбалка или фотоохота.
Забронируйте жильё заранее: в Мурманске и Териберке крупные отели часто заполняются за месяцы.
Используйте чартерные перелёты: рейсы из Москвы и Петербурга заметно сокращают стоимость и время поездки.
Подготовьте экипировку: термобельё, перчатки, непромокаемая обувь. Нередко в турпакет входит прокат снаряжения.
Добавьте локальный опыт: арктическая кухня, экскурсии на промышленные объекты, морские прогулки, посещение природных парков.
Ошибка: ехать на северное сияние без ночных экскурсий.
Последствие: большая вероятность так и не увидеть феномен.
Альтернатива: туры "охоты за сиянием" у крупных операторов — Aleан, Tурселект, Polar Light Guides.
Ошибка: рассчитывать на спонтанное размещение в пиковый сезон.
Последствие: только дорогие варианты или удалённые локации.
Альтернатива: заранее бронировать отели и базы отдыха на сервисах вроде "Слетать.ру" или "Турслёт".
Ошибка: недооценивать логистику региона.
Последствие: длительные пересадки и рост расходов.
Альтернатива: комбинированные маршруты с приездом через Москву или Петербург.
Логистика остаётся одним из ключевых препятствий для туристов из Поволжья и южных регионов: прямых рейсов мало, а пересадки удлиняют дорогу. Но ситуация постепенно улучшается: воздушные гавани расширяют сеть направлений, а крупные туроператоры формируют готовые пакеты с учётом трансферов.
"Жители Москвы и Петербурга могут добраться до арктических регионов без трудностей. Но для туристов из Поволжья и южных городов поездка требует множества пересадок и занимает больше времени", — поясняет менеджер сервиса "Турслёт" Татьяна Курицына.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальные природные явления: полярная ночь, северное сияние
|Высокая стоимость туров в пиковые месяцы
|Новая инфраструктура, комфортабельные базы
|Ограниченная гостиничная база в популярных точках
|Разнообразие активностей — от горнолыжки до фотоохоты
|Сложная логистика для жителей дальних регионов
|Развитие гастрономии и локальных брендов
|Резкая смена погоды
Определите сезон: зимой едут за сиянием, летом — за рыбалкой и морскими маршрутами. Покупайте туры у операторов, специализирующихся на северных регионах.
Минимальный бюджет — около 40-60 тыс. рублей на человека, но зимние премиальные туры могут превышать 120-150 тыс. рублей.
Новичкам проще выбрать пакетный тур — так решён вопрос логистики, проживания и экскурсий. Опытные путешественники могут комбинировать маршруты.
Миф: север — это экстремальный отдых только для подготовленных туристов.
Правда: большинство маршрутов адаптировано под массового путешественника.
Миф: без дорогой техники невозможно увидеть северное сияние.
Правда: сияние часто видно невооружённым глазом, особенно при ясной погоде.
Миф: на Севере нет комфортного жилья.
Правда: в Карелии, Мурманске и Архангельской области активно строятся современные базы и гостиницы.
