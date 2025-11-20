США вычеркнули из списка безопасных стран: вот что теперь волнует путешественников

Каждый год перед сезоном отпусков туристические компании оценивают страны по уровню безопасности.
Очередное исследование привлекло особенно много внимания, ведь результаты оказались неожиданными: американские путешественники признали Нидерланды самым безопасным направлением в мире, а США исключили из списка полностью, несмотря на снижение преступности. Меняется не только география предпочтений, но и само понимание того, что означает "чувствовать себя в безопасности" вдали от дома.
Исследование провела Berkshire Hathaway Travel Protection — страховщик, который ежегодно изучает опыт путешественников и мировые показатели рисков. На основе опроса 1800 жителей США и данных международных индексов сформировали топ-15 стран, куда туристы едут с наибольшим чувством уверенности.
Чтобы результаты были объективными, исследователи объединили субъективные оценки путешественников и статистические данные. Учитывались показатели миролюбия, здоровье, экология, терроризм, климатические риски и безопасность разных групп.
Удивительно, но высокий или низкий уровень преступности не стал главным фактором. Всё чаще на первое место выходят стабильность климата, доступность медицины и ощущение гостеприимства.
"Мы наблюдаем изменения в том, как путешественники определяют понятие "безопасность"”, — сообщил представитель Berkshire Hathaway. "Люди также обращают внимание на доступность медицинской помощи, климатическую стабильность и инклюзивность”.
Такая переоценка ценностей объясняет, почему США не вошли в рейтинг, хотя в отдельных группах респондентов (с доходом выше 350 000 долларов в год) страна оказалась на 7-м месте.
Первое место заняли Нидерланды — страна, которую туристы оценили почти по всем параметрам. Путешественники отметили спокойную атмосферу, предсказуемость городской среды, качественную инфраструктуру и высокие стандарты правовой защиты.
Главная неожиданность — резкий скачок страны сразу на 13 позиций вверх по сравнению с 2024 годом. Впрочем, исследование подчёркивает: пешеходам в Нидерландах стоит внимательно смотреть по сторонам — быстрые велосипеды и электробайки стали одним из немногих рисков.
Второе место заняла Австралия — несмотря на стереотипы о "стране ядовитой живности", она получила самые высокие баллы за медицину и защиту от терроризма.
Третью строчку забрала Австрия, давно популярная у европейских путешественников. Бывший лидер рейтинга, Исландия, переместилась на четвёртое место из-за риска вулканической активности, которая может перекрывать основную дорогу, соединяющую регионы страны.
Пятёрку замкнула Канада, оставаясь единственным представителем Северной Америки в рейтинге.
Проверьте рекомендации Госдепартамента или посольств перед поездкой.
Подпишитесь на программу тревел-оповещений (например, STEP).
Купите тревел-страховку с покрытием медицины и отмен бронирований.
Возьмите внешний аккумулятор, тревел-SIM и офлайн-карты.
Изучите транспортную специфику страны: велосипеды, метро, автомобильные полосы.
Обратите внимание на климатические риски — шторма, пожары, вулканическую активность.
Храните документы в влагостойких чехлах и используйте RFID-кошельки.
Игнорировать местные предупреждения
→ риск попасть под ураган, пожар или извержение
→ подписаться на SMS-уведомления и тревел-оповещения.
Не оформить страховку
→ большие расходы в случае травмы или болезни
→ выбрать пакет с покрытием госпитализации.
Полагаться только на онлайн-навигацию
→ потеря связи в горах или туннелях
→ загрузить офлайн-карты заранее.
Не учитывать правила дорожного движения
→ штрафы, травмы
→ изучить модели транспорта, популярные в регионе.
Новичкам проще начать с направлений, где высокая плотность туристической инфраструктуры: Нидерланды, Австрия, Канада. Такие страны предлагают прозрачные правила, вежливый сервис, развитый транспорт и широкую доступность медицинской помощи. Это снижает тревожность и позволяет путешествовать уверенно даже без большого опыта.
|Плюсы
|Минусы
|Снижение тревоги
|Иногда выше стоимость поездки
|Уверенность при перемещениях
|Популярные направления могут быть многолюдными
|Прогнозируемость и стабильность
|Меньше "экзотики"
|Простая логистика
|Не всегда подходит любителям экстремального отдыха
Почему США не включены в топ-15?
Из-за изменения восприятия безопасности: американцы выше ценят медицину, климатическую стабильность и инклюзивность, чем уровень преступности.
Можно ли безопасно путешествовать в страны, не попавшие в рейтинг?
Да, если заранее изучить риски, актуальные предупреждения и оформить страховку.
Какие категории туристов учитывались в расследовании?
Женщины, путешественники-одиночки, представители ЛГБТКИА+ и цветные путешественники — группы, для которых важен субъективный комфорт.
Миф: безопасные страны — те, где низкая преступность.
Правда: современный турист обращает внимание на медицину, климат, инклюзивность.
Миф: рейтинги искажают реальность.
Правда: данные основываются на сочетании опросов и международных индексов.
Миф: путешествовать безопасно можно только в Европе.
Правда: Австралия и Канада стабильно входят в мировые рейтинги.
Нидерланды получили отдельную высокую оценку за безопасность для женщин-путешественниц.
Австралия, несмотря на "дикую" флору и фауну, считается одной из лучших стран мира по медицинской инфраструктуре.
Канада стала единственной страной Северной Америки в топ-15 — США и Мексика не вошли в список.
Первые рейтинги безопасности появились в начале 2010-х как ориентир для тревел-страховщиков.
После пандемии критерии резко изменились: важнее стали медицина и экологическая стабильность.
В 2020-х годах сформировалась новая тенденция — рост популярности миролюбивых европейских стран с предсказуемой инфраструктурой.
Сегодня рейтинг Berkshire Hathaway не только показывает, куда безопаснее всего отправляться в 2026 году, но и отражает, как кардинально изменилось восприятие путешествий.
