США вычеркнули из списка безопасных стран: вот что теперь волнует путешественников

7:20
Туризм

Каждый год перед сезоном отпусков туристические компании оценивают страны по уровню безопасности.

Подбор маршрута
Фото: Desingned by Freepik by tirachardz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Подбор маршрута

Очередное исследование привлекло особенно много внимания, ведь результаты оказались неожиданными: американские путешественники признали Нидерланды самым безопасным направлением в мире, а США исключили из списка полностью, несмотря на снижение преступности. Меняется не только география предпочтений, но и само понимание того, что означает "чувствовать себя в безопасности" вдали от дома.

Исследование провела Berkshire Hathaway Travel Protection — страховщик, который ежегодно изучает опыт путешественников и мировые показатели рисков. На основе опроса 1800 жителей США и данных международных индексов сформировали топ-15 стран, куда туристы едут с наибольшим чувством уверенности.

Как составляли рейтинг и почему он вызвал резонанс

Чтобы результаты были объективными, исследователи объединили субъективные оценки путешественников и статистические данные. Учитывались показатели миролюбия, здоровье, экология, терроризм, климатические риски и безопасность разных групп.

Удивительно, но высокий или низкий уровень преступности не стал главным фактором. Всё чаще на первое место выходят стабильность климата, доступность медицины и ощущение гостеприимства.

"Мы наблюдаем изменения в том, как путешественники определяют понятие "безопасность"”, — сообщил представитель Berkshire Hathaway. "Люди также обращают внимание на доступность медицинской помощи, климатическую стабильность и инклюзивность”.

Такая переоценка ценностей объясняет, почему США не вошли в рейтинг, хотя в отдельных группах респондентов (с доходом выше 350 000 долларов в год) страна оказалась на 7-м месте.

Какие страны считались самыми безопасными

Первое место заняли Нидерланды — страна, которую туристы оценили почти по всем параметрам. Путешественники отметили спокойную атмосферу, предсказуемость городской среды, качественную инфраструктуру и высокие стандарты правовой защиты.

Главная неожиданность — резкий скачок страны сразу на 13 позиций вверх по сравнению с 2024 годом. Впрочем, исследование подчёркивает: пешеходам в Нидерландах стоит внимательно смотреть по сторонам — быстрые велосипеды и электробайки стали одним из немногих рисков.

Второе место заняла Австралия — несмотря на стереотипы о "стране ядовитой живности", она получила самые высокие баллы за медицину и защиту от терроризма.

Третью строчку забрала Австрия, давно популярная у европейских путешественников. Бывший лидер рейтинга, Исландия, переместилась на четвёртое место из-за риска вулканической активности, которая может перекрывать основную дорогу, соединяющую регионы страны.

Пятёрку замкнула Канада, оставаясь единственным представителем Северной Америки в рейтинге.

Как сделать поездку безопаснее

  1. Проверьте рекомендации Госдепартамента или посольств перед поездкой.

  2. Подпишитесь на программу тревел-оповещений (например, STEP).

  3. Купите тревел-страховку с покрытием медицины и отмен бронирований.

  4. Возьмите внешний аккумулятор, тревел-SIM и офлайн-карты.

  5. Изучите транспортную специфику страны: велосипеды, метро, автомобильные полосы.

  6. Обратите внимание на климатические риски — шторма, пожары, вулканическую активность.

  7. Храните документы в влагостойких чехлах и используйте RFID-кошельки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Игнорировать местные предупреждения
    → риск попасть под ураган, пожар или извержение
    → подписаться на SMS-уведомления и тревел-оповещения.

  2. Не оформить страховку
    → большие расходы в случае травмы или болезни
    → выбрать пакет с покрытием госпитализации.

  3. Полагаться только на онлайн-навигацию
    → потеря связи в горах или туннелях
    → загрузить офлайн-карты заранее.

  4. Не учитывать правила дорожного движения
    → штрафы, травмы
    → изучить модели транспорта, популярные в регионе.

А что если турист едет впервые и не знает, как выбрать безопасную страну

Новичкам проще начать с направлений, где высокая плотность туристической инфраструктуры: Нидерланды, Австрия, Канада. Такие страны предлагают прозрачные правила, вежливый сервис, развитый транспорт и широкую доступность медицинской помощи. Это снижает тревожность и позволяет путешествовать уверенно даже без большого опыта.

"Плюсы и минусы" выбора страны по критерию "безопасность"

Плюсы Минусы
Снижение тревоги Иногда выше стоимость поездки
Уверенность при перемещениях Популярные направления могут быть многолюдными
Прогнозируемость и стабильность Меньше "экзотики"
Простая логистика Не всегда подходит любителям экстремального отдыха

FAQ

Почему США не включены в топ-15?
Из-за изменения восприятия безопасности: американцы выше ценят медицину, климатическую стабильность и инклюзивность, чем уровень преступности.

Можно ли безопасно путешествовать в страны, не попавшие в рейтинг?
Да, если заранее изучить риски, актуальные предупреждения и оформить страховку.

Какие категории туристов учитывались в расследовании?
Женщины, путешественники-одиночки, представители ЛГБТКИА+ и цветные путешественники — группы, для которых важен субъективный комфорт.

Мифы и правда

  • Миф: безопасные страны — те, где низкая преступность.
    Правда: современный турист обращает внимание на медицину, климат, инклюзивность.

  • Миф: рейтинги искажают реальность.
    Правда: данные основываются на сочетании опросов и международных индексов.

  • Миф: путешествовать безопасно можно только в Европе.
    Правда: Австралия и Канада стабильно входят в мировые рейтинги.

Три интересных факта

  • Нидерланды получили отдельную высокую оценку за безопасность для женщин-путешественниц.

  • Австралия, несмотря на "дикую" флору и фауну, считается одной из лучших стран мира по медицинской инфраструктуре.

  • Канада стала единственной страной Северной Америки в топ-15 — США и Мексика не вошли в список.

Исторический контекст

  1. Первые рейтинги безопасности появились в начале 2010-х как ориентир для тревел-страховщиков.

  2. После пандемии критерии резко изменились: важнее стали медицина и экологическая стабильность.

  3. В 2020-х годах сформировалась новая тенденция — рост популярности миролюбивых европейских стран с предсказуемой инфраструктурой.

Сегодня рейтинг Berkshire Hathaway не только показывает, куда безопаснее всего отправляться в 2026 году, но и отражает, как кардинально изменилось восприятие путешествий.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
