Отель в кармане: мессенджер Max заселяет туристов без ключей, но забирает больше данных

Отельная отрасль переживает очередной виток цифровой трансформации: в России тестируют возможность заселения в гостиницы через мессенджер Max. Для путешественников это обещает быстрый въезд без очередей и необходимости держать под рукой документы. Но вместе с удобством возникает новый пласт обсуждений — защита персональных данных, биометрии и финансовой информации туристов.
В крупных российских гостиничных сетях проверяют технологию упрощённой регистрации приезжих через Max. Проект продвигается на уровне правительства: обсуждаются новые форматы подтверждения личности, а также появление невозвратных тарифов, которые могут сделать путешествия дешевле, но требовательнее к внимательности туристов.
"Разрешили заселяться в отеле с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. Сейчас у нас на очереди следующий шаг — это мессенджер Max. Тоже будет достаточно удобная регистрация", — заявил министр экономического развития Максим Решетников.
По словам министра, проект нормативного акта уже находится на рассмотрении, а тесты технологий идут параллельно. Он также подчеркнул важность развития невозвратных тарифов, считая их ключевым решением для отрасли.
Каждый новый цифровой инструмент открывает возможности для автоматизации, но одновременно создаёт уязвимости. Туристическая сфера традиционно хранит огромные массивы персональных данных, от паспортов до банковских реквизитов, а истории крупных утечек показывают, что риски часто недооценивают.
• Устанавливайте двумерную аутентификацию в сервисах бронирования.
• Создавайте сложные пароли через менеджеры паролей.
• Регулярно проверяйте движение средств по картам.
• Храните фото документов в зашифрованных приложениях, а не в галерее телефона.
Полностью удалённое заселение — уже реальная перспектива. Следующий шаг — автоматическая идентификация по смартфону или биометрии без участия администратора. Однако в этом случае нагрузка на системы безопасности возрастёт многократно, ведь единый сбой или утечка приведёт к большему ущербу. В результате возрастёт значимость страхования киберрисков и использования специализированных сервисов защиты данных.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрота и удобство
|Рост числа точек обработки данных
|Уменьшение очередей
|Потребность в дополнительной защите
|Интеграция со смартфоном
|Необходимость технической грамотности
Как выбрать безопасный отель?
Смотрите на отзывы о работе с цифровыми сервисами, наличие сертифицированных систем защиты, прозрачные правила обработки персональных данных.
Что лучше: биометрия или паспорт?
Биометрия удобнее, но паспорт надёжнее с точки зрения контроля. Лучше использовать оба инструмента в сочетании.
Миф: утечки происходят только в маленьких компаниях.
Правда: крупнейшие мировые сети и авиакомпании сталкивались с массовыми инцидентами.
Миф: если пользоваться смартфоном, данные точно в безопасности.
Правда: безопасность зависит от настроек пользователя, антивируса и внимательности.
Более половины утечек связаны с человеческим фактором — ошибками пользователей.
Мошенники чаще атакуют туристов в сезон отпусков.
Самые уязвимые данные — банковские карты и номера телефонов.
• 2010-е годы стали периодом взрывного роста онлайн-бронирований.
• 2018 год ознаменовался крупными утечками в гостиничном и авиа-секторе, что подтолкнуло к реформам кибербезопасности.
• 2020-е принесли переход к бесконтактным технологиям, усиленный пандемией.
Как привычки скандинавов избавляться от лишнего помогают не только освободить шкаф, но и изменить подход к здоровью, эмоциям и даже отношениям с близкими.