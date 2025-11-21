Отель в кармане: мессенджер Max заселяет туристов без ключей, но забирает больше данных

Отели начали тестировать заселение через мессенджер Max заявил Решетников Максим

Туризм

Отельная отрасль переживает очередной виток цифровой трансформации: в России тестируют возможность заселения в гостиницы через мессенджер Max. Для путешественников это обещает быстрый въезд без очередей и необходимости держать под рукой документы. Но вместе с удобством возникает новый пласт обсуждений — защита персональных данных, биометрии и финансовой информации туристов.

Что происходит в индустрии сейчас

В крупных российских гостиничных сетях проверяют технологию упрощённой регистрации приезжих через Max. Проект продвигается на уровне правительства: обсуждаются новые форматы подтверждения личности, а также появление невозвратных тарифов, которые могут сделать путешествия дешевле, но требовательнее к внимательности туристов.

"Разрешили заселяться в отеле с использованием биометрии, загранпаспорта и водительских прав. Сейчас у нас на очереди следующий шаг — это мессенджер Max. Тоже будет достаточно удобная регистрация", — заявил министр экономического развития Максим Решетников.

По словам министра, проект нормативного акта уже находится на рассмотрении, а тесты технологий идут параллельно. Он также подчеркнул важность развития невозвратных тарифов, считая их ключевым решением для отрасли.

Почему внедрение цифровых сервисов вызывает споры

Каждый новый цифровой инструмент открывает возможности для автоматизации, но одновременно создаёт уязвимости. Туристическая сфера традиционно хранит огромные массивы персональных данных, от паспортов до банковских реквизитов, а истории крупных утечек показывают, что риски часто недооценивают.

Советы шаг за шагом: как обеспечить цифровую безопасность в поездках

• Устанавливайте двумерную аутентификацию в сервисах бронирования.

• Создавайте сложные пароли через менеджеры паролей.

• Регулярно проверяйте движение средств по картам.

• Храните фото документов в зашифрованных приложениях, а не в галерее телефона.

А что если технологии станут полностью бесконтактными

Полностью удалённое заселение — уже реальная перспектива. Следующий шаг — автоматическая идентификация по смартфону или биометрии без участия администратора. Однако в этом случае нагрузка на системы безопасности возрастёт многократно, ведь единый сбой или утечка приведёт к большему ущербу. В результате возрастёт значимость страхования киберрисков и использования специализированных сервисов защиты данных.

Плюсы и минусы цифрового заселения

Плюсы Минусы Быстрота и удобство Рост числа точек обработки данных Уменьшение очередей Потребность в дополнительной защите Интеграция со смартфоном Необходимость технической грамотности

FAQ

Как выбрать безопасный отель?

Смотрите на отзывы о работе с цифровыми сервисами, наличие сертифицированных систем защиты, прозрачные правила обработки персональных данных.

Что лучше: биометрия или паспорт?

Биометрия удобнее, но паспорт надёжнее с точки зрения контроля. Лучше использовать оба инструмента в сочетании.

Мифы и правда

Миф: утечки происходят только в маленьких компаниях.

Правда: крупнейшие мировые сети и авиакомпании сталкивались с массовыми инцидентами.

Миф: если пользоваться смартфоном, данные точно в безопасности.

Правда: безопасность зависит от настроек пользователя, антивируса и внимательности.

Несколько фактов о цифровой безопасности путешественников

Более половины утечек связаны с человеческим фактором — ошибками пользователей. Мошенники чаще атакуют туристов в сезон отпусков. Самые уязвимые данные — банковские карты и номера телефонов.

Исторический контекст

• 2010-е годы стали периодом взрывного роста онлайн-бронирований.

• 2018 год ознаменовался крупными утечками в гостиничном и авиа-секторе, что подтолкнуло к реформам кибербезопасности.

• 2020-е принесли переход к бесконтактным технологиям, усиленный пандемией.